సైనిక్పురిలో తీగలాగితే - అంతర్జాతీయ డొంక కదిలింది - ఈ-సిగరెట్ల ముఠా గుట్టు రట్టు చేసిన ఈగల్
Gang Arrested For Selling E-cigarettes : ఈ-సిగిరెట్లు విక్రయిస్తున్న ఇద్దరిని పోలీసులు అరెస్టు చేయగా, మరొకరు పరారీలో ఉన్నాడు. రూ.10 కోట్ల విలువైన అక్రల లింకులు ఉన్నట్లు ఈగల్ ఫోర్స్ సోదాల్లో బయటపడింది.
Published : October 29, 2026 at 12:59 PM IST
Gang Arrested For Selling E-Cigarettes : రాజధాని నగరంలో ప్రమాదకరమైన ఈ-సిగరెట్ల దందా అడ్డూఅదుపూ లేకుండా సాగుతోంది. తాజాగా సైనిక్పురిలో ఓ చిన్న దుకాణంలో ఈ-సిగరెట్ల విక్రయం వెనక కూపీ లాగిన తెలంగాణ ఈగల్ పోలీసులు, అంతర్జాతీయ సిండికేట్తో సంబంధాలున్న ముఠా గుట్టును కనిపెట్టారు. ఈ మేరకు సైనిక్పురిలో దుకాణం నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అయితే వీరికి సరఫరా చేసిన నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడని ఈగల్ టీమ్ మంగళవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.
కేరళానికి చెందిన ఉబైస్(20) కుషాయిగూడ పోలీస్స్టేషన్ పరిధి సైనిక్పురిలోని ది స్మోక్ షాప్ పేరుతో సిగరెట్ ఉత్పత్తుల దుకాణం నిర్వహిస్తున్నాడు. అదే రాష్ట్రానికి చెందిన ఉస్సైనార్(19) దుకాణంలో పని చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ నిషేధిత ఈ-సిగరెట్లు విక్రయిస్తున్నట్లు, వాటిని మైనర్లు కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు తెలంగాణ ఈగల్ పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. దీంతో ఈగల్ టీమ్ నిర్ధారించుకొని సోమవారం సోదాలు చేయగా, 39 ఈ-సిగరెట్లు లభ్యమయ్యాయి.
నిషేధిత ఉత్పత్తులపై ఆరా
విచారణలో భాగంగా నిషేధిత ఉత్పత్తులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని ఆరా తీయగా, కేరళంకు చెందిన అర్హద్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు తేలింది. వీరికి బెంగళూరులో ఓ దుకాణంలో పని చేసినప్పుడు అర్హద్తో పరిచయం కాగా, అతడి సాయంతో సైనిక్పురిలో దుకాణం ప్రారంభించినట్లు ఉబైస్ అంగీకరించాడు. ఈ ఏడాది జులై, సెప్టెంబరులో రెండు ఆర్డర్లు తీసుకున్నట్లు పోలీసులకు తెలిపాడు.
అయితే ఉబైస్ చెప్పిన వివరాల ఆధారంగా అర్హద్ ఫోన్ నంబరు, డిజిటల్ లావాదేవీల క్యూఆర్ కోడ్ను ఈగల్ పోలీసులు సేకరించి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితుల దగ్గర స్వాధీనం చేసుకున్న ఉత్పత్తులను పరిశీలించగా చైనా, ఇండోనేసియా, మలేసియా, యూకే దేశాల్లో తయారైనట్లు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే చైనాలో తయారైన ఈ-సిగరెట్లను వ్యవస్థీకృతంగా రవాణా చేస్తూ వివిధ ప్రాంతాలకు సరఫరా చేస్తున్నట్లు తెలుసుకున్నారు.
సుమారు రూ.10 కోట్లకు పైగా లావాదేవీలు
సాంకేతిక ఆధారాలతో దర్యాప్తు చేయగా కేరళంలోని కాసరగోడ్, కర్ణాటకలోని దక్షిణ కన్నడకు చెందిన రెండు సంస్థల కేంద్రంగా రూ.10 కోట్లకుపైగా లావాదేవీలు నడుపుతున్నట్లు బయటపడింది. చైనా నుంచి వచ్చే ఈ-సిగరెట్లను వాట్సప్లో ఆర్డర్ చేస్తే క్యాబ్, బైక్ ట్యాక్సీ సర్వీసుల ద్వారా డెలివరీ చేస్తున్నట్లు తేలింది. ఇలా ఆర్డర్ చేస్తున్న వారి ఫోన్ నంబర్ల ఆధారంగా హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా 45 మంది వినియోగదారులున్నట్లు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం ఉబైస్, ఉస్సైనార్ను అరెస్టు చేయగా, అర్హద్ పరారీలో ఉన్నాడు.
పేరుకే ఈ-సిగరెట్, తాగితే గంజాయి మత్తు
మామూలు సిగరెట్ కంటే నాలుగు రెట్ల హానికరమైన నికోటిన్ కల్గి ఉండే ఈ-సిగరెట్లంటే పొగరాయుళ్లు తెగ ఇష్టపడుతుంటారు. పెన్ను, పెన్సిల్ తరహాలో ఉండే ఈ-సిగరెట్ ఒకరకంగా చెప్పాలంటే గంజాయికి ప్రత్యామ్నాయం అని చెప్పొచ్చు. గంజాయి కోవకు చెందింది కానప్పటికీ, ఈ-సిగరెట్లలో రసాయనాలు, టాక్సిక్ల శాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో క్యాన్సర్ బారినపడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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