నంద్యాల జిల్లాలో విషాదం - గాలేరు నగరి కాలువలో ముగ్గురు గల్లంతు
తన కుమారుడిని కాపాడే ప్రయత్నంలో ఒక తండ్రి, అతని బావమరిది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈతగాళ్లతో గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని మంత్రి బి.సి. జనార్ధన్ రెడ్డి ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 12:45 PM IST
Three Missing In Galeri Nagari Canal In Nandyala District: సరదాగా కాలువ ప్రవాహాన్ని చూసేందుకు వెళ్లిన ముగ్గురు ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో పడి గల్లంతైన అత్యంత విచారకరమైన ఘటన నంద్యాల జిల్లా అవుకు మండలం రామాపురం సమీపంలో చోటు చేసుకుంది. గల్లంతైన వారిలో ఐదేళ్ల చిన్నారితో పాటు తండ్రి, ఆయన బావమరిది ఉన్నారు. ఈ ఘటనతో రామాపురం గ్రామంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
అసలేం జరిగిందంటే : పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రామాపురం గ్రామానికి చెందిన ఆఫీస్ (32), ఆయన కుమారుడు ఆరిఫ్ (5), బావమరిది ఆసిఫ్ (26) స్థానిక పాలిశ్ పరిశ్రమలో కార్మికులుగా పని చేస్తున్నారు. గణేశ్ నిమజ్జనం సందర్భంగా పరిశ్రమకు సెలవు ఇవ్వడంతో, సాయంత్రం వేళ సరదాగా సమయం గడిపేందుకు రామాపురం సమీపంలోని గాలేరు నగరి కాలువ వద్దకు వెళ్లారు. అక్కడ కాలువలో నీటి ప్రవాహాన్ని చూస్తూ కాలువలోకి దిగి పరిశీలిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఐదేళ్ల చిన్నారి ఆరిఫ్ ప్రమాదవశాత్తు కాలువలో పడిపోయాడు. నీటిలో కొట్టుకుపోతున్న కుమారుడిని రక్షించేందుకు తండ్రి ఆఫీస్ వెంటనే ప్రయత్నించాడు. అయితే ప్రవాహం బలంగా ఉండటంతో తండ్రీకొడుకులిద్దరూ కొట్టుకుపోవడం గమనించిన బావమరిది ఆసిఫ్ వారిద్దరినీ కాపాడేందుకు కాలువలోకి దూకాడు. దురదృష్టవశాత్తు నీటి వేగం ఎక్కువగా ఉండటంతో ముగ్గురూ కాలువలో గల్లంతయ్యారు.
పోలీసుల రంగప్రవేశం : సమాచారం అందుకున్న అవుకు పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. కడప జిల్లా గండికోటకు గాలేరు నగరి కాలువ ద్వారా సుమారు 3500 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేయడంతో కాలువలో నీటి ప్రవాహం అత్యంత ఉద్ధృతంగా ఉంది. దీనివల్ల పోలీసుల ప్రాథమిక గాలింపు చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది.
మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి: విషయం తెలుసుకున్న రాష్ట్ర ఆర్ అండ్ బీ శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి ప్రమాదం జరిగిన తీరుపై అధికారులను ఆరా తీశారు. ఇటువంటి ఘోర సంఘటన జరగడం అత్యంత బాధాకరమని ఆయన తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా తక్షణమే నిపుణులైన గజఈతగాళ్లను రంగంలోకి దించి, గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని జిల్లా స్థాయి అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం కాలువ పరివాహక ప్రాంతాల్లో గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
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