రైతులకు 30 ఏళ్ల లింక్ డాక్యుమెంట్లు లేకుండానే రుణాలు ఇచ్చేందుకు బ్యాంకర్లు అంగీకరించారన్న కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని - రాజధాని రైతు సమస్యలపై సీఆర్డీఏ కార్యాలయంలో త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం
Published : December 27, 2025 at 4:36 PM IST
Three Member Committee Meeting On Amaravati Farmers Issues : రాజధానికి భూములిచ్చిన రైతులకు 30 ఏళ్ల లింక్ డాక్యుమెంట్లు అడగకుండా రుణాలు ఇచ్చేలా బ్యాంకర్లు అంగీకరించారని కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. రిటర్నబుల్ ప్లాట్లకు సంబంధించి సీఆర్డీఏ ఇచ్చే డాక్యుమెంట్ ఆధారంగానే రుణాలు ఇచ్చేందుకు బ్యాంకర్లు ఒప్పుకున్నారన్నారు. రాజధాని నిర్మాణ పనుల్లో దాదాపు 10 వేల మందికి ఉపాధి కల్పించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. కాంట్రాక్ట్ సంస్థలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని ఇప్పటి వరకూ 1,600 మందికి ఉపాధి కలిగేలా చూశామన్నారు. రానున్న రోజుల్లో 35 వేల మంది ఇక్కడ పని చేసే అవకాశం ఉన్నందున నైపుణ్య శిక్షణ ద్వారా వారికి ఉపాధి లభించేలా కాంట్రాక్ట్ సంస్థలతో అవగాహన కుదుర్చుకున్నామని మంత్రి వెల్లడించారు.
మంగళగిరిలోని సీఆర్డీఏ కార్యాలయంలో రాజధాని రైతు సమస్యల పరిష్కారంపై త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. సమీక్షకు కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్ హాజరయ్యారు. దాదాపు 3 గంటల పాటు వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. రైతు సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దితో కృషి చేస్తోందని ఈ సందర్భంగా మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ స్పష్టం చేశారు.
జరీబ్ భూమి రైతులకు న్యాయం చేస్తాం : జరీబ్ భూముల సమస్యపై సర్వే పూర్తి చేశామన్న ఆయన, కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా జరీబ్ భూమి రైతులకు న్యాయం చేస్తామని మంత్రి పెమ్మసాని హామీ ఇచ్చారు. లంక భూముల రిజిస్ట్రేషన్కు సంబంధించి ఇంకా నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉన్న 277 మంది త్వరగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరారు. అసైన్డ్ భూములకు సంబంధించి న్యాయపరంగా తలెత్తే ఇబ్బందులు పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు.
రాజధాని రైతులకు హెల్త్ కార్డులు : రాజధాని గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించి డీపీఆర్లు పూర్తైనందున మొదటి వారంలో పనులు ప్రారంభమవుతాయని ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రావణ్కుమార్ తెలిపారు. ప్రతీ గ్రామంలో కమ్యూనిటీ హాల్, శ్మశానాల ఏర్పాటు ప్రక్రియకు చర్యలు చేపట్టామన్నారు. జగన్ ప్రభుత్వం తొలగించిన 4వేల పైచిలుకు పింఛన్లను పునరుద్ధరించేందుకు దరఖాస్తులు స్క్రూటినీ చేస్తున్నామన్నారు.
రాజధానికి భూమి ఇచ్చిన వారికి హెల్త్ కార్డులు ఇచ్చే అంశంపై కసరత్తు జరుగుతోందని తెలిపారు. ఎన్8 సమావేశంలో అనారోగ్యంతో చనిపోయిన రైతు రామారావు పట్ల వైఎస్సార్సీపీ శవరాజకీయాలు చేయటం దుర్మార్గమని మండిపడ్డారు. రామారావు కుటుంబసభ్యుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా వైఎస్సార్సీపీ చేసే శవరాజకీయాలను శ్రావణ్కుమార్ తీవ్రంగా ఖండించారు.
గ్రేటర్ తిరుపతి, గ్రేటర్ విజయవాడ వాయిదా : ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ, గ్రేటర్ తిరుపతి, గ్రేటర్ విజయవాడలకు సంబంధించి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని తెలిపారు. జనగణన జరగబోతోంది కాబట్టి ప్రస్తుతం డిలిమిటేషన్ చెయ్యకూడదని కేంద్ర ఆదేశాలు ఉన్నాయన్నారు. అందుకే ప్రస్తుతం గ్రేటర్ విజయవాడ, గ్రేటర్ తిరుపతి ప్రక్రియను వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించిన్నట్లు వెల్లడించారు. కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు పై చర్చ జరిగిందని మరోసారి సమావేశమై నిర్ణయం తీసుకుంటామని వివరించారు. రాజధాని రైతులకు రిటర్నబుల్ ప్లాట్స్లో 42 మంది రైతులు మార్పు కోరారన్న మంత్రి, రిటర్నబుల్ ప్లాట్ మార్చుకోవాలనుకునే రైతులు దరఖాస్తు చేసుకుంటే అవి మారుస్తామని స్పష్టంచేశారు.
జరీబు, నాన్ జరీబు భూములపై రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. శాటిలైట్ చిత్రాల ఆధారంగా సమస్య పరీష్కరిస్తామని వెల్లడించారు. గన్నవరం విమానాశ్రయం భూములకు సంబంధించి కలెక్టర్కు ఆదేశాలు ఇచ్చామని మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు. గ్రేటర్ తిరుపతి, గ్రేటర్ విజయవాడ అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్షంచనున్నారని, జనగణన ఉన్నందున విలీనానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉండడంతో సీఎం సమావేశం వాయిదా వేశారని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు.
