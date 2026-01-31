రైలు కింద పడి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఆత్మహత్య
రైలు కిందపడి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురి ఆత్మహత్య - చర్లపల్లి-ఘట్కేసర్ రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య ఘటన - కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు
Three Members Died After Hit by Train (ETV Bharat)
Published : January 31, 2026 at 12:18 PM IST
Three People Died after being Hit by a Train : రైలు కిందపడి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన చర్లపల్లి-ఘట్కేసర్ రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య జరిగింది. మృతులను బోడుప్పల్కు చెందిన సురేందర్ రెడ్డి, విజయ, చేతనగా గుర్తించారు. ఈ ఘటనలో కుమారుడు, కుమార్తెతో కలిసి రైలు కిందపడి తల్లి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మృతులు చెంగిచర్ల హరితవనం కాలనీ వాసులుగా గుర్తించామన్నారు. మృతుల వద్ద ఎలాంటి రైల్వే ప్రయాణ టిక్కెట్లు లభించలేదని, మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.