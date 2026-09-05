3 నెలల రేషన్ మీరు ఇంకా తీసుకోలేదా? - అయితే ఈ 'లాస్ట్' ఛాన్స్ అస్సలు మిస్సవకండి
3 నెలల ఉచిత బియ్యం పంపిణీ నేటితో ముగింపు - సాయంత్రం వరకూ బియ్యం తెచ్చుకోవాలన్న పౌర సరఫరాల శాఖ - సాంకేతిక సమస్యలు, కార్డుదారుల గందరగోళంతో గడువు 5 రోజులు పొడిగింపు
Published : September 5, 2026 at 8:31 AM IST|
Updated : September 5, 2026 at 8:49 AM IST
3 Months Ration Distribution : రాష్ట్రంలో మూడు నెలల ఉచిత బియ్యం పంపిణీ ఇవాళ్టితో ముగియనుంది. అర్హులైన రేషన్ కార్డుదారులు సాయంత్రం వరకూ బియ్యం తీసుకోవాలని పౌర సరఫరాల శాఖ సూచించింది. అయితే ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రారంభించిన స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ నత్తనడకన సాగుతోంది. ప్రింటింగ్ పూర్తయినా స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు పంపిణీకి నోచుకోవడం లేదని లబ్ధిదారులు చెబుతున్నారు.
రాష్ట్రంలో రేషన్ కార్డుదారులకు 3 నెలల రేషన్ బియ్యం పంపిణీ నేటితో ముగియనుంది. దేశవ్యాప్తంగా గోదాముల్లో నిల్వలు పేరుకుపోవడం, సూపర్ ఎల్నినో కారణంగా ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబరుకు సంబంధించి 3 నెలల రేషన్ బియ్యం ప్రభుత్వం ఒకేసారి పంపిణీ చేసింది. నెల రోజుల పాటు చౌక ధరల దుకాణాల వద్ద రద్దీ కనిపించింది. అయితే సాంకేతిక సమస్యలు, కార్డుదారుల గందరగోళం వల్ల డీలర్లపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరగడంతో అధికారులు పంపిణీ గడువును 5 రోజులు పొడిగించారు. ఈ గడువు ఇవాళ సాయంత్రంతో ముగుస్తుంది. లబ్ధిదారులు సాయంత్రంలోగా బియ్యం తీసుకోవాలని పౌర సరఫరాల శాఖ సూచించింది.
నిత్యవసరాలూ 'చౌక'గా ఇవ్వండి : 3 నెలల కోటా ఒకేసారి ఇవ్వడం వల్ల బియ్యం నిల్వ ఉండి, పురుగులు పట్టి పాడైపోతున్నాయని లబ్ధిదారులు అంటున్నారు. నెలనెలా రేషన్ ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. అయితే నిత్యవసరాల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం ఉప్పు, పప్పు, పంచదార, కారం, చింతపండు, గోధుమపిండి, వంట నూనె కూడా కోటాలోనే ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.
3 నెలల రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి ఇవ్వడం వల్ల బియ్యం నిల్వ ఉండి, పురుగులు పడుతున్నాయి. అలా కాకుండా ఏ నెల బియ్యం ఆ నెలలోనే ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది. దాంతో పాటు బయట నిత్యవసరాల ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. సామాన్య ప్రజలు వాటిని కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి లేదు. అందువల్ల కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆలోచించి చక్కెర, పప్పులు, ఉప్పు, పిండి, నూనె ప్యాకెట్ల వంటి నిత్యవసర వస్తువులు చౌక ధరల దుకాణంలో ఇచ్చేలా చూడాలి. - రేషన్ లబ్ధిదారులు
మరోవైపు భవిష్యత్తులో మూడు నెలల కోటా ఒకేసారి ఇవ్వాల్సి వస్తే ఒకసారే థంబ్ తీసుకుని ఇచ్చేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని రేషన్ డీలర్లు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే లబ్ధిదారులకు త్వరగా బియ్యం అందించగలుగుతామని, గంటల కొద్దీ లైన్లలో నిలబడే ఇబ్బందులు తప్పుతాయని అంటున్నారు.
ఇకపై ఎప్పుడైనా 3 నెలల రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి ఇవ్వాలనుకుంటే ఒకసారి థంబ్ పెడితే 3 నెలల రేషన్ వచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను కోరుతున్నాం. మూడుసార్లు వేలిముద్రలు వేయించడం వల్ల ఎక్కువ సమయం పడుతోంది. బియ్యం తీసుకునేందుకు వచ్చిన వినియోగదారులు గంటలకొద్దీ లైన్లలో వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. వీటికి తోడు కొన్నిసార్లు సర్వర్ సమస్యలు ఇబ్బందులు పెడుతున్నాయి. - రేషన్ డీలర్లు
ఇదిలా ఉండగా ప్రత్యేక సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతో కూడిన స్మార్ట్ రేషన్కార్డుల పంపిణీ మందకొడిగా సాగుతోంది. స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులపై తమకు ఎలాంటి స్పష్టత లేదని చౌక ధరల దుకాణాల డీలర్లు చెబుతున్నారు. ఆయా ఎమ్మెల్యేలు సమయం కేటాయించినప్పుడు పంపిణీ చేస్తామని అధికారులు తెలిపారని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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