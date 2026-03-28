చిత్తూరు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఆగి ఉన్న బస్సును ఢీకొన్న కారు, ముగ్గురు మృతి
వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన దంపతులతోపాటు కుమార్తె మృతి - బెంగళూరు నుంచి తిరుమల వెళ్తుండగా ఘటన
Published : March 28, 2026 at 10:06 AM IST
Road Accident At Chitoor District: ఆగి ఉన్న బస్సుని కారు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టిన ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. ఈ ఘటన చిత్తూరు జిల్లాలో శనివారం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో దంపతులతో పాటు వీరి కుమార్తె మృతి చెందింది. చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళ్యం మండలంలోని శేషాపురం వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురు మృతి: తెలంగాణలోని వరంగల్కు చెందిన శ్రీధర్రావు, లక్ష్మీ దంపతులు కుమార్తె ఆద్వికతో కలిసి బెంగళూరులో నివసిస్తున్నారు. వారు బెంగళూరు నుంచి కారులో తిరుమలకు వెళ్తున్నారు. పలమనేరు నుంచి చిత్తూరు వైపు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు శేషాపురం వద్ద ఆగి ఉండగా వెనుక నుంచి వీరు ప్రయాణిస్తున్న కారు ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతులంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారిగా గుర్తించారు. పోలీసులు ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.