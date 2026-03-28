చిత్తూరు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఆగి ఉన్న బస్సును ఢీకొన్న కారు, ముగ్గురు మృతి

వరంగల్​ జిల్లాకు చెందిన దంపతులతోపాటు కుమార్తె మృతి - బెంగళూరు నుంచి తిరుమల వెళ్తుండగా ఘటన

Three Members Died in Road Accident At Chitoor District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 10:06 AM IST

Road Accident At Chitoor District: ఆగి ఉన్న బస్సుని కారు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టిన ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. ఈ ఘటన చిత్తూరు జిల్లాలో శనివారం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో దంపతులతో పాటు వీరి కుమార్తె మృతి చెందింది. చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళ్యం మండలంలోని శేషాపురం వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురు మృతి: తెలంగాణలోని వరంగల్​కు చెందిన శ్రీధర్​రావు, లక్ష్మీ దంపతులు కుమార్తె ఆద్వికతో కలిసి బెంగళూరులో నివసిస్తున్నారు. వారు బెంగళూరు నుంచి కారులో తిరుమలకు వెళ్తున్నారు. పలమనేరు నుంచి చిత్తూరు వైపు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు శేషాపురం వద్ద ఆగి ఉండగా వెనుక నుంచి వీరు ప్రయాణిస్తున్న కారు ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతులంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారిగా గుర్తించారు. పోలీసులు ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.

