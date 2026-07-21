అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు హైదరాబాద్ వాసులు మృతి
అమెరికాలో సైంటిస్ట్గా స్థిరపడిన షేక్ అబ్దుల్ నవీద్ - సెలవుల నేపథ్యంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రకు ప్రయాణం - మార్గంలో రోడ్డు ప్రమాదం - భార్య, కుమారుడు, కుమార్తె అక్కడికక్కడే మృతి
Published : July 21, 2026 at 10:27 PM IST
Three People Died In Road Accident In America : సెలవుల నేపథ్యంలో విహార యాత్రకు బయలుదేరారు. అదే వారికి చివరి ప్రయాణం అని ఊహించలేకపోయారు. ఘోరరోడ్డు ప్రమాదంలో కుటుంబంలోని ముగ్గురు ఒకేసారి మృతి చెందారు. మిగిలిన ఇద్దరు కోమాలో ఉన్నారు. వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
ముగ్గరూ అక్కడికక్కడే మృతి : హైదరాబాద్ పాతబస్తీ సైదాబాద్ వాణినగర్కు చెందిన ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురు అమెరికాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. అమెరికాలోని సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో 45 ఏళ్ల నజేయా సల్మా, 19 ఏళ్ల కుమార్తె నేహా నహీం షేక్, 14 ఏళ్ల కుమారుడు ఉమర్ షేక్ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
వారి పరిస్థితి విషమం : ప్రమాద సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు ఐదుగురు కారులో ప్రయాణిస్తున్నట్లు సమాచారం. శాస్త్రవేత్తగా పనిచేస్తున్న షేక్ అబ్దుల్ నవీద్, ఐదేళ్ల చిన్నారి ఖదీజా తీవ్ర గాయాలతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సైదాబాద్ వాణినగర్కు చెందిన షేక్ అబ్దుల్ నవీద్ 19 సంవత్సరాల క్రితం అమెరికాకు వెళ్లి అక్కడే స్థిరపడ్డారు.
"నా కుమారుడు షేక్ అబ్దుల్ సయీద్ గతంలో రెడ్డి ల్యాబ్స్లో సైంటిస్టుగా పనిచేశాడు. తర్వాత జీవీకేలో సైంటిస్టుగా సేవలందించాడు. బోస్టన్ యూనివర్సిటీకి పీహెచ్డీ కోసం వెళ్లాడు. దానిని పూర్తి చేసి ఇప్పుడు శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో సైంటిస్టుగా పనిచేస్తున్నాడు. అతడు ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అతడిని ఇద్దరు కుమార్తెలు ఓ కుమారుడు. వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో సాల్ట్ సిటీకి టూర్కు వెళ్లారు. దారిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఎదురగా మరో కారు రావడంతో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నా కుమారుని భార్య, కుమార్తె, కుమారుడు అక్కడికక్కడే మరణించారు" - షేక్ అబ్దుల్ సయీద్, అబ్దుల్ నవీద్ తండ్రి
ప్రభుత్వం సహకరించాలి : ఈ విషాద ఘటనతో వాణినగర్లో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మృతదేహాలను స్వదేశానికి తీసుకురావడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సహకరించాలని అబ్దుల్ నవీద్ తండ్రి షేక్ అబ్దుల్ సయీద్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
"షేక్ అల్బుల్ నవీద్కు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. రెండో మనవరాలికీ గాయాలయ్యాయి. వీరిద్దరూ కోమాలో ఉన్నారు. రేపు ఆపరేషన్ చేశాక వైద్యులు పరిస్థితిని చెబుతామంటున్నారు. ప్రభుత్వం సాయం చేయాలని కోరుతున్నాను. గత సంవత్సరం మా వీసా గడువు ముగిసింది. వీలైనంత త్వరగా మాకు వీసా ఇప్పిస్తే కుమారుని వద్దకు వెళతాం" - షేక్ అబ్దుల్ సయీద్, అబ్దుల్ నవీద్ తండ్రి
బంధువుల ఇంటికి వెళ్లొస్తూ రోడ్డు ప్రమాదం - ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురి మృతి