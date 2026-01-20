వివాహేతర సంబంధంతో భర్తను చంపించిన భార్య - ముగ్గురు అరెస్ట్
తాపీ మేస్త్రితో భార్యకు వివాహేతర సంబంధం - భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు - విడాకులు కోరిన భార్య - నిరాకరించిన భర్త - అడ్డు తొలగించుకునేందుకు హత్య చేశారన్న డీఎస్పీ శ్రావణి
Three Arrested in Husband Murder Case At Anakapalli District: సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు పుట్టినిల్లయిన భారత్లో వివాహ వ్యవస్థకు బీటలు పడుతున్న సూచనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. పాశ్చాత్యులు మన కుటుంబ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు, ఆచారాలకు పెద్దపీట వేస్తూ అనుసరిస్తున్నారు. పాశ్చాత్య ధోరణులకు అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తూ అదే ప్రగతి అన్నట్లుగా వ్యవహరించడం బాధాకరం. కుటుంబాలు కూడా వివాహేతర సంబంధాలతో చిన్నాభిన్నమవుతున్నాయి.
వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భర్తను హత్య చేయాలని భార్య భావించింది. దీనికి ప్రియుడి సాయం కోరింది. ప్రియుడు తన దగ్గర బంధువుతో కలిసి హత్య చేశారు. రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించాలని చూసి చివరికి పోలీసులకు చిక్కారు. ఈ ఘటన అనకాపల్లి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
ప్రియుడితో కలిసి భర్త హత్య: అనకాపల్లి జిల్లా చీడికాడ మండలం తురువోలు గ్రామానికి చెందిన డేగల చిన్న, కొండమ్మలకు 15 ఏళ్ల క్రితం వివాహం అయింది. వీరికి 12 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు. 2024వ సంవత్సరంలో భార్యాభర్తలు తెనాలిలో కూలి పనికి వెళ్లారు. ఇక్కడ తాపీ మేస్త్రి గణేశ్తో కొండమ్మకి పరిచయం ఏర్పడింది. ఇది కాస్త వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది. కొండమ్మ భర్తకు విషయం తెలియడంతో తన భార్యను తీసుకొని స్వగ్రామానికి తిరిగి వచ్చేశాడు. అయినప్పటికీ కొండమ్మ తరచూ గణేశ్తోనే ఫోన్లో మాట్లాడుతుండేది.
ఈ విషయంపై ప్రతిరోజు భార్యాభర్తలిద్దరికీ తరచూ గొడవలు జరిగేవి. కొండమ్మ తనకు విడాకులు ఇచ్చేయాలని అడగడంతో విడాకులకు చిన్న నిరాకరించాడు. అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్న తన భర్తను తొలగించుకోవాలని విషయాన్ని ప్రియుడు గణేశ్ వద్ద కొండమ్మ చెప్పింది. దీంతో గణేశ్ తన బంధువైన శివ కుమార్ ఈనెల 14వ తేదీన ఆ ప్రాంతానికి వచ్చాడు. రాత్రి సమయంలో ద్విచక్రవాహనంపై వస్తున్న చిన్నపై గణేశ్, శివ కుమార్లు దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచారు.
ముగ్గురు నిందితులు అరెస్టు : అనంతరం దగ్గర్లో ఉన్న టేకు తోట వద్దకు తీసుకెళ్లి ఉరివేసి హత్య చేశారు. ఆపై రోడ్డుపైన ద్విచక్ర వాహనం పక్కన మృతదేహాన్ని పడేసి వెళ్లిపోయారు. రోడ్డు ప్రమాదంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసినప్పటికీ అనుమానంతో విచారణ చేయగా అసలు విషయం బయటపడింది. చిన్నను హత్య చేసిన ఘటనకు సంబంధించి భార్య కొండమ్మ, ప్రియుడు గణేశ్తో పాటు హత్యకు సహకరించిన శివకుమార్ను అరెస్టు చేసినట్లు డీఎస్పీ శ్రావణి తెలిపారు.
