ముంచుకొస్తున్న 'మొంథా' - 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు, ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రేపటి నుంచి 3 రోజులపాటు భారీవర్షాలు - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 8:45 PM IST
Heavy Rain Alert For Andhra Pradesh : మొంథా తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రేపటి నుంచి మూడు రోజులపాటు భారీవర్షాలు పడనున్నాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం శాస్త్రవేత్త కరుణ్ సాగర్ వెల్లడించారు. ఎల్లుండి కాకినాడ సమీపంలో తుపాను తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమపై తుఫాను ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా తుఫాను తీరం దాటే సమయంలో సుమారు 90 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వేస్తాయని అలలు ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు.
తుపాను కారణంగా రేపు(సోమవారం) కాకినాడ, కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు కరుణ్ సాగర్ చెప్పారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురంమన్యం, అల్లూరి, విశాఖ, అనకాపల్లి, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, నంద్యాల, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ అయినట్లు చెప్పారు. కర్నూలు, అనంతపురం, సత్యసాయి జిలాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ అయినట్లు వెల్లడించారు.
మొంథా ముప్పుతో సన్నద్ధమైన యంత్రాంగం : రాష్ట్రం వైపు ముంచుకొస్తున్న మొంథా తుపాను ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు యంత్రాంగం సన్నద్ధమైంది. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశంతో అప్రమత్తమైన మంత్రులు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలన్నారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. పలు జిల్లాల్లో ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
మొంథా తుపాను 28న అర్ధరాత్రి కాకినాడ సమీపంలో తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అధికారులు చెప్పినట్లు ఏపీ హోం మంత్రి అనిత తెలిపారు. దీనిపై గత నాలుగు రోజులుగా సీఎం చంద్రబాబు అప్రమత్తం చేస్తున్నారన్నారు. తుపాను నేపథ్యంలో అప్రమత్తతపై విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ అధికారులతో ఆమె సమీక్ష నిర్వహించారు. 100కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్న తరుణంలో అందుకు తగ్గ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలని ఆదేశించారు.
రంగంలోకి 6 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 13 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు : భారీ హోర్డింగ్లను ముందుగానే తొలగిస్తున్నట్లు చెప్పారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకుండా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. సాధ్యమైనంత వరకు ఆస్తినష్టం తగ్గించే విధంగా చూస్తున్నామన్నారు. సాంకేతికతను వినియోగించుకుంటూ తుపాను సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు. 6 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 13 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధం చేసినట్లు చెప్పారు. కోస్తా జిల్లాలన్నింటిపైనా తుపాను ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని, కాకినాడ పరిధిలోని 6 మండలాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తున్నామని చెప్పారు. అవసరమైతే ప్రజలను తరలించేందుకు హెలికాప్టర్లను కూడా సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
కృష్ణా జిల్లాలో మొంథా తుపాను ప్రభావం ముందుగానే కనబడుతోంది. తుపాను ప్రభావంతో మచీలీపట్నం మంగినపూడి వద్ద సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. అలలు పెద్దఎత్తున ఎగసిపడుతున్నాయి. సముద్రం ముందుకు రావడంతో తీరంలో అలజడి రేగింది. బీచ్లో వ్యాపార దుకాణాలను అలలు ముంచెత్తాయి. తుపాను దృష్ట్యా బీచ్లోకి ఎవరూ వెళ్లకుండా మెరైన్ పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. కార్తిక మాసం సందర్భంగా సముద్ర స్నానాల కోసం వస్తున్న వారిని పోలీసులు లోనికి అనుమతించడం లేదు. జిల్లావ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో మండలస్థాయిలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
