ఈసారి జేఈఈకి కొత్త పరీక్షా కేంద్రాలు - తెలంగాణలో 3 పట్టణాలు ఎంపిక
జేఈఈ పరీక్షకు కొత్త పరీక్షా కేంద్రాలు - దరఖాస్తు ప్రక్రియకు ఈనెల 27 తుది గడువు - వర్చువల్ కాలిక్యులేటర్ వినియోగించుకునేందుకు అనుమతి
Published : November 2, 2025 at 10:50 AM IST
JEE New Exam Centers In Telangana : దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ఐటీల్లో బీటెక్/ బీఆర్క్ సీట్ల భర్తీకి, జేఈఈ అడ్వాన్స్కు అర్హత పొందేందుకు నిర్వహించనున్న జేఈఈ మెయిన్ - 2026 ఈసారి విద్యార్థులకు మరింత చేరువ కానుంది. పరీక్ష నిర్వహించే పట్టణాలు, నగరాల సంఖ్య భారీగా పెంచారు. ఏపీలో 8, తెలంగాణలో 3 పట్టణాలను అదనంగా చేర్చారు.
దాదాపు 14 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాస్తుండగా. ఆ సంఖ్యను మరింత పెంచాలని భావిస్తున్న జాతీయ పరీక్షల సంస్థ (ఎన్టీఏ) ఈసారి మరిన్ని ఆన్లైన్ పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసిన సంస్థ పూర్తి సమాచారంతో ఇన్ఫర్మేషన్ బులిటెన్ను వెబ్సైట్లో ఉంచింది.
అభ్యర్థులకు సమయం ఆదా : ఈ సారి వర్చువల్ కాలిక్యూలేటర్ను వినియోగించుకోవచ్చు. అది కంప్యూటర్పైనే ఉంటుంది. దీని వలన అభ్యర్థులకు సమయం ఆదా అవుతుందని జేఈఈ నిపుణుడు, శ్రీచైతన్య విద్యాసంస్థల ఐఐటీ జాతీయ సమన్వయకర్త ఉమాశంకర్ పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా కంప్యూటర్పై కనిపించే ప్రశ్నపత్రం ఫాంట్ సైజు, ఆయా చిత్రాలను పెంచుకొని చదువుకునేందుకు, చూసుకునేందుకు అవకాశం ఇస్తున్నారని చెప్పారు.
అర్ధరాత్రి నోటిఫికేషన్ జారీ : శుక్రవారం అర్ధరాత్రి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన ఎన్టీఏ అదే రోజు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైనట్లు పేర్కొనడం గమనార్హం. దరఖాస్తు ప్రక్రియ అక్టోబరులోనే ప్రారంభమైనట్లు చెప్పుకొనేందుకు అర్ధరాత్రి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిందని భావిస్తున్నారు. నోటిఫికేషన్ జారీ నుంచి ఫలితాల వరకు అన్నీ అర్ధరాత్రిళ్లు ప్రకటిస్తూ విద్యార్థులను ఆందోళనకు గురిచేయడం ఎన్టీఏకు అలవాటైపోయిందన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి.
చివరి విడతకు :
- జనవరి ఆఖరి వారంలో దరఖాస్తుల స్వీకరణ మొదలవుతుంది.
- ఏప్రిల్ 2 నుంచి 9వ తేదీ మధ్య పరీక్షలు జరుగుతాయి.
- తుది ఫలితాలు ఏప్రిల్ 20వ తేదీ నాటికి వెల్లడిస్తారు.
కొత్త కేంద్రాలు ఇవే : హైదరాబాద్, కరీంనగర్, జగిత్యాల, మహబూబ్నగర్, సూర్యాపేట, వరంగల్, సిద్దిపేట, నిజామాబాద్, నల్గొండ, ఖమ్మం, కొత్తగూడెం ఇవన్నీ గత ఏడాది వరకు ఉన్నవి. ఈసారి ఆదిలాబాద్, పెద్దపల్లి, కోదాడ కొత్తగా చేరాయి. వీటితో మొత్తం 14 ప్రాంతాలు.
ఇవీ ముఖ్యాంశాలు :
- 2024, 2025 సంవత్సరాల్లో జరిగే ఇంటర్ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులే కాకుండా వచ్చే మార్చిలో కూడా రాసే విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- రోజుకు రెండు షిఫ్టుల్లో పరీక్ష జరుగుతుంది. మొదటి షిఫ్టు ఉదయం 9 నుంచి 12 వరకు, రెండో షిఫ్టు మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 6 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు.
- ఈ పరీక్షలను తెలుగు, ఆంగ్లం సహా మొత్తం 13 భాషల్లో నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లీషుతో పాటు ఆభ్యర్థులు కోరుకున్న ప్రాంతీయ భాషలో ఉంటుంది. పేపర్ - 1 300 మార్కులకు, పేపర్ - 2 400 మార్కులకు ఉంటుంది.
తొలి విడతకు షెడ్యూల్ ఇలా :
- దరఖాస్తులు : నవంబరు 27 వరకు
- పరీక్ష రాసే ప్రాంతంపై స్పష్టత : జనవరి మొదటి వారం నాటికి
- హాల్టికెట్లు : తర్వాత ప్రకటిస్తారు
- పరీక్షలు : జనవరి 21-30 మధ్య
- ఫలితాల విడుదల : ఫిబ్రవరి 12 నాటికి
ఎన్ఐటీ, ఐఐటీ, జీఎఫ్టీలో ప్రవేశాలకు ప్రకటన - పదోతరగతి మెమో, ఆధార్కార్డులో వివరాలు సరిచేసుకోండి
నీట్, జేఈఈ కోచింగ్ సెంటర్లపై కేంద్రం ఫోకస్- అధ్యయనానికి కమిటీ!