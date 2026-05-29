సాయానికి పోతే మృత్యువు ఎదురైంది - టైర్ మార్చేందుకు సాయం చేస్తుండగా లారీ ఢీ, ముగ్గురు మృతి
వనపర్తి జిల్లా ముమ్మల్లపల్లి వద్ద తెల్లవారుజామున విషాదం - టైర్ పగిలి పోవడంతో టైర్ను మారుస్తుండగా లారీ రూపంలో వచ్చిన మృత్యువు - ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి
Published : May 29, 2026 at 2:26 PM IST
Three Members died in Mahabubnagar Road Accident : పుణ్యానికి పోతే పాపం ఎదురైందన్న సామెత మాదిరిగానే సాయం చేయబోతే మృత్యువు తన్నుకొచ్చింది. తమ ప్రాంతానికి చెందిన వాహనం రహదారి పక్కన నిలిచి ఉండడాన్ని గుర్తించి వారు తమ వాహనాన్ని పక్కకు నిలిపి ఆగిపోయిన వాహనం దగ్గరకు వెళ్లి వివరాలు ఆరా తీశారు. దాని టైర్ పగిలి పోవడంతో వారు టైర్ను మారుస్తుండగా లారీ రూపంలో వచ్చిన మృత్యువు ముగ్గురిని బలితీసుకుంది. ఈ సంఘటన 44వ నంబర్ జాతీయ రహదారిపై వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట మండలం ముమ్మల్లపల్లి వద్ద తెల్లవారుజామున చోటుచేసుకుంది.
పోలీసులు వివరాల ప్రకారం : కొత్తకోట సీఐ రాంబాబు కథనం ప్రకారం కర్ణాటక రాష్ట్రం చిక్బుల్లాపూర్ జిల్లా బాగేపల్లికి చెందిన రవి తన బొలెరోలో కొత్తిమీరను తీసుకొని గురువారం మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్కు బయల్దేరాడు. మార్గ మధ్యలో అనంతపురం జిల్లా గుత్తి పట్టణంలోని కోట సమీపంలో ఉన్న నేసేవీధికి చెందిన జగదీష్ (21) బొలెరో వాహనంలో ఎక్కాడు. అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్కు వెళ్తుండగా మిమ్మల్లపల్లి వద్దకు రాగానే బొలెరో కుడివైపు ఉన్న వెనుక టైర్పగిలిపోయింది. వెంటనే డ్రైవర్ రవి వాహనాన్ని పక్కకు నిలిపాడు. పెట్రోలింగ్ చేస్తున్న పోలీసులు, రహదారి నిర్వహణ సంస్థ సిబ్బంది గుర్తించి దానికి పక్కన కోన్, ఇండికేటర్స్ ఏర్పాటు చేసి వెళ్లారు.
మార్గం మధ్యలో ఇద్దరు మృతి : రహదారి పక్కన ఆగి ఉన్న బొలెరో వాహనాన్ని అదే దారిలో వెళ్తున్న బాగేపల్లికి చెందిన రాజశేఖర్ (25), శివకుమార్ (24) గుర్తించి తమ వాహనాన్ని నిలిపి రవి వద్దకు వెళ్లి వివరాలు ఆరా తీశారు. టైర్ పగలడంతో మార్చాలని రవి చెప్పగా రాజశేఖర్, శివకుమార్ టైర్ను మారుస్తుండగా అర్దరాత్రి తమిళనాడు నుంచి హైదరాబాద్కు వెళ్తున్న లారీ వేగంగా వచ్చి టైర్ మారుస్తున్న ముగ్గుర్ని ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో జగదీష్ తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడ్డారు. రాజశేఖర్ , శివకుమార్ తీవ్రంగా గాయపడగా వనపర్తి జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్సా అందించి మెరుగైన వైద్యం కోసం తరలిస్తుండగా మార్గం మధ్యలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. చనిపోయిన ముగ్గురు వ్యక్తులు సైతం ఒకరికి ఒకరు తెలియదు. రాజశేఖర్, శివకుమార్లు బాగేపల్లి చెందిన వాహనం కావడంతో సాయం చేయడానికి వెళ్లి మృతి చెందారు. జగదీష్ అనే వ్యక్తి బళ్లారికి వెళ్లేది ఉండగా, హైదరాబాద్కు వచ్చే వాహనానికి డబ్బులు కలెక్షన్ చేసే బాలకృష్ణ రాకపోవడంతో అతని స్థానంలో వచ్చి మృత్యువాత పడ్డాడు.
నిన్న మధ్యాహ్నం బాగేపల్లికి నుంచి బొలెరో వాహనంలో డ్రైవర్ రవి, క్లినర్ జగదీష్ ఇద్దరు కలసి కొత్తిమీర లోడ్ని తీసుకుని హైదరాబాద్కు బయలుదేరడం జరిగింది. వాళ్లు అర్ధరాత్రి మిమ్మలపల్లి చేరుకునే సరికి వారి వాహనం టైర్ పగిలిపోయింది. రోడ్డు పక్కన వాహనం నిలపడం పెట్రోలింగ్ పోలీసులు చూసి జాతీయ రహదారి వాళ్లకు సమాచారం అందించారు. ఆ తర్వాత వాహనానికి సంబంధించిన చర్యలు తీసుకొని ఇండికేటర్స్ పెట్టారు. కొంత సమయానికి వీరికి సహాయం కోసం ఆ బొలెరో వాహనానికి సంబంధించి మరో వాహనం వచ్చింది. అందులో వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు వాహనాన్ని పక్కకు ఆపి బొలెరో వాహనం వద్దకు వచ్చి టైర్ పంక్చర్ వేయడానికి సహాయం చేస్తున్నారు. ఇంతలో కర్నూల్ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న తమిళనాడుకు చెందిన లారీ ఓవర్ స్పీడ్తో వచ్చి బొలెరో వాహనాన్ని ఢీ కొట్టింది. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న కూడా లారీ అతడు అతివేగంతో వచ్చి బొలెరోని ఢీ కొట్టడంతో ఆ వాహనం బోల్తా పడింది. ఈ క్రమంలో ఓ వ్యక్తి ప్రమాదంలో మృతి చెందాడు. మిగిలిన ఇద్దరిని ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మృతి చెందారు'' - రాంబాబు, కొత్తకోట సీఐ
భర్తపై రూ.2 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ - సుపారీ ఇచ్చి హత్య చేయించిన భార్య