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ముంబయిలో బంగారం చోరీకి పక్కా ప్లాన్​ - హైదరాబాద్​లో క్యాబ్​ డ్రైవర్​ దారుణ హత్య

స్నేహితులంతా కలిసి ముంబయిలో పథకాన్ని అమలు చేయాలని భావించారు. ప్లాన్​లో భాగంగా కారు కోసం అభంశుభం తెలియని కార్​ డ్రైవర్​ రాజశేఖర్​ ప్రాణాలు తీశారు. విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

Car Driver Murdered Case
హత్య గురైన క్యాబ్​ డ్రైవర్​ రాజశేఖర్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 5:42 PM IST

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Car Driver Murdered Case : వారేం పరిచయస్తులు కారు. వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన వారంతా హైదరాబాద్‌లో దోస్తులయ్యారు. మాటల్లో అందరి లక్ష్యం ఒక్కటే అని తెలిసింది. ఇంకేముంది కలిసికట్టుగా అనుకున్నది సాధించి తీరాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దాని కోసం పెద్ద స్కెచ్చే వేశారు. హైదరాబాద్‌లో కాకుండా ముంబయిలో పథకాన్ని అమలు చేయాలని భావించారు. దానికోసం వారికో కారు కావాలి. అందుకోసం మరో ప్లాన్‌ వేశారు. ఏ పాపం తెలియని అమాయకుడిని టార్గెట్‌ చేసుకున్నారు. అభంశుభం తెలియని అతని ప్రాణాలు తీశారు.

ఖమ్మం జిల్లా పాతర్లపాడుకు చెందిన రాజశేఖర్ బేగంపేట సీబీఎన్ నగర్‌లో కుటుంబంతో కలిసి ఉంటున్నాడు. రాజశేఖర్‌కు రెండు కార్లు ఉన్నాయి. వాటితో హైటెక్ సిటీలో ఓ సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగులను తీసుకొచ్చి, తీసుకెళ్లే పనిచేస్తున్నాడు. ఒక కారు తాను నడపుతుండగా మరోకారును డ్రైవర్ నడుపుతుంటాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈనెల 10న రాత్రి డ్యూటీకి వెళ్లి మరుసటి రోజు ఉదయం అయినా రాజశేఖర్‌ ఇంటికి తిరిగిరాలేదు. కుటుంబ సభ్యులు గాలించినా ఆచూకీ లభ్యం కాకపోవడంతో బేగంపేట పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు అదృశ్యం కేసు నమోదు చేశారు.

కారు ఒకచోట, మృతదేహం మరొక చోట

సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్ గోల్డెన్ దాబా వద్ద రాజశేఖర్ నడిపే కారును స్థానిక పోలీసులు గుర్తించారు. పోలీసుల సమాచారంతో రాజశేఖర్ స్నేహితుడు సూరిబాబు కోహీర్ వెళ్లేందుకు బయలుదేరగా రుద్రారం శివారులో స్నేహితుడు రాజశేఖర్ మృతదేహం కన్పించింది. గొంతు నులిమినట్లు, తలపై ముఖంపై తీవ్రగాయాలు ఉండటంతో బిత్తరపోయాడు. పటాన్‌చెరు పోలీసులు హత్య కేసుని నమోదు చేశారు.

విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు!

అసలు రాజశేఖర్‌ని ఎవరు ఎందుకు చంపారనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు. విచారణలో విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ముంబయికి చెందిన రాహుల్ దిలీప్, మయూర్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ కోసం హైదరాబాద్‌కు వచ్చి సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో ఓ హోటల్‌లో ఉండేవారు. వీరికి పక్క హోటల్లో ఉన్న క్యాటరింగ్ చేసే శివశంకర్ శర్మ, సూరజ్, రాజు రామచంద్ర పరిచయమయ్యారు. వీరంతా కలిసి ఈజీ మనీ కోసం స్కెచ్‌ వేసి కారు కోసం రాజశేఖర్‌ని దారుణంగా హతమార్చారు. నిందితులు అందరి నేపథ్యం కూడా వింతగానే ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.

''వీళ్లు ఐదుగురు కలిసి రాత్రిపూట ఒక దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది. తనకు దీనిపై అనుభవం ఉందని, బంగారం షాపులో దొంగతనం చేస్తే ఎక్కువ సంపాదించవచ్చని మనం అందరం కలిసి ప్లాన్​ చేద్దామని దిల్లీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి అంటాడు. దీని కోసం ఓ కారును రెంట్​ తీసుకొని ముంబయి వెళ్లి చుట్టూ పక్కన ఏరియాలో రెక్కీ చేసి, అక్కడే బంగారం దుకాణాల్లో దొంగతనాలు చేయవచ్చు అని వారందరూ కలిసి ప్లాన్​ చేశారు'' - శ్రీనివాస్, శేరిలింగంపల్లి డీసీపీ

ఆ రోజు రాత్రి ఏం జరిగిందంటే?
రాజశేఖర్‌ హత్య జరిగిన రోజు అసలేం జరిగిందో పోలీసులు వివరించారు. క్యాబ్‌ని అద్దె కోసం మాట్లాడుకున్న నిందితులు రాజశేఖర్ మెడకు టవల్‌తో ఉరిబిగించి హత్యచేసినట్లు తెలిపారు. రాజశేఖర్ హత్య కేసులో ఐదు బృందాలుగా దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు సీసీ కెమెరాల ద్వారా నిందితుల జాడ కనిపెట్టారు. ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్‌ చేశారు. కేసులో పరారీలో ఉన్న దిల్లీకి చెందిన శివ శంకర్ శర్మ, మయూర్‌ను త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులు ఈజీమనీ కోసం ఏ పాపం తెలియని రాజశేఖర్‌ని పొట్టన పెట్టుకున్నారు.

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