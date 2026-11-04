రహదారులపై రక్త కన్నీరు - టిప్పర్ కింద పడి ఇద్దరు, వాహనాలు ఢీకొని మరో ముగ్గురు దుర్మరణం
Three People Died in Road Accident: చిత్తూరు గ్రామీణ మండలం నెమలిగుట్టలో వేగంగా వెళ్తున్న రెండు వాహనాలు ఢీకొన్ని ముగ్గురు మృతి చెందారు. నగరిలో ఇద్దరు విద్యార్థుల జీవితాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:19 PM IST
వేగంగా వెళ్తున్న రెండు వాహనాలు ఢీకొన్న ఘటనలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. చిత్తూరు గ్రామీణ మండలం నెమలిగుట్ట వద్ద ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తవణంపల్లె మండలం మొదలపల్లెకు చెందిన చెంచునాయుడు, బాబు (40) ట్రాక్టర్లో రాతి కూసాలు తీసుకొని చిత్తూరు మీదుగా గ్రామానికి వెళ్తున్నారు. ఇదే సమయంలో చిత్తూరు నగరంలోని ఓ హోల్సేల్ దుకాణంలో పని చేస్తున్న యాదమరి మండలం జోడిచింతలకు చెందిన డ్రైవర్ సందీప్ (33), బిహార్కి చెందిన సహాయకుడు జితేంద్ర (17) ఓ వాహనంలో పుంగనూరు నుంచి వస్తున్నారు.
నెమలిగుట్ట జాతీయ రహదారిపై ట్రాక్టర్ను ఓ వాహనం ఢీకొంది. ఆ వాహనంలోని సందీప్, జితేంద్రతో పాటు ట్రాక్టర్లో ఉన్న బాబు ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందారు. ఈ క్రమంలో భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. సమాచారం అందుకున్న ఎసై అశోక్కుమార్ ఘటన స్థలానికి చేరుకొని ట్రాఫిక్ను క్లియర్ చేశారు. ప్రమాద తీరును పరిశీలించారు. మృతదేహాల్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ట్రాక్టర్కు రేడియం స్టిక్కర్లు లేకపోవడంతో ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ చెంచునాయుడిని అదుపులోకి తీసుకొని కేసు నమోదు చేశారు.
నగరి మండలంలో ఇద్దరు విద్యార్థులు మృతి : అదే విధంగా నగరి మండలంలో ఇద్దరు విద్యార్థుల జీవితాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. సంబంధిత వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. నగరి మండలంలోని చింతలపట్టడకు చెందిన మదన్కుమార్ అలియాస్ సంతోష్ (18), తమిళనాడు రాష్ట్రం కోయంబత్తూరుకు చెందిన అజిత్ (18) స్థానిక జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారు. ఇద్దరూ సరదాగా స్కూటీపై బయటకు వెళ్లారు. జాతీయ రహదారిలో ముందు వెళ్తున్న వాహనాన్ని తప్పించబోయి ఎదురుగా వచ్చిన టిప్పర్ను ఢీకొన్నారు. వాహనం బయట ఉండిపోగా స్నేహితులిద్దరూ వాహనం కింద నుజ్జయ్యారు. వారి ద్విచక్ర వాహనం చూసి స్థానికులు గుర్తించారు. ప్రమాద స్థలానికి పక్కనే చింతలపట్టడ ఉండటంతో సంతోష్ బంధువులు రోడ్డుపైకి వచ్చి వాహనాల రాకపోకలను అడ్డుకున్నారు. కొన్ని వాహనాలపై రాళ్ల దాడి చేశారు. విద్యార్థుల మృతి ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.