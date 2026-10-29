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సైనిక్​పురిలో తీగలాగితే - అంతర్జాతీయ డొంక కదిలింది - ఈ-సిగరెట్ల ముఠా గుట్టు రట్టు చేసిన ఈగల్

Gang Arrested For Selling E-cigarettes : ఈ-సిగిరెట్లు విక్రయిస్తున్న ఇద్దరిని పోలీసులు అరెస్టు చేయగా, మరొకరు పరారీలో ఉన్నాడు. రూ.10 కోట్ల విలువైన అక్రల లింకులు ఉన్నట్లు ఈగల్​ ఫోర్స్​ సోదాల్లో బయటపడింది.

Gang Arrested For Selling E-cigarettes
ఈ-సిగరెట్ల విక్రయిస్తున్న ముఠా అరెస్టు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2026 at 12:59 PM IST

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Gang Arrested For Selling E-Cigarettes : రాజధాని నగరంలో ప్రమాదకరమైన ఈ-సిగరెట్ల దందా అడ్డూఅదుపూ లేకుండా సాగుతోంది. తాజాగా సైనిక్​పురిలో ఓ చిన్న దుకాణంలో ఈ-సిగరెట్ల విక్రయం వెనక కూపీ లాగిన తెలంగాణ ఈగల్​ పోలీసులు, అంతర్జాతీయ సిండికేట్​తో సంబంధాలున్న ముఠా గుట్టును కనిపెట్టారు. ఈ మేరకు సైనిక్​పురిలో దుకాణం నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అయితే వీరికి సరఫరా చేసిన నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడని ఈగల్​ టీమ్​ మంగళవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.

కేరళానికి చెందిన ఉబైస్​(20) కుషాయిగూడ పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధి సైనిక్​పురిలోని ది స్మోక్ షాప్​ పేరుతో సిగరెట్​ ఉత్పత్తుల దుకాణం నిర్వహిస్తున్నాడు. అదే రాష్ట్రానికి చెందిన ఉస్సైనార్​(19) దుకాణంలో పని చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ నిషేధిత ఈ-సిగరెట్లు విక్రయిస్తున్నట్లు, వాటిని మైనర్లు కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు తెలంగాణ ఈగల్​ పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. దీంతో ఈగల్​ టీమ్​ నిర్ధారించుకొని సోమవారం సోదాలు చేయగా, 39 ఈ-సిగరెట్లు లభ్యమయ్యాయి.

నిషేధిత ఉత్పత్తులపై ఆరా

విచారణలో భాగంగా నిషేధిత ఉత్పత్తులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని ఆరా తీయగా, కేరళంకు చెందిన అర్హద్​ సరఫరా చేస్తున్నట్లు తేలింది. వీరికి బెంగళూరులో ఓ దుకాణంలో పని చేసినప్పుడు అర్హద్​తో పరిచయం కాగా, అతడి సాయంతో సైనిక్​పురిలో దుకాణం ప్రారంభించినట్లు ఉబైస్​ అంగీకరించాడు. ఈ ఏడాది జులై, సెప్టెంబరులో రెండు ఆర్డర్లు తీసుకున్నట్లు పోలీసులకు తెలిపాడు.

అయితే ఉబైస్​ చెప్పిన వివరాల ఆధారంగా అర్హద్​ ఫోన్​ నంబరు, డిజిటల్​ లావాదేవీల క్యూఆర్​ కోడ్​ను ఈగల్​ పోలీసులు సేకరించి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితుల దగ్గర స్వాధీనం చేసుకున్న ఉత్పత్తులను పరిశీలించగా చైనా, ఇండోనేసియా, మలేసియా, యూకే దేశాల్లో తయారైనట్లు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే చైనాలో తయారైన ఈ-సిగరెట్లను వ్యవస్థీకృతంగా రవాణా చేస్తూ వివిధ ప్రాంతాలకు సరఫరా చేస్తున్నట్లు తెలుసుకున్నారు.

సుమారు రూ.10 కోట్లకు పైగా లావాదేవీలు

సాంకేతిక ఆధారాలతో దర్యాప్తు చేయగా కేరళంలోని కాసరగోడ్​, కర్ణాటకలోని దక్షిణ కన్నడకు చెందిన రెండు సంస్థల కేంద్రంగా రూ.10 కోట్లకుపైగా లావాదేవీలు నడుపుతున్నట్లు బయటపడింది. చైనా నుంచి వచ్చే ఈ-సిగరెట్లను వాట్సప్​లో ఆర్డర్​ చేస్తే క్యాబ్​, బైక్​ ట్యాక్సీ సర్వీసుల ద్వారా డెలివరీ చేస్తున్నట్లు తేలింది. ఇలా ఆర్డర్​ చేస్తున్న వారి ఫోన్​ నంబర్ల ఆధారంగా హైదరాబాద్​ వ్యాప్తంగా 45 మంది వినియోగదారులున్నట్లు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం ఉబైస్​, ఉస్సైనార్​ను అరెస్టు చేయగా, అర్హద్​ పరారీలో ఉన్నాడు.

పేరుకే ఈ-సిగరెట్​, తాగితే గంజాయి మత్తు

మామూలు సిగరెట్​ కంటే నాలుగు రెట్ల హానికరమైన నికోటిన్​ కల్గి ఉండే ఈ-సిగరెట్లంటే పొగరాయుళ్లు తెగ ఇష్టపడుతుంటారు. పెన్ను, పెన్సిల్​ తరహాలో ఉండే ఈ-సిగరెట్​ ఒకరకంగా చెప్పాలంటే గంజాయికి ప్రత్యామ్నాయం అని చెప్పొచ్చు. గంజాయి కోవకు చెందింది కానప్పటికీ, ఈ-సిగరెట్లలో రసాయనాలు, టాక్సిక్​ల శాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో క్యాన్సర్​ బారినపడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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