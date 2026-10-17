భవన నిర్మాణ పనులకు తాగునీరు వాడొద్దు - మున్సిపల్ కమిషనర్ల కీలక నిర్ణయం
Do not use drinking water for construction work : హైదరాబాద్లో భవన నిర్మాణ పనులకు తాగునీటిని వాడరాదంటూ 3మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ఆదేశాలు జారీచేశాయి. తాగునీటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
Published : October 17, 2026 at 2:25 PM IST
Do not use drinking water for construction work : హైదరాబాద్ నగరంలో తాగునీటి కొరతను నివారించడానికి మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాయి. సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (సీఎంసీ) పరిధిని పర్యవేక్షిస్తున్న కమిషనర్ జి. సృజన, కఠినమైన నిబంధనలను అమలు చేయడానికి శుక్రవారం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
నీటి పొదుపు చర్యలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని నిర్మాణ సంస్థలకు నోటీసులు జారీ చేయాలని, అలాగే ప్రైవేట్ మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాల (ఎస్టీపీల) కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి తనిఖీలు నిర్వహించాలని ఆమె పట్టణ ప్రణాళిక విభాగాన్ని ఆదేశించారు. అదేవిధంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) కమిషనర్ ఆర్.వి. కర్ణన్, మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (ఎంఎంసీ) కమిషనర్ టి. వినయ్ కృష్ణారెడ్డి కూడా నీటి సంరక్షణ చర్యలను ప్రారంభించారు.
గేటెడ్ కమ్యూనిటీలలో 339 మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాలను గుర్తించాం. పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులు వాటన్నింటినీ తనిఖీ చేసి, వాటి కార్యాచరణ స్థితిని అంచనా వేస్తారు. అవి పనిచేయకపోతే జరిమానాలు విధిస్తాం. ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలలోని పార్కులు, పచ్చదనం నిర్వహణకు ఏ నీటిని ఉపయోగిస్తున్నారనే వివారాలు నమోదు చేస్తాం - డా. జి. సృజన, సీఎంసీ కమిషనర్
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల నిర్ణయాలు ఇవే :
- తాగునీటిని వాహనాలు కడగడానికి, ఇంటి ఆవరణ శుభ్రం చేయడానికి లేదా రోడ్లపై నీళ్లు చల్లడానికి ఉపయోగించే వారిపై జరిమానాలు విధించాలని నిర్ణయించారు.
- బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు, ఫ్లైఓవర్లు, అండర్పాస్లు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి మున్సిపల్ నీరు లేదా బోరు నీళ్ల వినియోగాన్ని నిలిపివేయాలి. పార్కులు, రోడ్డు మధ్య భాగాలు ఫుట్పాత్ల వెంబడి ఉన్న చెట్లకు పునర్వినియోగించిన నీటిని మాత్రమే ఉపయోగించేలా చూడాలని కమిషనర్లు పార్కుల విభాగాన్ని ఆదేశించారు.
- బిల్డర్లు, కాంట్రాక్టర్లు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు తమ నిర్మాణ పనులకు, పచ్చదనం నిర్వహణకు మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాల(ఎస్టీపీపీ)ల నీటిని తీసుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ నిబంధన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ఆధ్వర్యంలోని అన్ని సంస్థలకు కూడా వర్తిస్తుంది.
- వరద ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాల్లో దశలవారీగా ఇంకుడు గుంతలు తవ్వాలి.
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