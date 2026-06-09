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విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ఘటన - రంగంలోకి త్రిసభ్య కమిటీ

విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్ ఘటనలో 8 మంది మృతదేహాలు గుర్తింపు - మృతదేహాలను వారి స్వస్థలాలకు తరలించిన అధికారులు

Vizag Steel Plant Accident Updates
Vizag Steel Plant Accident Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 10:47 PM IST

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Vizag Steel Plant Accident Updates : విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్ ప్రమాదంపై కేంద్ర ఉక్కుశాఖ నియమించిన త్రిసభ్య కమిటీ రంగంలోకి దిగింది. బొకారో నుంచి కమిటీ సభ్యులు విశాఖ వచ్చారు. బొకారో స్టీల్‌ప్లాంట్ డైరెక్టర్ ఇన్‌ఛార్జ్‌ ప్రియారంజన్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన కమిటీలో సెయిల్ సీజీఎం జితేంద్రకుమార్, మాజీ సీజీఎం గోపాల్‌ సింగ్ సభ్యులుగా ఉన్నారు. కమిటీ సభ్యులతో కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాసవర్మ భేటీ అయ్యారు. ప్రమాద కారణాలు, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై సమీక్షించారు. కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో భద్రతా చర్యలు చేపట్టనున్నారు.

మరోవైపు విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో జరిగిన ఘోర దుర్ఘటనలో మృతి చెందిన ఎనిమిది మంది కార్మికుల మృతదేహాలకు కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రిలో శవపరీక్షలు పూర్తయ్యాయి. శరీరావయవాలు పూర్తిగా కాలిపోవడంతో ఎంతో శ్రమకోర్చి వైద్యులు పరీక్షలు నిర్వహించి, మృతులను గుర్తించి వారి బంధువులకు అప్పగించారు. గుర్తు పట్టలేనంతగా మారిన తమ వారి శరీరాలను చూసి బంధువులు రోదించిన తీరు మార్చురీ పరిసరాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ కలచివేసింది.

పోస్ట్​మార్టం అనంతరం వెంకట అప్పారావు, ప్రభాకర్​రావు, భానుకుమార్, కృష్ణనాగ్, త్రినాథ్​రావు, అప్పలరాజు, రమణల మృతదేహాలను మహాప్రస్థానం వాహనాల్లో వారి స్వస్థలాలకు తరలించారు. వీరందరూ విశాఖ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే నివాసం ఉంటున్న వారు కావడంతో ఆయా గ్రామాల్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. బిహార్‌కు చెందిన ఉద్యోగి గోల్డ్ కుమార్ బంధువులు వచ్చేందుకు ఆలస్యమవుతుండటంతో మృతదేహాన్ని కేజీహెచ్​ మార్చరీలోనే ఉంచారు.

బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని ప్లాంట్‌లో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని బంధువులు, సహచర కార్మికులు కోరారు. సెవెన్ హిల్స్, కిమ్స్ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న సూరిబాబు, పైడిరాజుల శరీరాలు 90శాతం పైగా కాలిపోవడంతో వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. మిగిలిన నలుగురు కార్మికులకు ప్రాణాపాయం లేదని కోలుకుంటున్నారని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే : సోమవారం నాడు విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. స్టీల్​ ప్లాంట్​లోని ఎస్​ఎంఎస్​-2, ఎస్​టీసీ-3 హీట్ ఎఫ్​జీలో స్టీల్ మెటల్ లిక్విడ్ ల్యాడిల్ పేలడంతో ఉక్కు ద్రవం లీకై మంటలు చెలరేగాయి. 1500 డిగ్రీల వేడితో స్టీల్ మెటల్ లిక్విడ్ ల్యాడిల్ ద్వారా ఉక్కు ద్రవాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో 8 మృతి చెందగా ఆరుగురు కార్మికులకు గాయాలయ్యాయి. వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

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