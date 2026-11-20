రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మాతృత్వం - గాంధీ ఐవీఎఫ్ సెంటర్లో ముగ్గురు శిశువుల జననం
Conception IVF At Gandhi Hospital : సికింద్రాబాద్లోని గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఉచితంగా అందించిన ఐవీఎఫ్ చికిత్స ద్వారా ఏళ్లుగా సంతానం కోసం ఎదురుచూసిన ముగ్గురు దంపతులకు ఆ ఆనందం దక్కింది.
Published : November 20, 2026 at 1:11 PM IST
ఏళ్లుగా సంతానం కోసం ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబాల్లో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. గతంలో పిల్లలు పుట్టని దంపతుల జీవితాల్లో గాంధీ ఆసుపత్రి కొత్త వెలుగును నింపింది. సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత తల్లిదండ్రులు కావడంతో వారు ఎంతో సంతోషంతో మునిగిపోయారు. గాంధీ ఆసుపత్రిలోని ఐవీఎఫ్ కేంద్రంలో, వైద్యులు అత్యాధునిక సంతానోత్పత్తి సాంకేతికత ద్వారా ముగ్గురు జంటలకు సంతాన భాగ్యాన్ని కల్పించారు. ప్రైవేట్ వైద్యం ఆర్థికంగా భారంగా మారిన తరుణంలో, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అందుబాటులో ఉన్న ఈ ఐవీఎఫ్ సేవల ద్వారా తమ తల్లిదండ్రులు కావాలనే కల నెరవేరడంతో ఆ దంపతులు ఎంతో ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
16 ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత లభించిన వరం
వరంగల్కు చెందిన కారు డ్రైవర్ రాజు (38), ఆయన భార్య దాసరి స్వరూప (35) దంపతులు 16 ఏళ్లుగా పిల్లల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. గతంలో వారు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో ఐవీఎఫ్ చికిత్స కోసం సుమారు రూ.3–4 లక్షలు ఖర్చు చేసినప్పటికీ ఎటువంటి ఫలితం రాలేదు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల మరిన్ని చికిత్సలు చేయించుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్న వారికి గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఉచితంగా ఐవీఎఫ్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిసింది. ఇక్కడ వైద్యులు అందించిన చికిత్సతో స్వరూప పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు.
పదేళ్లకు కల సాకారమయ్యింది
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన సెక్యూరిటీ గార్డు విజయ్ కుమార్ (35), ఆయన భార్య పీసరి మాధవి (35) పదేళ్లుగా సంతానం కోసం వేచి చూశారు. ప్రైవేట్ రంగంలో ఐవీఎఫ్ చికిత్సకు అయ్యే భారీ ఖర్చును భరించలేక, వారు గాంధీ ఆసుపత్రి వైద్యులను ఆశ్రయించారు. ఇక్కడ ఐవీఎఫ్ చికిత్స పొందగా ఈ నెల 18న మాధవి ఆరోగ్యవంతురాలైన ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. తమకు అండగా నిలిచిన గాంధీ ఆసుపత్రి వైద్యులకు, నర్సులకు ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
డిసెంబర్లో మరో ముగ్గురు జంటలు ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా సంతానాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటివరకు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తొమ్మిది జంటలకు పిల్లలు కలిగారు. సంతానలేమితో బాధపడుతున్న జంటలు ఆసుపత్రిని సంప్రదించవచ్చు. అక్కడ వైద్యులు వారి పరిస్థితిని పరిశీలించి, వారికి ఐవీఎఫ్ అవసరమా లేక సాధారణ చికిత్సలే సరిపోతాయా అన్నది నిర్ణయిస్తారు - డాక్టర్ ఉషారాణి, గాంధీ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్
రైతు కుటుంబంలో ఆనందం
వికారాబాద్ జిల్లాకు చెందిన అనంతయ్య, శనమ్మ అనే రైతు దంపతులకు వివాహమై తొమ్మిదేళ్లు దాటినా సంతానం కలగలేదు. గతంలో వారు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఐవీఎఫ్ చికిత్స కోసం దాదాపు రూ.3 లక్షలు ఖర్చు చేసినా ఫలితం దక్కలేదు. చివరకు వారు గాంధీ ఆసుపత్రి వైద్యులను సంప్రదించగా అక్కడ చేసిన ఐవీఎఫ్ చికిత్స విజయవంతమైంది. ఈ నెల 18న వారికి మగబిడ్డ జన్మించాడు. మరో ముగ్గురు జంటలకు కూడా త్వరలోనే సంతాన భాగ్యం కలిగే అవకాశం ఉంది.
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