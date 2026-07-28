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దైవదర్శనానికి వెళ్తుండగా మృత్యుఒడికి - ఆగి ఉన్న బొలెరోను ఢీకొట్టిన లారీ - ముగ్గురు దుర్మరణం

విజయనగరం జిల్లా చెల్లూరు వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం - ఆగి ఉన్న బొలెరో వాహనాన్ని ఢీకొట్టిన లారీ - అక్కడికక్కడే ముగ్గురు మృతి - మరో 13 మందికి తీవ్ర గాయాలు

Vizianagaram Bolero Lorry Accident
Vizianagaram Bolero Lorry Accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:55 AM IST

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Vizianagaram Bolero Lorry Accident : విజయనగరం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. దైవ దర్శనానికి బయలుదేరిన ఆ కుటుంబాల్లో ఊహించని విషాదం నెలకొంది. చెల్లూరు వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఆగి ఉన్న బొలెరో వాహనాన్ని ఓ లారీ వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బాలుడు సహా ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 13 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

దైవదర్శనానికి వెళ్తుండగా మృత్యుఒడికి - ఆగి ఉన్న బొలెరోను ఢీకొట్టిన లారీ - ముగ్గురు దుర్మరణం (ETV Bharat)

విషాదం నింపిన దైవదర్శనం : ప్రమాద బాధితులంతా విశాఖపట్నం జిల్లా పద్మనాభం మండలం బొచ్చపేట గ్రామానికి చెందినవారు. వీరంతా కలిసి ఒడిశా రాష్ట్రం రాయగడలో కొలువైన మజ్జి గౌరమ్మ అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్లేందుకు ప్రణాళిక వేసుకున్నారు. అందుకోసం ఓ బొలెరో వాహనాన్ని మాట్లాడుకున్నారు. ఆ వాహనంలో మొత్తం 16 మంది ప్రయాణికులు బయలుదేరారు. వీరిలో ఐదుగురు మహిళలు కూడా ఉన్నారు. వీరు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం విజయనగరం జిల్లా చెల్లూరు సమీపానికి చేరుకోగానే ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది.

మృతులు వీరే : జాతీయ రహదారి పక్కన ఆగి ఉన్న బొలెరో వాహనాన్ని వెనుక నుంచి వచ్చిన ఓ లారీ బలంగా ఢీకొట్టింది. లారీ అతివేగంగా రావడంతో ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. బొలెరో వాహనం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ ఘటనలో బొచ్చపేటకు చెందిన రాంబాబు (50), నారాయణరావు (50) తో పాటు మోహన్‌ నాయుడు (8) అనే ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలయ్యారు. మృతుల్లో రాంబాబు, నారాయణరావు ఇద్దరూ పెయింటింగ్ పనులు చేసుకుంటూ తమ కుటుంబాలను పోషించుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు వారిద్దరూ మృతి చెందడంతో ఆయా కుటుంబాలు పెద్దదిక్కును కోల్పోయి శోకసంద్రంలో మునిగిపోయాయి.

హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలింపు : ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. రక్తపు మడుగులో ఉన్న క్షతగాత్రులను కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే విజయనగరం రూరల్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన 13 మందిని 108 అంబులెన్సుల ద్వారా విజయనగరంలోని మహారాజా ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం క్షతగాత్రులకు వైద్యులు అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై విచారణ జరుపుతున్నారు.

"విజయనగరం రూరల్ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని చెల్లూరు సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. జాతీయ రహదారిపై ఆగివున్న బోలోరో వాహనాన్ని ఓ లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. వాహనంలో ఉన్న మరో 13 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వీరందరినీ తక్షణమే చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించాం. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం."-అశోక్, ఎస్సై, విజయనగరం రూరల్

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