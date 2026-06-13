నైరుతి రుతుపవనాల రాకతో తెలంగాణలో వర్షాలు - జంటనగరాల్లో ముగ్గురు మృతి
ఈదురుగాలుల ప్రభావంతో జంటనగరాల్లో ముగ్గురు మృతి - ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తడిచిన వడ్లు - ప్రతికూల వాతావరణంతో శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో దారిమళ్లింపు - 9 విమానాల మళ్లింపుతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డ ప్రయాణికులు
Published : June 13, 2026 at 10:09 PM IST
Effect Of Southwest Monsoon in Telangana : రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ సహా పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురిసింది. పెద్ద ఎత్తున ఈదరు గాలులు వీయడంతో జరిగిన ప్రమాదాల్లో కరెంట్ షాక్ తగిలి తండ్రి, కుమార్తె, చెట్టు విరిగి పడి ఓ మహిళ మృతిచెందారు. శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో విమాన రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. మెదక్ జిల్లాల్లోని పలు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తూకం వేసి ఉంచిన వడ్ల బస్తాలు తడిసి ముద్దయ్యాయి.
తడిసి ముద్దయిన ధాన్యం : నైరుతి రుతుపవనాల రాకతో హైదరాబాద్ సహా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. జోరు వాన ఈదురు గాలులు కారణంగా శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో విమాన రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రతికూల వాతావరణం వల్ల 9 విమానాలను అధికారులు దారిమళ్లించారు. రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్లలో అర్ధరాత్రి కురిసిన భారీ వర్షంతో దేవరంపల్లిలోని ఈసీ వాగు పొంగిపొర్లుతోంది. వికారాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో జోరు వాన కారణంగా రైతులంతా పంట సాగుకు సిద్ధమయ్యారు.
సకాలంలో వానలు పడటంతో అన్నదాతలు విత్తనాలను నాటడం ప్రారంభించారు. మెదక్ జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా పలు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తూకం వేసి నిల్వ ఉంచిన బస్తాలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. చిన్న శంకరంపేట్ మండలం కామారంలోని కొనుగోలు కేంద్రంలో 2 లారీల ధాన్యం వర్షానికి తడిసిపోగా కొల్చారం మండలం కొంగోడు కొనుగోలు కేంద్రంలో తూకం వేసిన 3 లారీల ధాన్యం వర్షానికి తడిసింది. వడ్ల దెబ్బతింటాయని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ధాన్యం తీసుకొచ్చి నెల రోజులు అవుతోంది. నిన్న కాంటా అయింది. రాత్రి చినుకులు పడ్డాయి. సంచులు తిరగెయ్యమంటున్నారు. ధాన్యం ఆరేసే వారు ఎవరూ లేరు. మా బస్తాలన్నీ వర్షానికి నానిపోయాయి. మా సంచులు 15 ఉన్నాయి. లారీలు రాకపోవడంతోనే ఈ పరిస్థితి నెలకొంది. ఇలా అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం" - రైతులు
విద్యుత్ షాక్కు గురై మృతి : భారీ వర్షాలు వల్ల జరిగిన దర్ఘటనల్లో పలువురు మృతిచెందారు. సికింద్రాబాద్లోని అల్వాల్లో భారీ వర్షం కారణంగా విద్యుత్ షాక్కు గురై తండ్రి, కూతురు మృతి చెందారు. టెలికాం కాలనీకి చెందిన సందీప్ సాయి ఇంటి ఎదురుగా ఉన్న భారీ చెట్టు, వర్షానికి విరిగి కారుపై పడింది. వర్షం తగ్గిన తర్వాత చెట్టు కొమ్మలను తొలగించేందుకు సందీప్, ఆయన భార్య శ్వేత, కుమార్తె రితిక కారువద్దకు వెళ్లారు. చెట్టు కొమ్మల మధ్య ఉన్న విద్యుత్ తీగలను వారు గమనించకపోవడంతో అవి తగిలి ఇరువురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. శ్వేతకు కూడా షాక్ తగిలినప్పటికీ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు.
ఇంటిపై చెట్టు కూలడంతో మహిళ మృతి : రంగారెడ్డి జిల్లా మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో భారీ ఈదురు గాలుల కారణంగా తాటి చెట్టు ఇంటిపై పడి ఓ మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. రాఘవేంద్ర నగర్ కాలనీకి చెందిన సభావత్ లక్ష్మి ఆమె కుమారుడు వెంకట్, కోడలు లలిత రేకుల ఇంట్లో నిద్రిస్తుండగా ఈదురుగాలులకు చెట్టు ఇంటిపై పడింది. ప్రమాదంలో వెంకట్, లలిత స్వల్ప గాయాలతో బయటపడగా తీవ్రంగా గాయపడిన లక్ష్మిని స్థానికులు వెంటనే ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతి చెందారు.
రాత్రంతా బిక్కుబిక్కుమంటూ : గాలివాన బీభత్సానికి వరంగల్ జిల్లా దుగ్గొండి మండలం లక్ష్మీపురంలో ఐదు ఇంళ్ల రేకులు ఎగిరిపోయాయి. అర్దరాత్రి జరిగిన ఘటనతో ఆయా కుటుంబాల వారు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ఇంట్లో వస్తువులన్నీ తడిసి ముద్దవడమే కాక విలువైన వస్తువులు ఉపయోగించేందుకు వీలు లేకుండా మారిపోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సురేష్ కు సంబంధించిన ఇంటి పైకప్పు రేకులు ఎగిరిపోయి పోలాల్లో పడ్డాయి. కొత్తగా నిర్మించిన పశువుల కొట్టం ఆనవాళ్లు కోల్పొయింది. ప్రకృతి విపత్తుతో ఇంటిల్లిపాది రాత్రంతా బిక్కుబిక్కుమంటూ భయంతో వణికిపోయారు. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని బాధితులు వేడుకుంటున్నారు.
"ఈదురుగాలులు రావడంతో రేకులన్నీ ఎగిరిపోయాయి. గాలి వీటే సమయంలో నా భర్త ప్రయత్నించినప్పటికీ నిలువరించలేకపోయారు. కూలీ చేసుకుని బతేవాళ్లం. బియ్యం, బట్టలు ఇలా ప్రతి ఒక్కటీ తడిచిపోయాయి. మేము కేవలం కట్టుబట్టలతోనే మిగిలిపోయాం. రాత్రంతా నిద్రలేదు" - బాధితులు
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