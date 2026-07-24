కోనసీమలో తీవ్ర విషాదం - పంట కాలువలో మునిగి ముగ్గురు మృతి
డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా వెంకటాయపాలెంలో ఘటన - ఒకరిని రక్షించే ప్రయత్నంలో మరో ఇద్దరు మృత్యువాత - తాతయ్య ఆబ్దికానికి వచ్చి కానరాని లోకాలకు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 10:52 PM IST
Three teenagers drown in canal : డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. సరదాగా స్నానానికి వెళ్లిన ముగ్గురు చిన్నారులు కాలువలో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో మునిగిపోతున్న ఒకరిని కాపాడే ప్రయత్నంలో మరో ఇద్దరు మృత్యువాత పడ్డారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
తాతయ్య ఆబ్దికానికి వచ్చి : మృతులు హైదరాబాద్కు చెందిన ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారు. వీరు రామచంద్రపురం మండలం వెల్లంపాలెంలో తమ తాతయ్య సంవత్సరికం (ఆబ్దికం) కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వచ్చారు. కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత శుక్రవారం తిరిగి హైదరాబాద్ వెళ్లేందుకు కుటుంబ సభ్యులు అంతా సిద్ధమవుతున్నారు. ఇంతలో ఈ ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది.
కాపాడబోయి ప్రాణాలు కోల్పోయారు : హైదరాబాద్ ప్రయాణానికి ముందు పిల్లలు స్నానం చేసేందుకు వెంకటాయపాలెం శివారులోని పంట కాలువ వద్దకు వెళ్లారు. అక్కడ స్నానానికి దిగిన సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు పావని (14) నీటిలో గల్లంతైంది. ఆమెను రక్షించేందుకు రంజిత్ (15) వెంటనే కాలువలోకి దిగాడు. అతడు కూడా నీటి ఉధృతికి మునిగిపోతుండటంతో వారిద్దరినీ కాపాడేందుకు వీరేంద్ర (19) నీటిలోకి దూకాడు. దురదృష్టవశాత్తూ నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటంతో ముగ్గురూ అందులో చిక్కుకుని గల్లంతయ్యారు.
శోకసంద్రంలో కుటుంబం : పిల్లలు ఎంతకీ రాకపోవడం, కాలువ వద్ద ప్రమాదం జరిగిందని తెలియడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. సమాచారం అందుకున్న స్థానికులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. కాలువలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టి ముగ్గురి మృతదేహాలను వెలికితీశారు. మృతులను పావని, రంజిత్, వీరేంద్రలుగా పోలీసులు గుర్తించారు. తాతయ్య ఆబ్దికం ముగించుకుని సంతోషంగా తిరిగి వెళ్తారనుకున్న పిల్లలు విగతజీవులుగా మారడంతో ఆ కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది.
పరామర్శించిన మంత్రి : ఈ విషాద ఘటన గురించి తెలుసుకున్న రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాశ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితులను పరిశీలించారు. కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్న బాధిత కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. పిల్లలు ఇలాంటి నీటి వనరుల వద్దకు వెళ్లేటప్పుడు పెద్దలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రి ప్రజలకు సూచించారు.
"ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు పిల్లలు హైదరాబాద్కు చెందినవారు. వాళ్ల తాతయ్య సంవత్సరికానికి హాజరై హైదరాబాద్ తిరిగి వెళ్లాల్సిన సమయంలో మధ్యాహ్నం స్నానానికని వచ్చి కాలువలో పడ్డారు. అమ్మాయిని రక్షించడానికి అబ్బాయి దిగడం, ఆ అబ్బాయిని రక్షించడానికి ఇంకో అబ్బాయి దిగి ముగ్గురు చనిపోయారు. ఇక్కడ ఎవరూ లేని సమయంలో వాళ్లు స్నానానికి వెళ్లడం చాలా దురదృష్టకరం."-వాసంశెట్టి సుభాష్, రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి
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