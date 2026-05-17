ఒకే టికెట్పై మూడు రోజులు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం - ప్రత్యేకంగా ఆన్లైన్లో టికెట్లు
ఆగస్టు 23 నుంచి 25వ తేదీ వరకు జరిగే పవిత్రోత్సవాల్లో భాగంగా భక్తులకు అవకాశం - ఆగస్టు 22న అంకురార్పణతో ప్రారంభమవనున్న ఉత్సవాలు - 21న ప్రత్యేకంగా టికెట్లను ఆన్లైన్లో జారీ చేయనున్న టీటీడీ
Published : May 17, 2026 at 2:19 PM IST
Multiple Darshans of Lord Venkateshwara : కలియుగ దైవం శ్రీ తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి మూలమూర్తిని ఒకే టికెట్పై మూడు రోజులు దర్శించుకునే అవకాశం భక్తులకు స్వామివారి పవిత్రోత్సవాల్లో లభిస్తుంది. శ్రీవారి ఆలయంలో ఈ ఏడాది ఆగస్టు 23 నుంచి 25వ తేదీ వరకు పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. ఆగస్టు 22న అంకురార్పణతో ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయని టీటీడీ (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం) వెల్లడించింది. ఏడాది పొడవునా ఆలయంలో జరిగే అర్చనలు, ఉత్సవాల్లో భక్తులు, సిబ్బంది వల్ల తెలియక కొన్ని పొరపాట్లు, దోషాలు దొర్లుతాయి.
21న టీటీడీ టికెట్లు జారీ : వాటి వల్ల ఆలయ పవిత్రతకు భంగం కలగకుండా ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం పవిత్రోత్సవాలను టీటీడీ నిర్వహిస్తుంది. ఈ సేవలో పాల్గొనాలనే కోరిక ఉన్న భక్తులకు ఈ నెల 21న టీటీడీ ప్రత్యేకంగా టికెట్లను ఆన్లైన్లో జారీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేసే ఈ టికెట్ను ఇద్దరికీ కలిపి రూ.5,000 చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు. టికెట్లు పొందిన భక్తులు పవిత్రోత్సవాలు జరిగే మూడు రోజులు స్నపన తిరుమంజనంలో, చివరి రోజు పూర్ణాహుతిలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. పవిత్రోత్సవాల్లో పాల్గొనే భక్తులు సంప్రదాయ వస్త్రధారణతో ఉదయం 7 గంటలకు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-1 వద్దకు చేరుకుని ఏదైనా ఫొటో గుర్తింపు కార్డును చూపితే లోనికి వెళ్లేందుకు అనుమతి ఇస్తారు.
శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే వేలాది భక్తులకు విస్తృతంగా వసతి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నట్లు టీటీడీ వివరించింది. వసతి, విశ్రాంతి, లాకర్, స్నానం, అన్నప్రసాదం తదితర సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపింది. భక్తుల ఆచారాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమల, తిరుపతిలో అనేక వసతి గదులు, యాత్రికుల కాంప్లెక్స్లను అందుబాటులో ఉంచినట్లు పేర్కొంది.
ఆధార్, ఫోన్ నంబర్లతో నమోదు : తిరుమలలో వసతి గదులు పొందాలనుకునే భక్తులు సీఆర్వో(సెంట్రల్ రిజర్వేషన్ కార్యాలయం) జనరల్ కౌంటర్లో ఆధార్, ఫోన్ నంబరు తదితర వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలని టీటీడీ సూచించింది. అనంతరం కేటాయించిన గది నంబరు, ఆ ప్రాంత వివరాలు మెసేజ్ ద్వారా భక్తులకు సమాచారం వస్తుందని తెలిపింది. భక్తులు సంబంధిత డిప్యూటీ ఎంక్వైరీ కార్యాలయంలో యూపీఐ, కార్డు ద్వారా చెల్లింపు చేసి గదిని పొందవచ్చని పేర్కొంది. తిరుమలలో స్థలాభావం కారణంగా 7800 వసతి గదులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయని వాటిలో కుటుంబాలతో వచ్చిన భక్తులకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఒంటరి, అవివాహిత స్త్రీ, పురుష జంటలకు గదులను కేటాయించబోమని స్పష్టం చేసింది.
వసతి గదులు లభించని భక్తుల కోసం తిరుమలలో ఐదు యాత్రికుల వసతి కాంప్లెక్స్లు ఉన్నాయని ఈ కేంద్రాల్లో భక్తులు ఆధార్ కార్డు, ఫోన్ నంబరు నమోదు చేసి ఉచిత లాకర్లు, ఇతర సౌకర్యాలను పొందవచ్చని టీటీడీ తెలిపింది.
పీఏసీ-1 : సీఆర్వో కార్యాలయం సమీపంలోని గోవర్ధన సత్రం ఎదురుగా ఉన్న ఈ కాంప్లెక్స్లో 4 హాళ్లు, 1,256 లాకర్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం పునరుద్ధరణ పనుల కారణంగా 870 లాకర్లు మాత్రమే ఇస్తున్నారు. అన్నప్రసాద సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది.
పీఏసీ-2 (మాధవ నిలయం) : బాలాజీ(తిరుమల) బస్టాండ్ ఎదురుగా ఉన్న ఈ సముదాయంలో 12 హాళ్లు, పెద్ద ఎత్తున 3,300 లాకర్లు ఉన్నాయి. అన్నప్రసాదం, తలనీలాలు సమర్పించేందుకు విస్తృత సదుపాయం, ప్రథమ చికిత్స కేంద్రం, విశ్రాంతి తీసుకునేందకు సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
పీఏసీ-3 : జీఎన్సీ టోల్ గేట్ నుంచి రాంభగీచా బస్టాండ్కు వెళ్లే ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో ఉన్న ఈ భవనంలో 9 హాళ్లు, 1,420 లాకర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించే సదుపాయం, విశ్రాంతి సౌకర్యం కూడా ఉంది.
పద్మనాభ నిలయం : బాలాజీ బస్టాండ్ లోపల ఏర్పాటు చేసిన ఈ కేంద్రంలో 3 హాళ్లు, 960 లాకర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక్కడ విశ్రాంతి, లాకర్, స్నానం చేసేందుకు సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
పీఏసీ-5 (వేంకటాద్రి నిలయం) : తిరుమలలో భక్తుల సౌకర్యార్థం నిర్మించిన ఈ మోడ్రన్ కాంప్లెక్స్ 2025 సెప్టెంబర్ 25న ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, సీఎం చంద్రబాబుతో కలసి ప్రారంభించారు. సీఆర్వో ఆఫీస్ వెనుక భాగంలో ఉన్న ఈ భవనంలో 16 హాళ్లు, 2,400 లాకర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అన్నప్రసాదం, తలనీలాల సమర్పణ, ప్రథమ చికిత్స, విశ్రాంతి తీసుకునే సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
