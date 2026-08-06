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నన్నే తిడతావా? - మైండ్​లో ఫిక్స్​ అయితే - బ్లైండ్​గా 'వెళ్లిపోతా'

పిల్లలను ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​ ఆడొద్దు, స్కూల్​కు వెళ్లండని చెప్పడమే శాపం - ముందూ వెనక ఆలోచించకుండా ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోతున్న మైనర్లు - హైదరాబాద్​లో ప్రతి సంవత్సరం 3,000 నుంచి 4,000 మంది అదృశ్యం

Three Minors Who Left Homein Hyderabad
ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​ ఆడొద్దనందుకు ఇంట్లోంచి పారిపోయిన ముగ్గురు మైనర్లు (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 2:32 PM IST

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Three Minors Who Left Home in Hyderabad : తల్లుల మందలింపులు, తండ్రుల హెచ్చరికలు లేదా చదువు, పరీక్షల ఒత్తిడి కారణంగానే కాకుండా, ప్రేమ వ్యవహారాలు లేదా ఆకర్షణలో చిక్కుకుని మైనర్లు, యువతులు ఇళ్లను వదిలి వెళ్తున్నారు. వివాహితలు కూడా కుటుంబ కలహాలు లేదా వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా ఇళ్లను వదిలి వెళ్తున్నారు. రాజధానిలో ఈ ఏడాది మొదటి 7 నెలల్లోనే 900 మంది అదృశ్యమైనట్లు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇందులో గణనీయంగా 360 కేసులు జులై నెలలోనే నమోదయ్యాయి. అదృశ్యమైన వారిలో 170 మంది బాలికలు, మహిళలు ఉండగా, వారిలో 70 శాతం మందిని పోలీసులు విజయవంతంగా వారి కుటుంబాలతో కలిపారు.

హైదరాబాద్​లోని రాజేంద్రనగర్​లో మైలార్‌దేవ్‌పల్లి ప్రాంతంలో తల్లిదండ్రులు మందలించడంతో ముగ్గురు బాలికలు ఇంటి నుంచి పారిపోయారు. వారు ఆటోలో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్‌కు వెళ్లి, దిల్లీ వెళ్లే రైలు ఎక్కారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు వారి ప్రయాణ మార్గాన్ని గుర్తించారు. ఆ బాలికలు తమ తల్లులలో ఒకరి డెబిట్ కార్డును, ఒక మొబైల్ ఫోన్‌ను వెంట తీసుకెళ్లారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా ద్వారా ఫోన్ లొకేషన్‌ను ట్రాక్ చేయడం ద్వారా వారు 'దక్షిణ్ ఎక్స్‌ప్రెస్'లో ప్రయాణిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని బీనా రైల్వే స్టేషన్‌లో ఆ ముగ్గురినీ అదుపులోకి తీసుకుని, వారి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు.

ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​తో పాఠశాలకు గైర్హాజరు : ఫలక్‌నుమాలో ఆన్‌లైన్ గేమ్స్‌కు బానిసలై బడి ఎగ్గొట్టిన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లను వారి తల్లి మందలించింది. ఆ బాలికలలో ఒకరు ఆ గేమ్ ద్వారా పరిచయమైన ఒక అపరిచితుడితో ఈ విషయాన్ని చెప్పింది. ఎప్పుడైనా, ఎవరైనా మందలిస్తే నాగ్‌పూర్‌కు రమ్మని అతను ఆమెకు ఇదివరకే చెప్పాడు. దాంతో ఆ ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు తమ బ్యాగుల్లో దుస్తులు సర్దుకుని, సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి కోల్‌కతా వెళ్లే రైలు ఎక్కారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఏలూరు రైల్వే స్టేషన్‌లో వారిని గుర్తించి, తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేర్చారు. రాజేంద్రనగర్ జోన్ డీసీపీ శ్రీనివాస్ పర్యవేక్షణలో ఈ ఆరుగురు బాలికల ఆచూకీ కనుగొన్నారు.

  • జూబ్లీహిల్స్ జోన్ పరిధిలోని సనత్‌నగర్‌లో ఒక ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థిని అదృశ్యమైంది. ఆమె మానసిక స్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని, ఒక వ్యక్తి మాయమాటలతో ఆమెను దూర ప్రాంతానికి రప్పించేందుకు ప్రయత్నించాడు. పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని, ఆ విద్యార్థినిని సురక్షితంగా తిరిగి తీసుకువచ్చారు.

ప్రతి సంవత్సరం వేలల్లో అదృశ్యాలు : రాజధానిలో ఏటా 3,000 నుంచి 4,000 మంది వరకు అదృశ్యమవుతున్నారని ఓ అంచనా. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అప్పులు, కుటుంబ తగాదాలు లేదా భర్త వేధింపులను భరించలేక తల్లులు, కొన్నిసార్లు తమ పిల్లలతో సహా ఇళ్లను వదిలి వెళ్తుంటారు. కొంతమంది పురుషులు అనారోగ్యం, మద్యపాన వ్యసనం లేదా ఇతర సంబంధాల కారణంగా కూడా తమ కుటుంబాలను విడిచిపెడతారు.

అమ్మాయిలు, యువతులు ప్రేమ లేదా వ్యామోహం అనే వలలో చిక్కుకోవడం వల్లే అధిక సంఖ్యలో అదృశ్యమైన కేసులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఇటీవల నగరంలో ఒక 10వ తరగతి బాలిక అదృశ్యమైంది. ఆమెను ద్విచక్ర వాహనంపై తీసుకువెళ్లిన ఆటో రిక్షా డ్రైవర్‌ను గుర్తించడంలో సీసీటీవీ ఫుటేజ్ సహాయపడింది. 11 గంటల గాలింపు చర్యల తర్వాత ఆమెను సురక్షితంగా తిరిగి తీసుకువచ్చారు. ఒక యువకుడు పెళ్లి చేసుకుంటానని వాగ్దానాలు చేసి ఆ బాలికను మోసం చేసినట్లు తేలింది.

పిల్లల కదలికలను పర్యవేక్షించాలి : పిల్లల కదలికలపై తప్పనిసరిగా ఒక కన్నేసి ఉంచాలని పోలీసులు చెబుతున్నారు. వారు ఏదైనా సమస్యను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, మనం వారికి అండగా ఉన్నామని భరోసా ఇవ్వాలని తల్లిదండ్రులకు సూచించారు. చిన్న చిన్న విషయాలకు పిల్లలను కఠినంగా మందలించవద్దని, బదులుగా వారి సమస్యలను ఓపికగా విని, పరిష్కారాలు అందించాలని పోలీసు అధికారులు సలహా ఇచ్చారు. సోషల్ మీడియా వాడకం, ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌పై నిఘా ఉంచాల్సిన అవసరాన్ని కూడా వారు నొక్కి చెప్పారు. కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు ఇంటిని విడిచి వెళ్లడమే ఏకైక మార్గం కాదనే విశ్వాసాన్ని పిల్లల్లో పెంపొందించాలని కుటుంబ సభ్యులకు హితవు పలికారు.

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HYDERABAD THREE GIRLS RUN AWAY
ఇంట్లోంచివెళ్లిపోయినముగ్గురుమైనర్లు
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