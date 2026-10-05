ఆలయంలో అద్భుతం - నెల్లూరు జిల్లాలో పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకున్న మూడు నాగుపాములు
ఏకకాలంలో మూడు పెద్ద నాగుపాములు గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించాయి. శివలింగం ముందు పడగ విప్పి పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకున్నాయి. ఈ అరుదైన దృశ్యం నెల్లూరు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 1:31 PM IST
Three Cobras at Shiva Lingam in AP : పరమశివుడి మెడలో ఆభరణంగా ఉండే నాగేంద్రుడు, ఆ గరళకంఠుడిని దర్శించుకునేందుకు నేరుగా భూమిపైకి వచ్చాడా అన్నట్లుగా ఓ అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ఏకకాలంలో మూడు పెద్ద నాగుపాములు గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించాయి. శివలింగం ముందు పడగ విప్పి పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకున్నాయి. ఈ అరుదైన దృశ్యం నెల్లూరు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలు మండలం చెర్లోపల్లి గేటు వద్ద ప్రసిద్ధ విశ్వనాథ స్వామి ఆలయం ఉంది. సోమవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ఆలయంలో అద్భుతం జరిగింది. పూజారులు యథావిధిగా స్వామివారికి పూజలు నిర్వహించేందుకు వెళ్లారు. ఆలయ తలుపులు తెరిచి చూడగానే వారు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. గర్భగుడిలో సాక్షాత్తు శివలింగం ముందు మూడు పెద్ద నాగుపాములు కనిపించాయి.
పదిహేను నిమిషాల పాటు అక్కడే : ఆ మూడు నాగుపాములు శివలింగం వైపే చూస్తూ పడగలు విప్పి ఉన్నాయి. దాదాపు 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఆ సర్పాలు ఏమాత్రం కదలకుండా శివుడి ఎదుటే ఉండిపోయాయి. ఆ తర్వాత అవి నెమ్మదిగా ఆలయం బయటకు వెళ్లిపోయాయని పూజారులు తెలిపారు. ఎవరికీ ఎలాంటి హాని తలపెట్టకుండా ప్రశాంతంగా వెనుదిరగడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఈ విశ్వనాథ స్వామి ఆలయంలోకి ఇటీవల కాలంలో తరచూ పాములు వస్తున్నాయి. దీంతో ఆలయ కమిటీ అప్రమత్తమైంది. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ఆలయంలో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. సోమవారం తెల్లవారుజామున గర్భగుడిలోకి వచ్చిన మూడు నాగుపాముల దృశ్యాలు ఈ సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
పోటెత్తిన భక్తులు : మూడు నాగుపాములు ఏకకాలంలో శివలింగాన్ని దర్శించుకున్న వార్త దావానలంలా వ్యాపించింది. విషయం తెలుసుకున్న మనుబోలు, చెర్లోపల్లి, గూడూరు తదితర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి తరలివస్తున్నారు. సాక్షాత్తు ఆ నాగేంద్రుడే పరమశివుని దర్శనానికి వచ్చాడని భక్తులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నారు. పుణ్య మాసాల్లో ఇలా నాగులు రావడం ఊరికి, ప్రజలకు ఎంతో శుభసూచకమని ఆలయ పూజారులు చెబుతున్నారు. ఈ వార్తతో చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో కదలివస్తున్నారు.
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