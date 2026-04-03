అర్ధరాత్రి మృత్యుఘంటిక - ప్రైవేట్ బస్సు-బైక్ ఢీ - ముగ్గురు మృతి
అనకాపల్లి జిల్లాలో అర్ధరాత్రి రోడ్డు ప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి - పోతిరెడ్డిపాలెం కూడలి వద్ద ప్రైవేటు బస్సు, బైక్ ఢీ - ప్రమాదంలో బైక్పై ఉన్న ముగ్గురు యువకులు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:26 PM IST
Three People Died after Private Bus Collides with Bike in AP : అనకాపల్లి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఎలమంచిలి మండలం పోతిరెడ్డిపాలెం కూడలి వద్ద అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత జాతీయ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు యువకులు మృతి చెందారు. జాతర పూర్తయిన తర్వాత బైక్ పై ఇంటికి వస్తున్న వీరిని, విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్న ట్రావెల్ బస్సు ఢీ కొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంలో ఎలమంచిలి మండలంలోని పురుషోత్తపురం గ్రామానికి చెందిన బంగారు నాని (24), ఏటికొప్పాక గ్రామానికి చెందిన ఇల్లపు గోవిందు (25), పోతిరెడ్డిపాలెం గ్రామానికి చెందిన బంగారు దుర్గాప్రసాద్(16) మృతి చెందారు.
పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, పెయింటర్లుగా పని చేస్తున్న ముగ్గురు యువకులు పురుషోత్తపురం గ్రామంలో జరుగుతున్న మారెమ్మ అమ్మవారి జాతర చూడ్డానికి నిన్న(గురువారం) రాత్రి 10 గంటలకు వెళ్లారు. జాతర అనంతరం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత దుర్గాప్రసాద్ను పోతిరెడ్డిపాలెం గ్రామంలో వదిలి రావడానికి నాని, గోవిందులు వెళ్లారు. ముగ్గురు ఒకే బైక్పై బయలుదేరారు. ఈ క్రమంలోనే పోతిరెడ్డిపాలెం కూడలి వద్ద వేగంగా రోడ్డు దాటుతుండగా ఓ ప్రైవేటు బస్సు వీరి బైకును ఢీ కొట్టింది.
ఆగ్రహంతో బస్సు అద్దాలు ధ్వంసం : ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, ఎలమంచిలి ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరొకరు మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారని ఆగ్రహంతో గ్రామస్థులు బస్సు అద్దాలను ధ్వంసం చేశారు. అనంతరం ఎలమంచిలి గ్రామీణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వీరిలో ఇల్లపు గోవిందుకు నాలుగు నెలల కిందటే వివాహం జరిగింది. మృతుడు బంగారు నాని ఈ ఏడాది ఉగాదికి కొత్త బైక్ కొనుగోలు చేశాడు. బంగారు నానికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉండగా, దుర్గాప్రసాద్ అవివాహితుడు. వీరి ముగ్గురు ఒప్పందంపై కొత్త గృహాలకు పెయింట్లు వేస్తుంటారు.
మరోవైపు బస్సు ప్రమాదానికి గురి కావడంతో అందులో ఉన్న ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి ఎటువంటి సౌకర్యం లేక, తెల్లవారుజాము వరకు జాతీయ రహదారి పక్కన పడిగాపులు కాశారు. ఆటోల్లో అడ్డురోడ్డు చేరుకొని అక్కడి నుంచి వేరే బస్సుల్లో బయలుదేరి వెళ్లారు.
వెనుక నుంచి ఢీకొట్టిన లారీ : మరో ఘటనలో ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరువూరు మండలం లక్ష్మీపురం వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందగా, ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఐదుగురు మైనర్లు క్యాటరింగ్ పనికి నూజివీడు వెళ్లి బైక్పై తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రమాదం జరిగింది. లక్ష్మీపురంలో ఒకరిని ఇంటి వద్ద దింపేందుకు జాతీయ రహదారిపై బైక్ ఆపి కిందకు దిగగా, వెనుక నుంచి గుర్తు తెలియని లారీ వారిని ఢీకొట్టింది. సంఘటనా స్థలంలోనే నక్కా ఈశ్వర్, మోదుగు సన్నీ మృతి చెందారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. మృతదేహాలను శవపరీక్ష నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 8 మంది మహిళా కార్మికులు మృతి
చిత్తూరు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఆగి ఉన్న బస్సును ఢీకొన్న కారు, ముగ్గురు మృతి