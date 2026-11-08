హైదరాబాద్లో తల్లిదండ్రులతో కలిసి కుమారుడు ఆత్మహత్య - సూసైడ్ నోట్ లభ్యం
Family Committed Suicide in Gachibowli : గచ్చిబౌలిలోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో కుమారుడితో కలిసి తల్లిదండ్రులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులకు లేఖ రాసినట్లు సమాచారం.
Published : November 8, 2026 at 4:39 PM IST
కుటుంబంలో నెలకొన్న సమస్యలు, అనారోగ్య కారణాలతో తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఈ విషాద ఘటన హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గౌలిదొడ్డిలో చోటుచేసుకుంది.
గచ్చిబౌలి ఇన్స్పెక్టర్ కె.సైదులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గౌలిదొడ్డిలోని జయభేరి నిర్వాణ అపార్ట్మెంట్స్ సి బ్లాక్, 702 నంబరు ఫ్లాట్లో గత సంవత్సరం నుంచి బత్తుల మారెడ్డి (65), ఆయన భార్య భారతి (60), కుమారుడు బత్తుల నిశాంత్ రెడ్డి (38)తో కలిసి నివాసముంటున్నారు. ఆదివారం ఉదయం సుమారు 8:40 గంటల సమయంలో ఫ్లాట్లో మారెడ్డి, భారతి, నిశాంత్ రెడ్డిలు ముగ్గురూ ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న గచ్చిబౌలి పోలీసులు, మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు.
అనారోగ్య సమస్యలే కారణమా?
తమ ఆత్మహత్యకు ఎవరు కారణం కాదని, అనారోగ్య సమస్యల కారణంగానే చనిపోతున్నామని కుటుంబ సభ్యులకు రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. తమ కోడలు తేజశ్వని రెడ్డితో తమకు ఎటువంటి విభేదాలు లేవని అందులో స్పష్టం చేశారు. ఆమె చాలా మంచిదని, మనవడు అరోహన్ను మంచిగా చూసుకుంటుందనే నమ్మకం ఉందని అందులో రాసినట్లు తెలుస్తోంది. నిషాంత్ రెడ్డి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. నిషాంత్, తేజశ్వని విడాకులు తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
కుటుంబంలో నెలకొన్న సమస్యలు, అనారోగ్య కారణాల వల్ల తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై బలవన్మరణానికి పాల్పడి ఉండవచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అయితే ఆత్మహత్యకు గల ఖచ్చితమైన కారణాలు, పరిస్థితులపై స్పష్టత రావాల్సి ఉందని తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకొని, సమగ్ర దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు ఇన్స్పెక్టర్ కె.సైదులు వెల్లడించారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు ఎదురవడం సాధారణమని, వాటికి తగిన విధంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
ఐటీ రంగంలో పని ఒత్తిడి - ఆత్మహత్యే పరిష్కారంగా ఐటీ ఉద్యోగుల నిర్ణయాలు