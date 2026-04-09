ప్రాణాలు తీసిన సెల్ఫీ - జలపాతంలో పడి ముగ్గురు బాలికలు మృతి
అల్లూరి జిల్లా మూలగుమ్మిలోని జలపాతంలో పడి ముగ్గురు బాలికలు మృతి - సెల్ఫీ దిగుతూ జలపాతంలో పడిన నలుగురు బాలికలు - అక్కడికక్కడే ముగ్గురు మృతి, మరో బాలిక పరిస్థితి విషమం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 7:45 PM IST
Three Girls Died On Taking Selfie in Aluuri District : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఘోర విషాదం జరిగింది. జలపాతం దగ్గర సరదాగా సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి వెళ్లిన నలుగురు బాలికలు ప్రమాదవశాత్తు అదే జలపాతంలోకి పడిపోయారు. ప్రవాహ ఉద్ధృతికి నీటిలో కొట్టుకుపోయారు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు బాలికలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో బాలిక పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. పరిస్థితి విషమించిన బాలిక అంజలిని లుంగపర్తి ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటన జిల్లాలోని అనంతగిరి మండలం మూలగుమ్మిలో చోటుచేసుకుంది.
మృతులు త్రిష (17), పవిత్ర (16), రత్నకుమారి (16) గా గుర్తించారు. వీరంతా అల్లూరి జిల్లాలోని హుకుంపేట మండలం జంబువలస వాసులుగా గుర్తించారు. కొద్దిరోజుల క్రితం జరిగిన ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలను ఈ బాలికలు రాశారు.
మరోవైపు రాష్ట్రంలోని వివిధ ఘటనల్లో పలువురు మృతి చెందారు :
- కడప జిల్లా చక్రాయపేట మండలంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కొండప్పగారిపల్లె వద్ద రెండు స్కూటీలు ఎదురెదురుగా ఢీకొనడంతో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. లారీని ఓవర్టేక్ చేసే సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు స్థానికులు చెబుతున్నారు. మృతులు చిలేకంపల్లి గ్రామం నారపరెడ్డి పల్లెకు చెందిన మోరం నాగిరెడ్డి, వేంపల్లికు చెందిన సీనియర్ అసిస్టెంట్ శేఖర్గా గుర్తించారు. సీనియర్ అసిస్టెంట్ శేఖర్ రాయచోటి తాహసీల్దార్ కార్యాలయంలో విధులు నిర్వహించేందుకు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. సమాచారం అందడంతో పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం మృతదేహాలను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
- కడప జిల్లా వల్లూరు మండలం అచ్చింతరాయపల్లి బస్టాండ్ సమీపంలో ఓ వ్యక్తిని దారుణంగా హత్య చేశారు. వెంకటసుబ్బయ్యను మద్యం మత్తులో కొందరు వ్యక్తులు కత్తులతో నరికి చంపారు. సమాచారం అందడంతో ఘటనాస్థలికి పోలీసులు చేరుకున్నారు. హత్యతో సంబంధం ఉన్న నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఘటన పై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
- మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరులోని ఏబీఎన్ పాలెంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కట్టుకున్న భర్తే, భార్యను అతికిరాతకంగా హత్య చేశాడు. ఘర్షణల కారణంగా భార్యాను రోకలిబండతో కొట్టి భర్త హతమార్చాడు. ఈ ఘటన గురించి ఇంట్లోనే ఉన్న కుమారుడు పక్కింటి వాళ్లకు సమాచారం ఇచ్చాడు. హుటహుటిన స్థానికులు వెళ్లి చూసే సరికి బాధితురాలు రక్తపుమడుగులో పడి ఉంది. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు నిందితుడి అదుపులోకి తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు.
చేపల వేటలో ఊహించని ప్రమాదం- గొంతులో ఇరుక్కుని శ్వాస ఆడక మృతి
పల్నాడు జిల్లాలో తల్లీ కుమార్తె ఆత్మహత్య - కుమార్తెను నడుముకు కట్టుకుని సాగర్ కుడి కాల్వలో దూకిన తల్లి