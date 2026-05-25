సంసారంలో మద్యం చిచ్చు - ఆ కుటుంబంలో ఒక్కరే మిగిలారు

పచ్చని సంసారంలో చిచ్చు రేపిన మద్యం - మద్యం కోసం భార్య రాణిని డబ్బులు అడిగిన భర్త రాజు లేవనడంతో క్షణికావేశంలో రోకలిబండతో భార్యపై దాడి - భయంతో చెట్టుకు ఉరివేసుకుని రాజు ఆత్మహత్య

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 25, 2026 at 8:11 PM IST

Family Destroys with Alcohol in Sangareddy District : క్షణికావేశం ముగ్గురు ప్రాణాలు తీసింది. కుటుంబ కలహాలతో భార్యాభర్తలు గొడవపడగా భార్యను చంపి.. భర్త సైతం ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన జరిగి వారం తిరగకముందే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయానని తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన కుమారుడూ ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఏదేమైనా వారం రోజుల వ్యవధిలో ఒకే కుటుంబంలోని ముగ్గురు మృత్యువాత పడడంతో వారి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ఆ గ్రామంలోనూ విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి.

డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో : వారిది ఒక చిన్న కుటుంబం. ఆ దంపతులకు ఒక కుమార్తె, ఒక కుమారుడు సంతానం. చీకూచింతా లేకుండా సాఫీగా సాగుతున్న ఆ సంసారంలో మద్యం చిచ్చు పెట్టింది. ఫలితంగా ముగ్గురు విగతజీవులుగా మారారు. ఓ బాలికను అనాథను చేశారు. సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట మండలం సిద్దాపూర్ గ్రామంలోని రాజు - రాణి దంపతులు ఉండేవారు. రాజు డప్పు కొట్టి జీవనం సాగించగా.. భార్య రాణి కూలీ పనులు చేస్తూ ఉండేది. సాఫీగా సాగుతున్న వీరి జీవితంలో మద్యం చిచ్చు పెట్టింది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 24న సాయంత్రం డబ్బులు ఇవ్వమని రాజు.. రాణిని అడగ్గా ఇవ్వకపోవడంతో భర్త క్షణికావేశానికి లోనయ్యాడు. భార్య పై అత్యంత పాశవికంగా రోకలిబండతో తలపై మోదాడు. దీంతో భార్య తీవ్ర రక్తస్రావమై అక్కడికక్కడే కుప్పకూలింది.

నిమిషాల వ్యవధిలోనే భార్యాభర్తలు మృతి : క్షణికావేశంలో చేసిన దాడితో రాణి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. దీంతో రాజు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యాడు. ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు. ఇంట్లోంచి పరుగున వెళ్లి ఒక చెట్టుకి ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ లోపు రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్న రాణిని చూసి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. రాజు జాడ కోసం ఆరా తీయగా అతడు సైతం చెట్టుకు ఉరివేసుకొని విగత జీవిగా కనిపించాడు. ఒకే రోజు నిమిషాల వ్యవధిలోనే భార్యాభర్తలు అసువులు బాయడంతో ఆ కుటుంబంలో విషాధ చాయలు అలముకున్నాయి.

కుమారుడు ఆత్మహత్య : క్షణికావేశంలో తండ్రి తీసుకున్న నిర్ణయంతో తల్లితోపాటు ఆ తండ్రిని సైతం కోల్పోయారు వారి పిల్లలు. అల్లారుముద్దుగా పెంచిన తల్లిదండ్రులు ఏకకాలంలో విడిచి వెళ్లడంతో వారి కుమారుడు తట్టుకోలేకపోయాడు. కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించాడు. ఆ బాధ నుంచి బయటపడలేక తల్లీతండ్రి మరణించిన వారం రోజులకే కుమారుడు సైతం ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
ఒంటరైన కుమార్తె : క్షణికావేశంలో ఒక వ్యక్తి తీసుకున్న నిర్ణయంతో మూడు నిండు ప్రాణాలు బలయ్యాయి. దీంతో ఆ ఇంట్లోని నలుగురిలో ఒక్క కుమార్తె మాత్రమే మిగిలి ఒంటరైపోయింది. క్షణికావేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. మద్యపానానికి బానిసైతే జీవితాలు చిధ్రమవుతుందనడానికి ఈ ఘటనే ఓ ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ.

