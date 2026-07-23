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'అమ్మ' కోసం మహారాష్ట్రకు పిల్లలు - తన దగ్గరకు రావదన్న తల్లి

ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయిన ముగ్గురు చిన్నారులను పట్టుకున్న పోలీసులు - అమ్మానాన్న వదిలేయడంతో బాబాయ్ సంరక్షణలో ఉన్న ముగ్గురు అన్నదమ్ములు - తల్లిని చూడటానికి మహారాష్ట్ర వచ్చినట్లు చెబుతున్న పిల్లలు

Police Found Missing Boys In Maharashtra
Police Found Missing Boys In Maharashtra (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 2:57 PM IST

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Police Found Missing Boys In Maharashtra : ఇంట్లో నుంచి పారిపోయిన ముగ్గురు మైనర్ చిన్నారుల ఆచూకీని విశాఖ గాజువాక పోలీసులు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో చాకచక్యంగా కనిపెట్టారు. మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్‌లో ఉన్న వీరిని సురక్షితంగా రక్షించి, తిరిగి వారి బాబాయ్‌కి అప్పగించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను సౌత్ ఏసీపీ శ్రీనివాసరావు విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు.

తల్లిదండ్రులు వదిలేయడంతో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు బాబాయ్ సంరక్షణలో పెరుగుతున్నారు. ఆయన క్రమశిక్షణ నచ్చక వాళ్లు ఇల్లు వదిలి వెళ్లారు. పుణెలో ఉంటున్న తమ తల్లిని చూడటానికి సోలాపూర్ వెళ్లినప్పటికీ, ఆమె వారిని చేరదీయడానికి నిరాకరించి కర్కషంగా మాట్లాడటం వారిని కలచివేసింది. సౌత్ ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో రంగంలోకి దిగిన ప్రత్యేక బృందాలు పిల్లలను క్షేమంగా తీసుకువచ్చి బాబాయ్‌కి అప్పగించడంతో ఈ కథ సుఖాంతమైంది.

గాజువాక పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో తప్పిపోయిన ముగ్గురు మైనర్ పిల్లల కేసును పోలీసులు విజయవంతంగా ఛేదించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులు మీడియాకు తెలిపారు. ఇంట్లో వాళ్ల బాబాయ్ క్రమశిక్షణ నచ్చక పోవడంతో ముగ్గురు పిల్లలు తల్లిని వెతుకుతూ మహారాష్ట్రకు వెళ్లారని అన్నారు. అక్కడే వాళ్ల స్నేహితుడి ఇంట్లో తలదాచుకున్నారని పేర్కొన్నారు.

"నిరంతర కుటుంబ కలహాల కారణంగా తల్లిదండ్రులు ముగ్గురు పిల్లలను ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్లిపోవడంతో, వారి బాబాయ్ ఆ పిల్లలను చేరదీసి సంరక్షిస్తున్నారు. అయితే, బాబాయ్ విధించిన క్రమశిక్షణ నచ్చకపోవడం, తల్లిపై ఉన్న బెంగతో ఇద్దరు చిన్న తమ్ముళ్లు నిత్యం ఏడుస్తుండటంతో, పెద్ద కుమారుడు వారి బాధను చూడలేక ముగ్గురూ కలిసి ఇంట్లో నుంచి పారిపోయారు. తమ తల్లి మహారాష్ట్రలో ఉంటున్నట్లు తెలుసుకున్న ఆ పిల్లలు రైలు ప్రయాణం ద్వారా అక్కడికి చేరుకుని, ఒక చిన్ననాటి స్నేహితుడి సహాయంతో రెండు రోజులు అతడి ఇంట్లో తలదాచుకున్నారు. ఆ తర్వాత అక్కడే స్వయంగా ఒక రూమ్ తీసుకుని ఉండాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు" - ఏసీపీ శ్రీనివాసరావు

పిల్లలు కనిపించకుండా పోవడంతో ఆందోళన చెందిన బాబాయ్ వెంటనే గాజువాక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్నాక తక్షణమే గాలింపు చర్యలు చేపట్టారని పోలీసులు తెలిపారు. అదృష్టవశాత్తు పిల్లల వద్ద మొబైల్ ఫోన్ ఉండటంతో, సాంకేతిక బృందం ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేసి వారు మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్‌లో ఉన్నట్లు గుర్తించామని అన్నారు. వెంటనే గాజువాక పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి సోలాపూర్‌కు పంపించారని ఏసీపీ స్పష్టం చేశారు. అక్కడ పిల్లలు తమ తల్లికి ఫోన్ చేయగా, ఆమె నిర్దయాత్మకంగా "నా దగ్గరకు రావద్దు, మీ బాబాయ్ దగ్గరికే వెళ్లిపోండి" అని చెప్పడంతో పిల్లలు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యారని, ఈ క్రమంలో సోలాపూర్ చేరుకున్న ప్రత్యేక పోలీస్ బృందం పిల్లలను సురక్షితంగా గాజువాకకు తీసుకువచ్చి వారి బాబాయ్‌కి అప్పగించారని తెలిపారు. తల్లిదండ్రుల బాధ్యతారాహిత్యం, స్వార్థం వల్లే పిల్లలు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారని పోలీసులు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

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TAGGED:

MISSING BOYS IN MAHARASHTRA
THREE BOYS MISSING CASE
ముగ్గురు చిన్నారులు మిస్సింగ్​
GAJUWAKA POLICE
POLICE FOUND MISSING BOYS

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