ETV Bharat / state

మిర్యాలగూడలో తీవ్ర విషాదం - గ్యాస్​ సిలిండర్ పేలి ముగ్గురు మృతి

నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలో ఇంట్లో గ్యాస్‌ సిలిండర్ పేలుడు - షార్ట్‌సర్క్యూట్‌తో మంటలు అంటుకొని పేలిన గ్యాస్ సిలిండర్ - నిద్రలోనే అమ్మమ్మ, మనవడు, మనవరాలు సజీవదహనం

Miryalaguda Gas Cylinder explosion
Miryalaguda Gas Cylinder explosion (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 10:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Miryalaguda Gas Explosion : నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. కలల్వాడలోని ఓ ఇంట్లో విద్యుదాఘాతం వల్ల మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో వంటగ్యాస్ సిలిండర్ ఒక్కసారిగా పేలింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు అక్కడికక్కడే సజీవ దహనమయ్యారు. మంటలు ఒక్కసారిగా ఎగిసిపడ్డాయి. దీంతో ముగ్గురూ నిద్రలోనే తుదిశ్వాస విడిచారు.

బయటకు రాలేక అక్కడికక్కడే : గ్యాస్ సిలిండర్‌ భారీ శబ్దంతో పేలిపోయినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. మృతులు చంద్రమ్మ, ఆమె మనవడు లక్ష్మణ్, మనవరాలు ప్రణీతగా గుర్తించారు. గాఢనిద్రలో ఉండడం, మంటలు ఒక్కసారిగా ఎగిసిపడడంతో బయటకు రాలేక అక్కడికక్కడే సజీవ దహనమయ్యారు. ప్రమాద తీవ్రతకు ఇల్లు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు లక్ష్మణ్, ప్రణీత ఉపాధి కోసం పుణె, హైదరాబాద్​కు వలస వెళ్లారు. పిల్లలు అమ్మమ్మ వద్ద ఉండి చదువుకుంటున్నారు.

సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, ఘటన స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేశారు. అనంతరం మృతదేహాలను బయటకు తీశారు. ప్రమాద స్థలాన్ని మిర్యాలగూడ డీఎస్పీ రాజశేఖర్ రాజు పరిశీలించారు.

TAGGED:

MIRYALAGUDA GAS EXPLOSION
MIRYALAGUDA GAS BLAST THREE KILLED
మిర్యాలగూడలో గ్యాస్​ పేలుడు
MIRYALAGUDA GAS CYLINDER BLAST
MIRYALAGUDA GAS EXPLOSION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.