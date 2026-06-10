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అక్షరాభ్యాసం విషాదాంతం - గోదావరి నదిలో ముగ్గురు సోదరుల దుర్మరణం

పిల్లల అక్షరాభ్యాసం కోసం బాసర వెళ్లిన నిరుపేద కుటుంబం - ఒకరిని కాపాడబోయి మరొకరు గోదావరిలో గల్లంతు - ముగ్గురు కుమారులను కోల్పోయి ఒంటరై కంటతడి పెట్టుకున్న తండ్రి

Basara Police
Godavari River (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 10, 2026 at 12:53 PM IST

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Siblings Death in Basara Godavari River : పవిత్ర గోదావరిలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి, చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవి ఆలయంలో తమ పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయించాలని వెళ్లిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు అన్నదమ్ములు చంద్రశేఖర్(38), రామచందర్ (36), మల్లేశ్ కుమార్ (31) గోదావరి నదిలో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన నిర్మల్ జిల్లా బాసరలో చోటుచేసుకుంది.

పోలీసుల కథనం ప్రకారం : వివరాల్లోకి వెళితే కాచిగూడ చప్పల్ బజార్​కు చెందిన ఓ నిరుపేద కుటుంబం. ముగ్గురు అన్నదమ్ములు. సికింద్రాబాద్‌ రైల్వే స్టేషన్‌ వద్ద కాలిబాటపై సెల్‌ఫోన్‌ ఇయర్‌ ఫోన్లు విక్రయించి రోజువారీగా జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. వీరి కుటుంబానికి చెందిన 8 మంది మంగళవారం సరస్వతి అమ్మవారి దర్శనానికి ఉదయం కాచిగూడ నుంచి రైలులో బయలుదేరి బాసరకు చేరుకున్నారు. అనంతరం గోదావరిలో పుణ్య స్నానాలు చేయడానికి వెళ్లారు. స్నానాలు చేస్తున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో కాలుజారి పడిపోయిన చంద్రశేఖర్​ను కాపాడడానికి వెళ్లి మల్లేశ్, ఆయనను కాపాడడానికి వెళ్లి మరో సోదరుడు రామచందర్ నీటిలో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అధికారులు గజ ఈతగాళ్లతో గాలింపు చేపట్టారు. నాలుగు గంటల పాటు తీవ్రంగా శ్రమించి తరువాత మృతదేహాలను బయటకు తీశారు. పోలీసులు మృత దేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం బైంసా ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతులలో పెద్దవారైన చంద్రశేఖర్, రామచందర్​కు వివాహలు అయ్యాయి. రామచందర్​కు ఇద్దరు కుమారులు. అమ్మవారిని దర్శించుకొని పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయించాలని కుటుంబ సభ్యులంతా సంతోషంతో కలిసివచ్చారు. అంతలో ఈ విషాదం చోటు చేసుకోవడంతో వారి కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది.

"హైదరాబాద్​లోని కాచిగూడకు చెందిన ఒకే కుటుంబంలోని ముగ్గురు అన్నదమ్ములు చంద్రశేఖర్, రామచందర్​, మల్లేశ్​లు మృతిచెందారు. బాసర అమ్మవారి దగ్గరకు చేరుకుని స్నానాల కోసం గోదావరిలో కాలు జారి పడిపోయి నదిలో గల్లంతయ్యారు. గజ ఈతగాళ్ల సాయంతో మృతదేహాలను వెలికితీశాం. పంచనామా ప్రక్రియ అనంతరం వారి కుటుంబసభ్యులకు అందిస్తాం" -దీపక్, బాసర సీఐ

రెండేళ్ల క్రితమే భార్య మృతి : రెండేళ్ల క్రితమే ఇంటిపెద్ద నాగభూషణం భార్య క్యాన్సర్‌తో మరణించింది. ఆ ఘటన నుంచి ఇంకా బయటపడక ముందే వృద్ధాప్యంలో అండగా ఉంటారనుకున్న ముగ్గురు కుమారులు గోదావరిలో మునిగి మృత్యుఒడిలోకి వెళ్లడంతో ఆ తండ్రి బాధ వర్ణనాతీతం అయ్యింది. ఇప్పుడు తన మనవళ్ల భారం పెద్దాయన నాగభూషణం మీదే పడింది. ఇప్పుడు తమకు ఎవరు దిక్కని వాపోయారు. మృతులది నిరుపేద కుటుంబం కావడంతో బాసరకు చెందిన యువకులు వారికి అండగా నిలిచారు. మృతదేహాలను హైదరాబాద్‌కు తరలించేందుకు అవసరమైన ఆర్థిక సాయాన్ని అందజేసి మానవత్వం చాటుకున్నారు.

"గోదావరిలో స్నానం చేయడానికి నా కుమారులు వెళ్లారు. ఒకరు మునుగుతుంటే కాపాడటానికి మరొకరు వెళ్లారు. ఇద్దరికీ వివాహాలు అయ్యాయి. చిన్న కుమారుడికి మాత్రం ఇంకా కాలేదు. ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటో అర్థం కావడం లేదు" -నాగభూషణం, మృతి చెందిన వారి తండ్రి

ప్రమాదాలు జరగకుండా : గోదావరి నదిలో తరచూ ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. గతేడాది జూన్‌ 14న హైదరాబాద్‌కు చెందిన 20 ఏళ్లలోపు ఐదుగురు యువకులు నీటిలో మునిగి ప్రాణాలు విడిచారు. ఇందులోనూ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఉండటం మరీ బాధాకరమైన విషయం. ఇవేకాకుండా తరచూ బాసర వద్ద ప్రమాదాలు జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడే అధికార యంత్రాంగం హడావుడి చేస్తుంది తప్ప పునరావృతం కాకుండా పకడ్బందీగా తగిన ఏర్పాట్లు చేపట్టడం లేదనే విమర్శలు స్థానికుల నుంచి వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికేనా ప్రమాదాలు జరగకుండా పటిష్ట చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

THREE PEOPLE DEAD IN GODAVARI
KACHIGUDA FAMILY IN BASARA
SIBLINGS DEATH FROM KACHIGUDA
గోదావరిలో సోదరుల మృతి
THREE PEOPLE DEAD IN GODAVARI RIVER

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