3 రోజుల్లో ముగ్గురు మిత్రుల ఆత్మహత్య - మృతుల్లో ఇద్దరు యువతులు

తొలుత కడుపునొప్పి కారణంగా ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన యువతి - వరుసగా 3 రోజుల్లో ముగ్గురు స్నేహితుల బలవన్మరణం - రంగారెడ్డి జిల్లా కోహెడ గ్రామంలో మిస్టరీ

Friends Died Mystery In Rangareddy District
Friends Died Mystery In Rangareddy District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 9:55 AM IST

2 Min Read
Friends Died Mystery In Rangareddy District : ఆ ముగ్గురిదీ ఒకే గ్రామం. వారు ఆరో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకూ కలిసి చదువుకున్నారు. కారణమేంటో తెలియదు కానీ మూడు రోజుల్లోనే ముగ్గురూ వేర్వేరుగా బలవన్మరణాలకు పాల్పడటం మిస్టరీగా మారింది. ఈ ఘటనలు రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్​మెట్ మండలం కోహెడ గ్రామంలో చోటుచేసుకున్నాయి.

కడుపు నొప్పి కారణంగా : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గార్యా వైష్ణవి (18)కి కడుపు నొప్పి వచ్చింది. దీంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు తనను మంగళవారం సాయంత్రం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని భావించారు. ఇంతలోనే తాను స్నానం చేస్తానని తల్లితో చెప్పి వైష్ణవి బెడ్​రూమ్​లోకి వెళ్లి తలుపు వేసుకుంది. అయితే తను గదిలోకి వెళ్లి చాలా సమయం అవుతున్నా ఎంతకూ తలుపులు తెరవకపోవడంతో తల్లిదండ్రలకు అనుమానం వచ్చింది.

ఇంట్లోవారు తలుపులు తియ్యమని పలుమార్లు కేకలు వేశారు. అయినప్పటికీ సమాధానం రాకపోవడంతో గది తలుపులు పగులగొట్టారు. లోపలికి వెళ్లి చూస్తే వైష్ణవి సీలింగ్ ఫ్యాన్​కు ఉరి వేసుకుని కనిపించింది. దీంతో కుటుంబసభ్యులంతా ఒక్కసారిగా కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు.

Friends Died Mystery In Rangareddy District
రాకేశ్​ - శ్రీజ (Eenadu)

నిద్రించేందుకు వెళ్తున్నా అని చెప్పి : తర్వాత వైష్ణవి మరణవార్త ఊర్లో పాకింది. కాగా ఆమె క్లాస్​మేట్ సతాలీ రాకేశ్ (21) బుధవారం రాత్రి 10.30 గంటలకు తన ఇంటికి సమీపాన ఉన్న షట్టర్ రూమ్​లో నిద్రించేందుకు వెళ్తున్నట్లు ఇంట్లో చెప్పాడు. బెడ్​షీట్ తీసుకుని పడుకోవడానికి వెళ్లాడు. గురువారం ఉదయం 5 గంటలకు తల్లి యాదమ్మ ఊడ్చుతుండగా, ఆ షట్టర్ వైపుగా వెళ్లింది. ఆమె గది లోపల పరిశీలించగా, రాకేశ్ ఉరి వేసుకుని కనిపించాడు. దీంతో ఆమె ఒక్కసారిగా కేకలు వేయడంతో పెద్ద కుమారుడు వెంకటేశ్ వచ్చాడు. తన తమ్ముడిని కిందకు దించి చూడగా అతడు అప్పటికే మరణించాడు. దీంతో రాకేశ్ కుటుంబమంతా శోకసంద్రంలో మునిగింది.

గదికి గడియ పెట్టి : ఇదే గ్రామంలో బుద్ధ నర్సింహ అనే మరో వ్యక్తి ఉన్నారు. ఆయనకు ముగ్గురు కుమార్తెలు. అతని రెండో కుమార్తె శ్రీజ (18) పదో తరగతి వరకు చదివింది. గురువారం తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు నర్సింహ విధులకు బయలుదేరారు. ఆ సమయానికి అతని ముగ్గురు కుమార్తెలు నిద్రిస్తున్నారు. ఉదయం 11.45 గంటలకు దివ్యాంగురాలైన మూడో కుమార్తె నందిని వెళ్లి సమీపాన ఉంటున్న తన సోదరుడికి ఏదో విషయం సైగలతో చెప్పింది. అతడు వచ్చేసరికి ఇంట్లో గదికి గడియ పెట్టి ఉంది. తలుపులు విరగ్గొట్టి చూస్తే శ్రీజ ఉరేసుకుని వేలాడుతూ కనిపించడంతో ఆ ప్రాంతమంతా విషాధ ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

కేసుపై దర్యాప్తు చర్యలు : వీరు ముగ్గురు స్నేహితులు కావడంతో ఒకరి మరణాన్ని ఒకరు జీర్ణించుకోలేక ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడి ఉంటారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. వైష్ణవి మృతి విషయం తెలిసి రాకేశ్ ఆత్మహత్య చేసుకోగా, వారిద్దరి మరణాల గురించి తెలిసి శ్రీజ బలవన్మరణాలకు పాల్పడి ఉంటారని తెలుస్తోంది. ఈ మూడు ఆత్మహత్యలకు గల కారణాలు తెలుసుకునేందుకు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఇన్​స్పెక్టర్ నాగరాజు గౌడ్ తెలిపారు.

