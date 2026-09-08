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జైల్లో స్నేహం అందరూ పాత నేరస్థులే - స్నేహితుడి భార్యను దూషించినందుకు దారుణ హత్య!

మద్యం మత్తులో స్నేహితుడి భార్యపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు - కత్తులతో పొడిచి దారుణ హత్య - నిందితులను పట్టించిన ఇన్‌స్టా, ఫోన్‌ కాల్స్‌ - ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

Vijayawada Lodge Murder Case
స్నేహితుడి భార్యను దూషించినందుకు వ్యక్తి దారుణ హత్య (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 2:36 PM IST

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Vijayawada Lodge Murder Case : వారంతా జైలుకు వెళ్లిన సమయంలో స్నేహితులయ్యారు. పాత నేరస్థులు. మద్యం మత్తులో ఉండగా స్నేహితుడి భార్యను అసభ్యంగా తిట్టిన మిత్రుడిని దారుణంగా హతమార్చారు. అనంతరం రైలు మార్గంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో తిరిగారు. తప్పించుకునేందుకు వారు చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. చివరకు సాంకేతిక సాయంతో పోలీసులు వారిని పట్టుకున్నారు.

సత్యనారాయణపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గత నెలలో ఓ లాడ్జిలో జరిగిన హత్య కేసులో నిందితులను పోలీసులు ఎట్టకేలకు పట్టుకున్నారు. తమిళనాడుకు చెందిన ఎలాంగో, నరేష్, మృతుడు పాండిదురై ముత్తు పాండియన్ (30), ఓ బాలుడు కలిసి ఒడిశాలోని బరంపురానికి వెళ్లేందుకు చెన్నై నుంచి రైల్లో గత నెల 16న విజయవాడ రైలులో వచ్చారు. వారందరూ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలోని ఓ లాడ్జిలో గదిని అద్దెకు తీసుకుని, ఆ రాత్రి కలిసి మద్యం సేవించారు.

మద్యం మత్తులో గొడవ: ఎలాంగో ప్రాణ స్నేహితుడి భార్యను ముత్తు పాండియన్ అసభ్యంగా తిట్టాడు. దీంతో వారిద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. వారిని విడదీసిన తరువాత కూడా ముత్తు పాండియన్ ఎలంగోపై దాడి చేశాడు. దాంతో ఆ ముగ్గురూ కలిసి పాండియన్‌ను కత్తితో పొడిచి చంపారు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా 17వ తేదీన గది ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయారు. లాడ్జి సూపర్‌వైజర్ గదిని శుభ్రం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు, పాండియన్ రక్తపు మడుగులో పడి ఉండటాన్ని గమనించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

బాధిత కుటుంబ సభ్యుల సమాచారంతో: మృతదేహాన్ని తీసుకునేందుకు మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు విజయవాడకు వచ్చారు. వారు ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా అందరూ పాత నేరస్థులని తేలింది. వీరంతా తమిళనాడులోని పలు చోరీ కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్నారు. ఆ ముగ్గురు సోమవారం నాడు గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలో ఉన్నట్లు తేలడంతో పోలీసులు, అక్కడికి వెళ్లి వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాలుడిని జువైనెల్ హోమ్​కు తరలించారు. సీపీ రాజశేఖరబాబు ఆదేశాల మేరకు, నార్త్ ఏసీపీ సత్యానందం పర్యవేక్షణలో సత్యనారాయణపురం సీఐ ఎస్.వి.వి. లక్ష్మీనారాయణ ఈ కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితులను మంగళవారం కోర్టులో హాజరుపరుస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.

సాక్ష్యాలను సేకరించిన పోలీసులు: ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీతో పాటు నిందితుల ఫోన్ కాల్స్, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరించి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. గది అద్దెకు తీసుకునేటప్పుడు ఆధార్ కార్డులు ఇచ్చారు. వాటి ఆధారంగా అందరూ తమిళనాడుకు చెందిన వ్యక్తులుగా తేలింది.

నిందితులు లాడ్జి నుంచి రైల్వే స్టేషన్‌కు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. వారు విజయవాడ నుంచి చెన్నైకి చేరుకున్నారు. అయితే, అక్కడ పోలీసులకు చిక్కే అవకాశం ఉండడంతో రైల్లో బరంపురం వెళ్లారు. అనంతరం చెన్నైకి ప్రయాణమై మధ్యలో గుడివాడ తదితర ప్రాంతాల్లో తిరిగారు. వారి కదలికలను పోలీసులు సాంకేతికత ఆధారంగా విశ్లేషించారు. ఇన్​స్టా, ఫోన్​కాల్స్​పై దృష్టి పెట్టి, నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

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విజయవాడ లాడ్జిలో హత్య కేసు
VIJAYAWADA LODGE MURDER CASE

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