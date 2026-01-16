ETV Bharat / state

ఘనంగా ముగిసిన కైట్​ అండ్​ స్వీట్​ ఫెస్టివల్​ - 3 రోజుల్లో 3 లక్షల మంది సందర్శన

పరేడ్​ మైదానంలో మూడు రోజుల పాటు ఘనంగా జరిగిన కైట్​ అండ్ స్వీట్​ ఫెస్టివల్​ - లక్షలాదిగా తరలివచ్చిన సందర్శకులు - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన డ్రాగన్, ఈగిల్, షార్క్ కైట్లు

International Kite and Sweet Festival at Hyderabad
International Kite and Sweet Festival at Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 16, 2026 at 12:14 PM IST

International Kite and Sweet Festival at Hyderabad : హైదరాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో మూడు రోజుల పాటు నగరవాసులను ఆహ్లాదపరిచిన ఇంటర్నేషనల్ కైట్ అండ్ స్వీట్ ఫెస్టివల్ గురువారం ఘనంగా ముగిసింది. 'సెలబ్రేట్ ది స్కై' థీమ్‌తో పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ ఉత్సవానికి లక్షలాది మంది సందర్శకులు తరలివచ్చారు. దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన కైట్ ఫ్లయర్స్, వేల రకాల స్వీట్లు, హ్యాండ్‌లూమ్, హ్యాండ్‌క్రాఫ్ట్స్ స్టాళ్లు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో పరేడ్ గ్రౌండ్స్ మూడు రోజులు పండుగ వాతావరణంతో కళకళలాడింది.

మూడు రోజుల్లో 3 లక్షల మంది సందర్శకులు : హైదరాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఇంటర్నేషనల్ కైట్ అండ్ స్వీట్ ఫెస్టివల్ చివరి రోజున (గురువారం) సందర్శకులతో కిటకిటలాడింది. గడిచిన మూడు రోజుల్లో 3 లక్షల మందికి పైగా ఫెస్టివల్‌ను సందర్శించినట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు. 19 దేశాల నుంచి వచ్చిన 40 మంది అంతర్జాతీయ కైట్ ఫ్లయర్స్, 15 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన 55 మంది కైట్ ఫ్లయర్స్ తమ ప్రత్యేక ఆకృతుల కైట్లతో ఆకాశాన్ని రంగుల మయం చేశారు. డ్రాగన్, ఈగిల్, షార్క్, క్రొకోడైల్, పూల ఆకృతుల్లోని భారీ కైట్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

60 స్టాళ్లలో 1,200 రకాల సంప్రదాయ స్వీట్లు : మరోవైపు 60 స్టాళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన 1,200 రకాల సంప్రదాయ స్వీట్లు రుచుల పండుగగా మారాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, రాజస్థాన్, బెంగాల్, మహారాష్ట్రతో పాటు విదేశీ స్వీట్లు కూడా అందుబాటులో ఉండటంతో ఫుడ్ స్టాళ్ల వద్ద ఎప్పుడూ రద్దీ కనిపించింది. అలాగే 120 హ్యాండ్‌లూమ్, హ్యాండ్‌క్రాఫ్ట్ స్టాళ్లలో స్థానిక కళాకారుల ఉత్పత్తులు, వస్త్రాలు, హస్తకళా వస్తువులు ప్రజలను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. మరోవైపు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో జానపద నృత్యాలు, శాస్త్రీయ నృత్యాలు ఉత్సవానికి మరింత వైభవాన్ని తెచ్చి పెట్టాయి.

విజయవంతంగా ముగిసిన హైదరాబాద్​ కైట్ ఫెస్టివల్​ : చివరి రోజు భారీ జన సందోహం ఏర్పడటంతో పోలీసులు భద్రతా ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేసి, ట్రాఫిక్‌ను నియంత్రించారు. సంక్రాంతి అంటే ఒకప్పుడు ఏపీలో బాగా జరుపుతారని అనుకునేవారమని, కానీ ఇప్పుడు హైదరబాద్ సంక్రాంతి సంబురాలకు కేరాఫ్​గా మారిందని ప్రజలు అంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలు భిన్న పతంగులు ఒకేచోట ఉండటంతో ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. మూడు రోజుల పాటు ఎంతో సంబురంగా జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ కైట్ అండ్ స్వీట్ ఫెస్టివల్ గురువారంతో విజయవంతంగా ముగిసింది. కైట్లు, స్వీట్లు, కళలు, సంస్కృతి అన్నింటి సమ్మేళనంగా సాగిన ఈ వేడుక నగరవాసులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది.

శిల్పారామంలో సంక్రాంతి వేడుకలు : హైదరాబాద్‌ మదాపూర్‌ శిల్పారామంలో నిర్వహించిన సంక్రాంతి వేడుకల్లో నగర ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. చుట్టూ పచ్చని చెట్లు, ఎడ్లబండ్లు, హరిదాసు కీర్తనలు, గంగిరెద్దుల విన్యాసాలు, తుపాకిరాముడి మాటలు భాగ్యనగర ప్రజలను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. గ్రామీణ వాతావరణం కళ్లకు కట్టినట్లు ఏర్పాటు చేసిన వారాంతపు సంత, మన పండుగల ప్రత్యేకతలు తెలియజేసే శిల్పాలు చూసి పిల్లలు ముగ్ధులయ్యారు.

నగరంలో గాలిపటాలు ఎగురవేసిన యువత : సంక్రాంతిని పురస్కరించుకుని అమీర్‌పేట్, యూసుఫ్‌గూడ, బోరబండ, ఎర్రగడ్డ తదితర ప్రాంతాల్లో యువత ఉత్సాహంగా గాలిపటాలు ఎగురవేశారు. బల్కంపేట్ శ్రీరేణుక ఎల్లమ్మ ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. కూకట్‌పల్లి ఫార్చ్యూన్ ఫీల్డ్స్ గార్డెనియాలో సీతశాస్త్రి కుటుంబం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన బొమ్మల కొలువు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి సేకరించిన అరుదైన బొమ్మలు కొలువులో దర్శనమిచ్చాయి.

