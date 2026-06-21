బంధువుల ఇంటికి వెళ్లొస్తూ రోడ్డు ప్రమాదం - ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురి మృతి
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మాదారం అటవీ ప్రాంతంలో చెట్టుకు ఢీ కొట్టిన కారు - అక్కడికక్కడే మృతి చెందిన ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యలు - చనిపోయిన వారిలో ఓ చిన్నారి కూడా
Published : June 21, 2026 at 5:20 PM IST
Three Members Died In Car Accident : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ములకలపల్లి మండలం మాదారం అటవీ ప్రాంతంలో కారు అదుపుతప్పి చెట్టును ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. చనిపోయిన వారు ముసలిమడుగు గ్రామానికి చెందిన దంపతులు సాయి(25), సంధ్య(23)తో పాటు చిన్నారి మోక్షిత్ (4)లుగా గుర్తించారు. సాయి కుమార్ తల్లి జ్యోతికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో పాల్వంచ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ములకలపల్లి గ్రామంలో ఓ వేడుక కోసం బంధువుల ఇంటికి వెళ్లి, తిరిగి వచ్చే క్రమంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురు మృతి చెందడంతో వారి బంధువుల కుటుంబాలు, గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలముకొన్నాయి.
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