మరో 3 నెలల్లో టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ - ఇప్పటి నుంచే 'స్టడీ ప్లాన్' తయారు చేసుకోండిలా
పదో తరగతి పరీక్షలకు సన్నద్ధం అవుతున్న విద్యార్థులు - మంచి మార్కులు సాధించాలంటే పక్కా ప్రణాళిక అవసరం అంటున్న నిపుణులు - నచ్చిన సీటు, కాలేజీ రావాలంటే మంచి మార్కులు తప్పనిసరి
Published : December 26, 2025 at 12:06 PM IST
Study Plan for SSC Students : ఎల్కేజీ నుంచి తొమ్మిదో తరగతి వరకు చదివింది ఒక ఎత్తు అయితే, పదో తరగతి మరో ఎత్తు. ఎందుకంటే పదో తరగతి పాస్ అయితేనే పై తరగతులు చదవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ పదో తరగతి విద్యార్థి జీవితంలో ఎంతో కీలకం. ఇక్కడ వేసే అడుగు భవితకు బంగారు బాటలు పరుస్తుంది. మరో 3 నెలల్లో తెలంగాణలో ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ మొదలుకానున్నాయి. వీటిని ఎదుర్కోవాలంటే సన్నద్ధత ఎంతో అవసరం. అంతేకాదు కేవలం పాస్ మార్కులు ఒక్కటే సాధించకుండా మంచి మార్కులు సంపాదించుకుంటే ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా నచ్చిన కోర్సు, కాలేజీలను ఎంచుకోవచ్చు. ఇందుకు ఉపాధ్యాయుల ప్రోత్సాహం, తల్లిదండ్రుల తోడ్పాటూ ఎంతో ముఖ్యమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే మంచి మార్కులు : మొదటి నుంచి చక్కని ప్రణాళికతో చదివితే విజయం దానికి అదే సాధ్యం అవుతుంది. పదో తరగతి విద్యార్థులకు మార్చి 14 నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభం అవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో మంచి మార్కులే లక్ష్యంగా ముందుకు అడుగులు వేయాలి. ఆత్మ విశ్వాసంతో సాధన చేస్తే ఫలితం రావడం ఖాయం.
టీవీ, ఫోన్లు, వేడుకలకు దూరంగా ఉండండి : కొన్నాళ్లు టీవీలు, ఫోన్లు, సినిమాలు, వేడుకలకు పదో తరగతి విద్యార్థులు దూరంగా ఉండాలి. సామాజిక మాధ్యమాల జోలికి అసలు వెళ్లకపోవడం ఉత్తమం. చదువు పరమైన అంశాల్లో అవసరమైతే ఫోన్ను వినియోగించాలి. ఉపాధ్యాయులను అడిగి మరీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవాలి. వెనకబడిన విద్యార్థులను ఉపాధ్యాయులు దత్తత తీసుకుని చదివిస్తే ఉత్తమమైన ఫలితాలు వస్తాయి.
చక్కని చేతిరాతతో ఎన్నో ఫలితాలు : చక్కటి చేతిరాత మెరుగైన ఫలితానికి దోహదం చేస్తుందని అంటారు. ముందు నుంచి సాధన చేస్తేనే ఇది సాధ్యం అవుతుంది. ఇప్పటికే అనేక బడుల్లో చేతిరాత తరగతులు ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. రోజులో కొంత సమయాన్ని కేటాయిస్తూ సాధన చేస్తే మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు. గజిబిజి రాత మార్కులు కోల్పోయేందుకు కారణం అవుతుంది. జవాబును అందంగా రాసేలా మెరుగులు దిద్దాలి. అందులో జవాబును పేరాలుగా రాయాలి. ఆ పేరాలకు సబ్ హెడ్లైన్లను రాయాలి.
పౌష్టికాహారం, చక్కటి నిద్ర అవసరం : పౌష్టికాహారం, సరైన నిద్ర విద్యార్థికి ఉండాలి. అప్పుడే అంతరాయం లేకుండా చదువు కొనసాగనుంది. కొందరు విద్యార్థులు అదే పనిగా చదువుకే పరిమితం అయి అనారోగ్య సమస్యలను కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. సమతుల ఆహారాన్ని తినడం మానేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిన్నపాటి వ్యాయామాలు, యోగా రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండేందుకు దోహదం చేస్తుంది. పండ్లు, ఆకుకూరలు, ఇతర పోషకాలతో కూడిన ఆహారం తీసుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచనలు చేస్తున్నారు.
తల్లిదండ్రులు చొరవ చూపాలి : విద్యార్థి గెలుపులో తల్లిదండ్రులు భాగస్వామ్యం కావాలి. వారు శ్రద్ధగా చదువుకునేందుకు ఇంటి వద్ద ప్రశాంతమైన వాతావరణం కల్పించాలి. కొన్నాళ్లు వారికి ఇంటి పనులను చెప్పవద్దు. స్నేహితులకు పరిమిత సమయం కేటాయించేలా వారికి సూచించాలి.
ప్రేరణగా నిలుద్దాం : ఏటా ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలోని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు ఉత్తరాలను రాస్తూ ఉంటారు. వారిని ఫోన్లో పలకరిస్తూ ప్రేరణ కల్పిస్తున్నారు. విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యాధికారులను కార్యోన్ముఖులను చేస్తూ వస్తున్నారు. ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాల ప్రజాప్రతినిధులు ఈ చొరవ అందిపుచ్చుకుంటే ఎంతో మేలు కలుగుతుంది.
మెరుగైన మార్కులతో ప్రయోజనం : మెరుగైన మార్కులు సాధిస్తే ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉంటాయి. సర్కారు బడులకు చెందిన విద్యార్థులు అయితే బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో సీట్లు సాధించేందుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. పదో తరగతిలో నేర్చుకున్న అంశాలతో పాలిటెక్నిక్, వృత్తి నైపుణ్య కళాశాలల్లో సులువుగా సీట్లను సాధించవచ్చు. గురుకులాలు సహా కొన్ని సందర్భాల్లో పేరొందిన ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలు ఇంటర్లో ఉచితంగా చదువుకునే వెసులుబాటును కల్పిస్తాయి. ఉదాహరణకు సిద్దిపేట ఇందిరానగర్ జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల నుంచి ఏటా 15 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఉచితంగా కార్పొరేట్ స్థాయి ఇంటర్ కళాశాలల్లో చేరుతున్నారు.
