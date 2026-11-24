సోలార్ బ్యాటరీ పేలి చిన్నారి సజీవదహనం - నీళ్లలో పడి అన్నాచెల్లెలు మృతి
Solar Incident In Nandhyala : నంద్యాలలో సోలార్ ప్యానల్ బ్యాటరీ పేలడంతో ఓ బాలుడు మృతి చెందాడు. విజయనగరంలో నీట మునిగి ఇద్దరు చిన్నారులు ప్రాణాలు విడిచారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:51 PM IST
తల్లిదండ్రుల చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం, అజాగ్రత్త వల్ల చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఇంటి ఆవరణల్లోని సంపుల్లో పడిపోతుండటం, రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురి కావడం, నీటిలో మునిగిపోవడం వంటి ఊహించని దుర్ఘటనలు, రకరకాల వస్తువులు తినేయాలనే ఆశతో పిల్లలు ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న చిన్నారులు తమ కళ్ల ముందే అకాల మరణం చెందుతుండటంతో తల్లిదండ్రుల రోదనలు మిన్నంటుతున్నాయి.
నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరు నియోజకవర్గంలోని కొత్తపల్లి మండలం ఎర్రమటం గ్రామ పంచాయతీ మజర గ్రామమైన బలపాల తిప్ప గ్రామంలో మంటల్లో బాలుడు సజీవ దహనం అయ్యాడు. బలపాల తిప్ప గ్రామంలో చెంచు గిరిజనులు నివాసం ఉంటున్నారు. వీరు సోలార్ ప్యానల్ ద్వారా విద్యుత్ను వినియోగిస్తూ పూరి గుడిసెల్లో జీవనం సాగిస్తున్నారు.
సోలార్ ప్యానల్ బ్యాటరీ పేలడంతో : మంగళవారం సోలార్ ప్యానల్ బ్యాటరీ పేలడంతో గుడిసెలో ఒక్కసారి మంటలు చెలరేగి చుట్టుముట్టాయి. ఈ సమయంలో బాలుడు తండ్రి కాట్రాజ్ ఈరన్న పొలం పనులకు వెళ్ళాడు. తల్లి భారతమ్మ ఇంటి బయట బట్టలు ఉతుకుతూ ఉంది. మంటలు ఒక్కసారిగా చుట్టుముట్టడంతో తల్లికి పాలు పోక కేకలు వేసింది. చుట్టుపక్కల వారు వచ్చేలోగా మంటల్లో బాలుడు సజీవ దహనం అయ్యాడు. ఆ తల్లిదండ్రులకు ఇద్దరు కుమారులు. చిన్న కుమారుడైన ధర్మ కిరణ్ మంటల్లో ఆహుతి అయ్యాడు. కళ్లెదుటే కన్న కుమారుడు అగ్నికి ఆహుతి అవుతుండటంతో ఆ తల్లి గుండె తల్లడిల్లిపోయింది.
నీళ్లలో పడి అన్నాచెల్లెలు : ఇదిలా ఉండగా విజయనగరం జిల్లా గరివిడి మండలం వెంకుపాత్రునిరేగలో మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు చిన్నారులు నీటి గెడ్డలో పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గ్రామానికి చెందిన ఎరబోలు ధనుష్ (7), ఎరబోలు వర్ష (4) ఇద్దరూ అన్నాచెల్లెళ్లు. ఎప్పటిలాగే ఇంటి వద్ద ఆడుకుంటూ వెళ్లిన చిన్నారులిద్దరూ ప్రమాదవశాత్తు గ్రామ సమీపంలోని నీటి గెడ్డలో స్నానానికి దిగి పడిపోయారు. గమనించిన స్థానికులు వెంటనే గెడ్డలో దిగి చిన్నారులను బయటకు తీశారు.
ప్రాణాలతో ఉంటారన్న ఆశతో హుటాహుటిన చీపురుపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, చిన్నారులను పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే వారు మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. వైద్యుల ప్రకటనతో తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి. ఒకేసారి ఇద్దరు బిడ్డలను కోల్పోవడంతో వారు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. చిన్నారుల మృతదేహాలను స్వగ్రామమైన వి.పి. రేగకు తరలించారు. విగతజీవులుగా పడి ఉన్న చిన్నారులను చూసేందుకు గ్రామస్థులు పెద్ద ఎత్తున తరలిరావడంతో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
అప్పటివరకు తమ కళ్లముందే ఆడుకుంటూ సందడి చేసిన ఆ ఇద్దరు చిన్నారులు కొద్దిసేపటికే విగతజీవులుగా మారారు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంటున్న బిడ్డలు నీటి గెడ్డలో పడి ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఆ తల్లిదండ్రులకు కడుపుకోత మిగిలింది.
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