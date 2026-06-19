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ప్రకాశం జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం - భార్య వదిలేసిందని ముగ్గురు కూతుళ్లకు విషమిచ్చి తండ్రి ఆత్మహత్య

చీమకుర్తి మండలం అగ్రహారంలో హృదయ విదారక ఘటన - ​భార్య వెళ్లిపోయిందన్న మనస్తాపంతో కన్నబిడ్డల ఉసురు తీసిన తండ్రి - పిల్లలకు విషమిచ్చి, ఆపై తానూ ఆత్మహత్య చేసుకున్న వైనం

​Prakasam Family Suicide
​Prakasam Family Suicide (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 10:16 AM IST

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​Prakasam Family Suicide : ప్రకాశం జిల్లాలో గుండెలను పిండేసే విషాదకర ఘటన వెలుగుచూసింది. చీమకుర్తి మండలం అగ్రహారంలో ఒక తండ్రి తీసుకున్న దారుణ నిర్ణయం ప్రతి ఒక్కరినీ కంటతడి పెట్టిస్తోంది. తన ముగ్గురు బిడ్డలకు విషమిచ్చి తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.

అగ్రహారానికి చెందిన సుధాకర్ (35)కు ముగ్గురు కుమార్తెలు. వారి పేర్లు గోచిత (13), పూజిత (11), లోకితశ్రీ (8). అయితే, భార్యాభర్తల మధ్య ఏర్పడిన మనస్పర్థల కారణంగా సుధాకర్ భార్య అతడిని వదిలేసి వెళ్లిపోయింది. భార్య దూరం కావడంతో అతడు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యాడు. ఏ చేతులతోనైతే బిడ్డలకు గోరుముద్దలు తినిపించాడో అవే చేతులతో వారికి కిరాతకంగా విషం తాగించాడు. ముగ్గురు చిన్నారులు ప్రాణాలు విడిచిన తర్వాత తానూ విషం తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఉదయం ఒకే ఇంట్లో నాలుగు మృతదేహాలు పడి ఉన్న తీరు చూసి స్థానికులు కన్నీరుమున్నీరు అవుతున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాలను పరిశీలించి, కేసు నమోదు చేశారు.

TAGGED:

​PRAKASAM DISTRICT CRIME NEWS
​CHIMAKURTHI SUICIDE CASE
​FATHER KILLS DAUGHTERS AP
​PRAKASAM FAMILY SUICIDE

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