ఆ ఇంటి దీపాన్ని ఆర్పేసిన నవరాత్రులు! - చెరువులో పడి ఒకే కుటుంబంలోని ముగ్గురి మృతి
సంగారెడ్డి జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. చెరువులో పడి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దుస్తులు ఉతకడానికి చెరువుకు వెళ్లగా ఒకరు అనుకోకుండా అందులో పడడంతో కాపాడే ప్రయత్నంలో మిగిలిన ఇద్దరూ పడిపోయారు.
Published : October 10, 2026 at 11:58 AM IST
Three Die After Falling Into Pond : దుర్గా నవరాత్రులు ప్రారంభం అవుతోన్నవేళ ఓ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నిండుకుంది. ఒకే ఇంటికి చెందిన ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో ఆ కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. ఇంట్లో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి, భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేయడానికి ఇంటిని శుభ్రం చేశారు. దుస్తులు ఉతకడానికని చెరువు వద్దకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే ఒకరు చెరువులో పడిపోగా, అతడిని కాపాడటానికి వెళ్లి మిగిలిన వారూ మునిగిపోయారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
ఒకరి వెనకాల ఒకరు - ముగ్గురి మృతి
సంగారెడ్డి జిల్లాలోని మనూరు గ్రామానికి చెందిన నర్సింహా రెడ్డి, భార్య కృష్ణవేణి, కుమారుడు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి, తమ్ముడు సంగారెడ్డితో కలిసి దుస్తులు ఉతకడానికి సంగమేశ్వర బతుకమ్మ చెరువుకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే సంగారెడ్డి ప్రమాదవశాత్తు చెరువులో పడిపోయాడు. చిన్నాన్నను కాపాడడానికి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి ముందుకు వెళ్లి సహాయం చేయగా, తను కూడా అందులో పడిపోయాడు. ఇది చూసిన నర్సింహా రెడ్డి నీటిలోకి దూకి అతడిని కాపాడటానికి ప్రయత్నించగా, లోతు ఎక్కువగా ఉండడంతో సాధ్యపడలేదు. కళ్ల ముందే ముగ్గురు మునిగిపోవడాన్ని చూసిన కృష్ణవేణి వారికి సహాయం చేద్దామని భావించి, చేయి అందించింది. ప్రమాదవశాత్తు ఆమె సైతం చెరువులో పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో నర్సింహా రెడ్డి, కృష్ణవేణి, సంగారెడ్డి మరణించగా, ఓ చెట్టు సాయంతో హర్షవర్ధన్ రెడ్డి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.
దుఃఖ సంద్రంలో ఇంటి పెద్ద
కుమారులు, కోడలి మరణంతో ఇంటి పెద్ద వీరమణి తీవ్ర దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. దేవుడా ఎందుకు ఇంత పని చేశావంటూ విలపించారు. తన కంటే ముందే తన పిల్లలను తీసుకుపోయావా? అంటూ రోదించడంతో ఆమెను ఓదార్చడం ఎవరి వల్లా కాలేదు. నర్సింహారెడ్డి, కృష్ణవేణి దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు. పెద్ద కుమారుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుండగా, చిన్న కుమారుడు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నాడు. వీరికి పెద్దదిక్కు లేకుండాపోయారు. కుంటలో పడిపోయిన హర్షవర్ధన్ రెడ్డి ఒక చెట్టు కొమ్మను పట్టుకుని బయటకు వచ్చాడు. తన కళ్లెదుటే తల్లిదండ్రులు, చిన్నాన్న ప్రాణాలు కోల్పోగా ఆ బాలుడు గుండె పగిలేలా ఏడ్చాడు.
బాధిత కుటుంబానికి అండగా నిలవాలి
ఒక నిరుపేద రైతు కుటుంబంలో ముగ్గురు మరణించడం చాలా విచారకరమని, మృతులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.10 లక్షల చొప్పున పరిహారం అందించాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే భూపాల్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అనంతరం వారి అంత్యక్రియలకు హాజరై, బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే విజయపాల్ రెడ్డి, నారాయణఖేడ్ మేయర్ నగేశ్శెట్కార్ పరామర్శించారు.
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