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మరోసారి 3 నెలల రేషన్ ఒకేసారి - ఆగస్టు 1 నుంచి 31 వరకు పంపిణీ

మరోసారి 3 నెలల రేషన్‌ బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం - ఆగస్టు 1 నుంచి బియ్యం పంపిణీకి ఏర్పాట్లు - ఎల్​నినో ప్రభావంతో కరవు పరిస్థితుల దృష్ట్యా చర్యలు

ration rice in a single installment
Ration Rice (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 19, 2026 at 9:13 AM IST

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Three Months Ration of Rice Single Installment : ప్రస్తుతం ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో మరోసారి 3 నెలల రేషన్‌ బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. వచ్చే ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబరు నెలలకు సంబంధించిన రేషన్‌ బియ్యాన్ని ఒకేసారి అందించనున్నారు. ఈ మేరకు కేంద్రం ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదేశాలు జారీ చేయటంతో ఆగస్టు 1 నుంచి మూడు నెలల బియ్యం పంపిణీకి పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

గతంలోనూ ఒకేసారి : సాధారణంగా ప్రతి నెల మొదటి 15 రోజులు మాత్రమే డీలర్లు రేషన్ బియ్యం ఇచ్చేవారు. వచ్చే నెలలో 3 నెలల రేషన్​ ఒకేసారి ఇవ్వనుండటంతో ఆగస్టులో 31 రోజులు దుకాణాలు తెరచి బియ్యం అందించాల్సి ఉంది. ప్రతి రేషన్ కార్డుదారు మూడుసార్లు వేలి ముద్రలు వేయాల్సి ఉంటుంది. ఎంఎల్‌ఎస్‌ పాయింట్ల నుంచి రేషన్‌ దుకాణాలకు రెండు, మూడుసార్లలో సరిపడా బియ్యాన్ని రవాణా చేస్తారు. చిన్న దుకాణాలకైతే ఒకేసారి, పెద్ద దుకాణాలకు రెండు, మూడుసార్లు నిల్వకు అనుగుణంగా రవాణా చేస్తారు. గత ఏప్రిల్‌, మే, జూన్‌ నెలలకు సంబంధించిన రేషన్​నూ ఇలాగే ఒకే నెలలో పంపిణీ చేశారు.

ఈ-కేవైసీకి జులై 31 తుది గడువు : ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో పారదర్శకత కోసం ఆహార భద్రత (రేషన్) కార్డుదారులకు ఈ-కేవైసీ (ఎలక్ట్రానిక్‌ నో యువర్‌ కస్టమర్‌)ని సివిల్ సప్లై​ శాఖ తప్పనిసరి చేసింది. ఈ-కేవైసీ నమోదైన వారికి మాత్రమే వచ్చే నెల నుంచి రేషన్‌ సరఫరా అయ్యేలా జాతీయ సమాచార వ్యవస్థ (ఎన్‌ఐసీ) సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఆధునికీకరిస్తుంది. దానికోసం ఈ నెల 31 తుది గడువుగా నిర్ణయించారు.

ముఖ్యంగా మరణించిన లబ్ధిదారులు, ఏళ్లుగా రేషన్‌ తీసుకోని వారు, విదేశాలకు వెళ్లిన వారి కార్డులను తొలగించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. తద్వారా అర్హులకు మాత్రమే రేషన్‌ సరకులు అందేలా చూడాలనేది ఈ కేవైసీ ముఖ్య ఉద్దేశం. అయితే ఈ-కేవైసీ నమోదులో వేలిముద్ర పడకపోవడం, పదేళ్లలోపు చిన్నారుల ఆధార్‌ అనుసంధానం కాకపోవడం, ఆధార్‌లో తప్పులు తదితర సమస్యల కారణంగా నమోదు ప్రక్రియ కొన్ని చోట్ల నత్తనడకన సాగుతున్నట్లు తెలిసింది.

ఎక్కడి నుంచైనా ఈ-కేవైసీ : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన రేషన్‌ పోర్టబిలిటీ సౌకర్యం ద్వారా రేషన్‌కార్డు లబ్ధిదారు దేశంలోని ఏ రేషన్‌ దుకాణం నుంచైనా రేషన్‌ బియ్యం ఇతర సరకులను తీసుకోవచ్చు. అదే విధానంలో ప్రస్తుతం ఈ-కేవైసీ అప్‌డేట్‌ కోసం లబ్ధిదారులు తమ పరిధిలోని రేషన్ షాప్ నుంచే కాకుండా దేశంలో ఎక్కడైనా ఈ-కేవైసీ అప్‌డేట్‌ చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. తద్వారా ఉద్యోగ, ఉపాధి నిమిత్తం వివిధ ప్రాంతాలు, రాష్ట్రాల్లో ఉంటున్నవారు ఈ-కేవైసీ నవీకరణ కోసం సొంతూర్లకు వెళ్లాల్సిన పని ఏ మాత్రం లేదు.

ఎక్కడి నుంచైనా ఈ-కేవైసీని చేసుకోవచ్చు : ప్రస్తుతం ఉంటున్న ప్రాంతానికి దగ్గర్లోని ఏ రేషన్‌దుకాణం నుంచైనా రేషన్, ఆధార్‌కార్డుల వివరాలతో ఈ-కేవైసీని అప్‌డేట్‌ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే గ్రామస్థాయిలో ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియపై పూర్తిస్థాయిలో ప్రచారం కల్పించి, వలస వెళ్లిన వారికి మొబైల్​ ఫోన్​ ద్వారా ఈ-కేవైసీపై సమాచారం అందిస్తే వందశాతం పూర్తయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ విషయంపై వరంగల్​ జిల్లా పౌరసరఫరాల అధికారి కిష్టయ్యను వివరణ కోరగా ఈ-కేవైసీ అప్​డేట్​ కోసం ప్రత్యేకంగా డ్రైవ్‌ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఒకవేళ వృద్ధుల వేలిముద్రలు పడకపోతే ఐరిష్‌ ద్వారా ఈ-కేవైసీ అప్‌డేట్‌ చేస్తామని చెప్పారు.

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