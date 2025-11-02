ETV Bharat / state

ఈసారి జేఈఈకి కొత్త పరీక్షా కేంద్రాలు - తెలంగాణలో 3 పట్టణాలు ఎంపిక

జేఈఈ పరీక్షకు కొత్త పరీక్షా కేంద్రాలు - దరఖాస్తు ప్రక్రియకు ఈనెల 27 తుది గడువు - వర్చువల్ కాలిక్యులేటర్ వినియోగించుకునేందుకు అనుమతి

JEE New Exam Centers In Telangana
JEE New Exam Centers In Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 10:50 AM IST

2 Min Read
JEE New Exam Centers In Telangana : దేశవ్యాప్తంగా ఎన్​ఐటీల్లో బీటెక్/ బీఆర్క్ సీట్ల భర్తీకి, జేఈఈ అడ్వాన్స్​కు అర్హత పొందేందుకు నిర్వహించనున్న జేఈఈ మెయిన్ - 2026 ఈసారి విద్యార్థులకు మరింత చేరువ కానుంది. పరీక్ష నిర్వహించే పట్టణాలు, నగరాల సంఖ్య భారీగా పెంచారు. ఏపీలో 8, తెలంగాణలో 3 పట్టణాలను అదనంగా చేర్చారు.

దాదాపు 14 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాస్తుండగా. ఆ సంఖ్యను మరింత పెంచాలని భావిస్తున్న జాతీయ పరీక్షల సంస్థ (ఎన్​టీఏ) ఈసారి మరిన్ని ఆన్​లైన్​ పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్​ను జారీ చేసిన సంస్థ పూర్తి సమాచారంతో ఇన్ఫర్మేషన్​ బులిటెన్​ను వెబ్​సైట్​లో ఉంచింది.

అభ్యర్థులకు సమయం ఆదా : ఈ సారి వర్చువల్ కాలిక్యూలేటర్​ను వినియోగించుకోవచ్చు. అది కంప్యూటర్​పైనే ఉంటుంది. దీని వలన అభ్యర్థులకు సమయం ఆదా అవుతుందని జేఈఈ నిపుణుడు, శ్రీచైతన్య విద్యాసంస్థల ఐఐటీ జాతీయ సమన్వయకర్త ఉమాశంకర్ పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా కంప్యూటర్​పై కనిపించే ప్రశ్నపత్రం ఫాంట్​ సైజు, ఆయా చిత్రాలను పెంచుకొని చదువుకునేందుకు, చూసుకునేందుకు అవకాశం ఇస్తున్నారని చెప్పారు.

అర్ధరాత్రి నోటిఫికేషన్​ జారీ : శుక్రవారం అర్ధరాత్రి నోటిఫికేషన్​ జారీ చేసిన ఎన్​టీఏ అదే రోజు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైనట్లు పేర్కొనడం గమనార్హం. దరఖాస్తు ప్రక్రియ అక్టోబరులోనే ప్రారంభమైనట్లు చెప్పుకొనేందుకు అర్ధరాత్రి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిందని భావిస్తున్నారు. నోటిఫికేషన్ జారీ నుంచి ఫలితాల వరకు అన్నీ అర్ధరాత్రిళ్లు ప్రకటిస్తూ విద్యార్థులను ఆందోళనకు గురిచేయడం ఎన్​టీఏకు అలవాటైపోయిందన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి.

చివరి విడతకు :

  • జనవరి ఆఖరి వారంలో దరఖాస్తుల స్వీకరణ మొదలవుతుంది.
  • ఏప్రిల్ 2 నుంచి 9వ తేదీ మధ్య పరీక్షలు జరుగుతాయి.
  • తుది ఫలితాలు ఏప్రిల్ 20వ తేదీ నాటికి వెల్లడిస్తారు.

కొత్త కేంద్రాలు ఇవే : హైదరాబాద్, కరీంనగర్, జగిత్యాల, మహబూబ్​నగర్, సూర్యాపేట, వరంగల్, సిద్దిపేట, నిజామాబాద్, నల్గొండ, ఖమ్మం, కొత్తగూడెం ఇవన్నీ గత ఏడాది వరకు ఉన్నవి. ఈసారి ఆదిలాబాద్, పెద్దపల్లి, కోదాడ కొత్తగా చేరాయి. వీటితో మొత్తం 14 ప్రాంతాలు.

ఇవీ ముఖ్యాంశాలు :

  • 2024, 2025 సంవత్సరాల్లో జరిగే ఇంటర్ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులే కాకుండా వచ్చే మార్చిలో కూడా రాసే విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • రోజుకు రెండు షిఫ్టుల్లో పరీక్ష జరుగుతుంది. మొదటి షిఫ్టు ఉదయం 9 నుంచి 12 వరకు, రెండో షిఫ్టు మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 6 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు.
  • ఈ పరీక్షలను తెలుగు, ఆంగ్లం సహా మొత్తం 13 భాషల్లో నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లీషుతో పాటు ఆభ్యర్థులు కోరుకున్న ప్రాంతీయ భాషలో ఉంటుంది. పేపర్ - 1 300 మార్కులకు, పేపర్ - 2 400 మార్కులకు ఉంటుంది.​

తొలి విడతకు షెడ్యూల్ ఇలా :

  • దరఖాస్తులు : నవంబరు 27 వరకు
  • పరీక్ష రాసే ప్రాంతంపై స్పష్టత : జనవరి మొదటి వారం నాటికి
  • హాల్​టికెట్లు : తర్వాత ప్రకటిస్తారు
  • పరీక్షలు : జనవరి 21-30 మధ్య
  • ఫలితాల విడుదల : ఫిబ్రవరి 12 నాటికి

ఎన్‌ఐటీ, ఐఐటీ, జీఎఫ్‌టీలో ప్రవేశాలకు ప్రకటన - పదోతరగతి మెమో, ఆధార్‌కార్డులో వివరాలు సరిచేసుకోండి

నీట్, జేఈఈ కోచింగ్ సెంటర్లపై కేంద్రం ఫోకస్- అధ్యయనానికి కమిటీ!

