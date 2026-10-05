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ఆలయంలో అద్భుతం - నెల్లూరు జిల్లాలో పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకున్న మూడు నాగుపాములు

ఏకకాలంలో మూడు పెద్ద నాగుపాములు గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించాయి. శివలింగం ముందు పడగ విప్పి పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకున్నాయి. ఈ అరుదైన దృశ్యం నెల్లూరు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

Three Cobras at Shiva Lingam in AP
శివలింగం ముందు పడగ విప్పిన మూడు నాగుపాములు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2026 at 1:31 PM IST

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Three Cobras at Shiva Lingam in AP : పరమశివుడి మెడలో ఆభరణంగా ఉండే నాగేంద్రుడు, ఆ గరళకంఠుడిని దర్శించుకునేందుకు నేరుగా భూమిపైకి వచ్చాడా అన్నట్లుగా ఓ అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ఏకకాలంలో మూడు పెద్ద నాగుపాములు గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించాయి. శివలింగం ముందు పడగ విప్పి పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకున్నాయి. ఈ అరుదైన దృశ్యం నెల్లూరు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలు మండలం చెర్లోపల్లి గేటు వద్ద ప్రసిద్ధ విశ్వనాథ స్వామి ఆలయం ఉంది. సోమవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ఆలయంలో అద్భుతం జరిగింది. పూజారులు యథావిధిగా స్వామివారికి పూజలు నిర్వహించేందుకు వెళ్లారు. ఆలయ తలుపులు తెరిచి చూడగానే వారు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. గర్భగుడిలో సాక్షాత్తు శివలింగం ముందు మూడు పెద్ద నాగుపాములు కనిపించాయి.

శివలింగం ముందు పడగ విప్పిన మూడు నాగుపాములు (ETV Bharat)

పదిహేను నిమిషాల పాటు అక్కడే : ఆ మూడు నాగుపాములు శివలింగం వైపే చూస్తూ పడగలు విప్పి ఉన్నాయి. దాదాపు 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఆ సర్పాలు ఏమాత్రం కదలకుండా శివుడి ఎదుటే ఉండిపోయాయి. ఆ తర్వాత అవి నెమ్మదిగా ఆలయం బయటకు వెళ్లిపోయాయని పూజారులు తెలిపారు. ఎవరికీ ఎలాంటి హాని తలపెట్టకుండా ప్రశాంతంగా వెనుదిరగడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

ఈ విశ్వనాథ స్వామి ఆలయంలోకి ఇటీవల కాలంలో తరచూ పాములు వస్తున్నాయి. దీంతో ఆలయ కమిటీ అప్రమత్తమైంది. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఆలయంలో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. సోమవారం తెల్లవారుజామున గర్భగుడిలోకి వచ్చిన మూడు నాగుపాముల దృశ్యాలు ఈ సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

పోటెత్తిన భక్తులు : మూడు నాగుపాములు ఏకకాలంలో శివలింగాన్ని దర్శించుకున్న వార్త దావానలంలా వ్యాపించింది. విషయం తెలుసుకున్న మనుబోలు, చెర్లోపల్లి, గూడూరు తదితర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి తరలివస్తున్నారు. సాక్షాత్తు ఆ నాగేంద్రుడే పరమశివుని దర్శనానికి వచ్చాడని భక్తులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నారు. పుణ్య మాసాల్లో ఇలా నాగులు రావడం ఊరికి, ప్రజలకు ఎంతో శుభసూచకమని ఆలయ పూజారులు చెబుతున్నారు. ఈ వార్తతో చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో కదలివస్తున్నారు.

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