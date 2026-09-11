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కొత్త ఓట్లకు భారీగా దరఖాస్తులు - మూడు లక్షలకు పైనే కొత్త అప్లికేషన్​

కొత్త ఓటర్ల నమోదు కోసం మొత్తం 3,77,908 దరఖాస్తులు అందాయి. అనర్హుల పేర్లను తొలగించడానికి 57,019 దరఖాస్తులు, వివరాల సవరణ కోసం 2,25,370 దరఖాస్తులు సమర్పించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఫిర్యాదులు, అభ్యంతరాలను స్వీకరణ ముగిసింది.

కొత్త ఓటర్ల దరఖాస్తులు
Registration For New Votes (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 8:10 AM IST

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Registration For New Votes : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ (SSR) ప్రక్రియలో భాగంగా ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాపై అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదులను స్వీకరించే గడువు గురువారం అర్ధరాత్రితో ముగిసింది. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా లక్షలాది సంఖ్యలో కొత్త ఓటర్ల నమోదు, మార్పులు చేర్పుల దరఖాస్తులు రాగా, ఎన్నికల సంఘం వాటి పరిశీలనను ముమ్మరం చేసింది. లోపాలున్న 44.28 లక్షల మంది ఓటర్లకు ఇప్పటికే నోటీసులు జారీ చేయగా, అక్టోబర్ 5 నాటికి ఫిర్యాదుల పరిష్కారాన్ని పూర్తి చేసి, అక్టోబర్ 9న తుది ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేయనున్నారు.

భారీగా ఓటర్ల దరఖాస్తులు : ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జోరందుకుంది. ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ (SSR) షెడ్యూల్ ప్రకారం గురువారం అర్ధరాత్రి వరకు అభ్యంతరాలు, దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువు ముగియడంతో అధికారులు తదుపరి చర్యలపై దృష్టి సారించారు. ఈ సవరణ ప్రక్రియ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి కొత్తగా ఓటు హక్కు కోసం రికార్డు స్థాయిలో 3,77,908 'ఫారం-6' దరఖాస్తులు అందాయి. ఇందులో అధికారులు ఇప్పటికే 1,38,929 దరఖాస్తుల పరిశీలనను పూర్తి చేయగా, ఇంకా 2,52,012 దరఖాస్తులను పరిశీలించాల్సి ఉంది.

తొలగింపులు, సవరణలపై ప్రత్యేక దృష్టి : మరణించిన వారు, వేరే ప్రాంతాలకు బదిలీ అయిన వారు, వలస వెళ్లిన లేదా ఓటు హక్కుకు అనర్హులైన వారి పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించేందుకు గానూ మొత్తం 57,019 'ఫారం-7' దరఖాస్తులు సమర్పించారు. వీటిలో ఇప్పటికే అత్యధిక దరఖాస్తులను క్లియర్ చేయగా, మరో 9,387 దరఖాస్తులు పరిశీలనలో ఉన్నాయి.

మరోవైపు చిరునామా మార్పు, ఓటర్ గుర్తింపు కార్డు (EPIC) మార్పిడి, వివరాల సవరణలతో పాటు దివ్యాంగులైన ఓటర్ల నమోదు కోసం 2,25,370 మంది 'ఫారం-8' ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఇందులో ఇంకా 1,49,940 దరఖాస్తుల పరిశీలన బాకీ ఉంది. ముసాయిదా జాబితా విడుదలకు ముందు వచ్చిన దరఖాస్తులను కూడా కలుపుకుని అధికారులు వేగంగా స్క్రూటినీ చేస్తున్నారు.

44.28 లక్షల మందికి నోటీసులు: ఓటర్ల నమోదు పత్రాల్లో, వివరాలలో లోపాలున్నట్లు గుర్తించిన ఎన్నికల సంఘం, ఏకంగా 44.28 లక్షల మంది ఓటర్లకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ నోటీసులపై స్పందించిన వారి వివరాలను పరిశీలించే ప్రక్రియ కూడా తుది దశకు చేరింది. ఇప్పటివరకు 40.36 లక్షల మందికి సంబంధించిన పరిశీలన పూర్తయింది. అయితే, నోటీసులు అందుకున్న వారిలో సరైన పత్రాలు, ఆధారాలు సమర్పించని కారణంగా 55,400 మందిని అనర్హులుగా అధికారులు తేల్చారు.

అక్టోబర్ 5 వరకు పరిష్కారం : ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాపై వచ్చిన అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదులన్నింటినీ పూర్తిగా పరిష్కరించేందుకు ఎన్నికల సంఘం అక్టోబర్ 5 వరకు గడువు విధించింది. అప్పటివరకు ఈ ప్రక్రియ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుంది. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఓటు హక్కు కల్పించడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ భారీ సవరణల ప్రక్రియ మొత్తం ముగిసిన తర్వాత, అత్యంత పారదర్శకంగా రూపొందించిన తుది ఓటర్ల జాబితాను అక్టోబర్ 9న అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నారు.

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