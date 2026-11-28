మడకశిర సరిహద్దులోఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి, మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు
Road Accident Near Kanumapalli : శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మడకశిర సరిహద్దున ఉన్న కర్ణాటక రాష్ట్రం పావగడ తాలూకా కనుమపల్లి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:29 AM IST
శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మడకశిర సరిహద్దున ఉన్న కర్ణాటక రాష్ట్రం పావగడ తాలూకా కనుమపల్లి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కారు, ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొన్న ఈ దుర్ఘటనలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మడకశిర మండలానికి చెందిన మేగేష్, శ్రీనివాసులు, నరసింహమూర్తి కర్ణాటకలో కూలీ పనులు ముగించుకుని ద్విచక్ర వాహనంపై తమ స్వగ్రామానికి తిరిగి వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కనుమపల్లి వద్దకు రాగానే ఎదురుగా వేగంగా వచ్చిన ఓ కారు వీరి బైక్ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో బైక్పై ఉన్న మేగేష్, శ్రీనివాసులు, నరసింహమూర్తి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఈ ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం పావగడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ప్రాథమిక చికిత్స అందించిన అనంతరం వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం బెంగళూరుకు తరలించారు. గాయపడిన వారు కూడా మడకశిర నియోజకవర్గానికి చెందినవారేనని పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.