19 టీఎంసీలు అడిగిన ఏపీ - 21 టీఎంసీలు కావాలన్న తెలంగాణ - నీటి వాటాలపై కుదరని ఏకాభిప్రాయం
KRMB Meeting in Hyderabad : హైదరాబాద్ జలసౌధలో భేటీ అయిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండానే సమావేశాన్ని ముగించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:04 PM IST
హైదరాబాద్ జలసౌధలో భేటీ అయిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు (KRMB) త్రిసభ్య కమిటీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండానే సమావేశాన్ని ముగించింది. చర్చలో భాగంగా మొత్తం 19 టీఎంసీలు కావాలని ఏపీ కోరగా ఫిబ్రవరి వరకు 21 టీఎంసీలు కావాలని తెలంగాణ అడిగింది. ఈనేపథ్యంలో పూర్తిస్థాయి బోర్డు సమావేశంలో మరోసారి చర్చించాలని యాజమాన్య బోర్డు నిర్ణయించింది. పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ అంశాన్ని తెలంగాణ లేవనెత్తగా గ్రామీణ నీటి సరఫరా శాఖ ఆ పనులు చేస్తోందని, ఆ విషయాలు తమకు తెలియవని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
సాగర్లో మొత్తం 45 టీఎంసీల నీరు : సమావేశం అనంతరం తెలంగాణ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ రమేశ్బాబు మీడియాతో మాట్లాడుతూ, సాగర్లో మొత్తం 45 టీఎంసీల నీరు ఉందన్నారు. వచ్చే జులై వరకు సాగర్ నీటిని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలన్నారు. హైదరాబాద్ తాగునీటి కోసమే జులై వరకు 15 టీఎంసీలు అవసరమవుతాయని తెలిపారు. "సాగర్ నీళ్లు తాగునీరు, కుడి, ఎడమ కాల్వల కోసమే వాడాలని చెప్పాం. కృష్ణా డెల్టాకు చుక్క నీరు కూడా ఇచ్చే అవకాశం లేదని చెప్పాం. హైదరాబాద్ తాగునీరు పోను మిగిలిన 25 టీఎంసీలపై చర్చిద్దామన్నాం. ఏపీకి పులిచింతలలో 42 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. పట్టిసీమ నుంచి కూడా కృష్ణా డెల్టాకు నీళ్లు వస్తున్నాయి. సాగర్లో ఉన్న 45 టీఎంసీల్లో 5 టీఎంసీలు ఆవిరయ్యే అవకాశం ఉంది" అని రమేశ్ బాబు అన్నారు.
కాగా, కృష్ణా డెల్టాకు నీరు ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేసినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ నరసింహమూర్తి తెలిపారు. దీనిపై 10 రోజుల క్రితమే బోర్డుకు లేఖలు రాసినట్లు చెప్పారు. పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ గురించి ఈ సమావేశంలో చర్చకు రాలేదన్నారు.
"నీటి వాటాలో రాష్ట్రానికి రావాల్సిన హక్కులనే తాము అడుగుతున్నాం. భేటీలో పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ గురించి చర్చకు రాలేదు. నాగార్జున సాగర్ నుంచి రాష్ట్రానికి నీటి విడుదలకు సంబంధించి కృష్ణా బోర్డుకు 10 రోజుల క్రితమే లేఖలు రాశాం." -నరసింహమూర్తి, ఏపీ ఈఎన్సీ
ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండానే : ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు నెలలో కూడా హైదరాబాద్ జలసౌధలో కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ భేటీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండానే వాయిదా పడింది. కేఆర్ఎంబీ సభ్య కార్యదర్శి సతీశ్ అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం జరిగింది. అప్పుడు భేటీకి తెలంగాణ ఈఎన్సీ రమేశ్ బాబు, ఏపీ తరపున ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి హాజరయ్యారు. నాగార్జునసాగర్, శ్రీశైలం జలాశయాల్లో అందుబాటులో ఉన్న నీటి పంపిణీపై ఈ భేటీలో చర్చలు జరిపారు. అలాగే ఎల్నినో ప్రభావంతో అదనపు నీటి కేటాయింపులు, తాగునీటి అవసరాలపై చర్చించారు.
సాగర్లో అవసరం లేకపోయినా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు: ఏపీ ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి
'ఎల్నినో దృష్ట్యా కృష్ణా జలాలను తాగునీటికే వాడుకోవాలి' - సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించిన కేఆర్ఎంబీ