ఓటమి చెందడంతో గ్రామస్థులపై ఆగ్రహం - ఇచ్చినవన్నీ వెనక్కి
Three Strange Incidents in AP Villages: ఎన్నికల వేళ ఏపీ గ్రామాల్లో మూడు విభిన్న ఘటనలు రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశయ్యాయి. ఫలితాల తర్వాత అభ్యర్థులు ప్రవర్తించిన తీరు మూడు ప్రాంతాల్లో మూడు రకాలుగా నిలిచింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 3:20 PM IST
పల్లె పోరులో గెలుపోటములు సహజం. కానీ, ఆ ఫలితాల తర్వాత అభ్యర్థులు ప్రవర్తించిన తీరు మాత్రం మూడు ప్రాంతాల్లో మూడు రకాలుగా నిలిచింది. ఒకచోట ఓటమిని జీర్ణించుకోలేక కక్ష సాధింపు చర్యలకు దిగారు. మరోచోట ఓడిపోయినా ఇచ్చిన మాట కోసం లక్షలు ఖర్చు చేసి ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఇంకోచోట ఏకంగా రూ. కోటి డిపాజిట్తో కొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టారు. పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామాల్లో చోటు చేసుకున్న మూడు విభిన్న ఘటనలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
దూషణతో కానుకలు వెనక్కి : వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం శేషమాంబాపురం పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వింత పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక్కడ సర్పంచ్గా వైఎస్ఆర్సీపీ మద్దతుదారు యల్లంరాజు రమాదేవి విజయం సాధించగా పాపరాజుపల్లి 5వ వార్డు సభ్యురాలిగా పోటీ చేసిన యల్లంరాజు ఇందిరమ్మ కేవలం ఒక్క ఓటు తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు. తనకు ఓటు వేయలేదన్న ఆగ్రహంతో ఇందిరమ్మ స్థానికులను దూషించడంతో గ్రామస్థులు ఆత్మగౌరవంతో స్పందించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఆమె పంచిన నగదు, మద్యం సీసాలు, చీరలను తిరిగి ఇచ్చేశారు.
గ్రామ చావడి వద్ద ఓ స్థానిక వైసీపీ నాయకుడు వీటిని సేకరిస్తున్న వీడియోలు ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమల్లో వైరల్గా మారాయి. అంతటితో ఆగకుండా, గ్రామస్థులకు ప్రధాన తాగునీటి వనరుగా ఉన్న బోరుబావికి వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు తాళం వేయడంపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఓడినా సొంత నిధులతో బోరుబావి : ఓటమి ఎదురైనా ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటూ ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం ప్రాంతంలోని సి.ఎస్. పురం మండలం డి.జి. పేట సర్పంచ్ అభ్యర్థి తులాబందుల సుబ్బలక్ష్మమ్మ గొప్ప ఉదారతను చాటుకున్నారు. టీడీపీ మద్దతుతో బరిలోకి దిగిన ఆమె ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎస్సీ కాలనీ వాసులకు బోరుబావి వేయించి కుళాయిల ద్వారా నీరందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. గురువారం జరిగిన ఎన్నికల్లో 12 ఓట్ల స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోయినప్పటికీ, శనివారం ఆ కాలనీలో బోరుబావిని తవ్వించారు.
త్వరలోనే దీనికి మోటారు, పైప్లైన్ ఏర్పాటు చేసి నీటిని అందించనున్నారు. ఇందుకోసం ఆమె సొంత నిధుల నుంచి రూ. 2 లక్షలకు పైగా వెచ్చిస్తున్నారు. "ఎన్నికల్లో గెలుపోటములు సహజం కానీ, ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలో వెనకడుగు వేయను" అంటూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరి మన్ననలు పొందుతున్నాయి.
గ్రామ అభివృద్ధికి రూ. కోటి డిపాజిట్: ఏలూరు జిల్లా నిడమర్రు మండలం పెద్దనింద్రకొలను పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులు ఓ వినూత్న ఒప్పందానికి వచ్చారు. కూటమి అభ్యర్థి వరి త్రివేణి, వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు నక్క త్రివేణి ఇద్దరూ చెరో రూ. 1 కోటి చొప్పున గ్రామ పెద్దల వద్ద డిపాజిట్ చేశారు. ఓటర్లకు డబ్బులు పంచకుండా, ఎన్నికల్లో గెలిచిన వారు తమ కోటి రూపాయలను గ్రామ అభివృద్ధికి ఖర్చు చేయాలనేది ఈ ఒప్పందం ఉద్దేశం.
ఓడిపోయిన వారు తమ డిపాజిట్ వెనక్కి తీసుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఒప్పందం గురించి నక్క త్రివేణి తమ పార్టీ అధిష్టానానికి సమాచారం ఇవ్వలేదు. ఈ పరిణామాల మధ్య శనివారం ఉదయం నుంచి ఆమె భర్త రామకృష్ణ కనిపించకుండా పోయారు.
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