"ద్విచక్రవాహనంపై వస్తున్న చిన్నపై గణేశ్, శివ కుమార్లు దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచారు. అనంతరం దగ్గర్లో ఉన్న టేకు తోటకు తీసుకెళ్లి ఉరివేసి హత్య చేశారు. ఆపై రోడ్డుపైన ద్విచక్ర వాహనం పక్కాగా మృతదేహాన్ని పడేసి వెళ్లిపోయారు. అనుమానంతో విచారణ చేయగా అసలు విషయం బయటపడింది. భార్య కొండమ్మ, ప్రియుడు గణేశ్తో పాటు హత్యకు సహకరించిన శివకుమార్ను అరెస్టు చేశాం". -శ్రావణి, డీఎస్పీ
హత్యలకు కారణాలివే : వివాహేతర సంబంధాలు ప్రమాదకరమైన సామాజిక సమస్యగా పరిణమించాయి. రహస్య సంబంధాల కారణంగా భయంకరమైన హత్యలు, దాడులు, అపహరణలతోపాటు అనేక ఘోరమైన నేరాలు జరుగుతున్నాయనీ, అవి రోజు రోజుకూ భయంకరంగా పెరుగుతున్నాయని మద్రాస్ హైకోర్టు గతంలో వ్యాఖ్యానించింది. జాతీయ నేర రికార్డుల బ్యూరో (ఎన్సీఆర్బీ) ఇటీవల విడుదల చేసిన గణాంకాలు ప్రేమ వ్యవహారాలు, వివాహేతర సంబంధాలు హత్యలకు అతిపెద్ద కారణమనీ, వీటివల్ల నేరాల శాతం పెరిగినట్లు స్పష్టం చేశాయి. ఇలాంటి సంబంధాలు పెరగడానికి రకరకాల కారణాలు దోహదపడుతున్నాయి.
వివాహేతర సంబంధాలు ఎందుకంటే! : కొంతమంది యుక్తవయస్సు రాగానే పెళ్లి చేసుకొని, జీవితంలో స్థాయి, స్థిరత్వం వచ్చాక, జీవితాన్ని ఆస్వాదించలేదని భావిస్తారు. శారీరక, మానసిక బలహీనత, ఆర్థికపరమైన, శారీరక అసంతృప్తి, కాంక్ష, భావోద్వేగాలు, ప్రాధాన్య వైవిధ్యాలు, ఉత్సాహం, విసుగు, మార్పు, కొత్తదనాన్ని కోరుకోవడం, భాగస్వామికి తగిన విలువ ఇవ్వకపోవడం, ఆసక్తులు పంచుకోకపోవడం, తగిన సమయాన్ని కేటాయించకపోవడం ఇలాంటివి ఇతర వ్యక్తుల ఆకర్షణలో పడటానికి కారణమై వివాహేతర సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడానికి దారి తీస్తున్నాయి.
వ్యక్తిగత ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు పొందే సాయాలు చాలాసార్లు వివాహేతర సంబంధాల బాటపడుతుంటాయి. ఉద్యోగంలో ఎదుగుదల కోసమూ ఇలాంటి సంబంధాల దిశగా సాగుతుంటారు. అంతర్జాలంలో అందుబాటులో ఉన్న అశ్లీల సాహిత్యం, వీడియోలూ ప్రేరణగా పనిచేస్తున్నాయి. సామాజిక మాధ్యమాల్లో పరిచయాలు సైతం అపరిచిత సంబంధాలకు దారి తీస్తున్నాయి.
ఇళ్లల్లో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సాధారణ అవసరాల కోసం ఉపయోగించే మాటలే తప్ప ఆప్యాయతలను పంచుకునే పలుకులే కరవయ్యాయి. ఫలితంగా బంధాలు బలహీనపడుతున్నాయి. తల్లి, తండ్రి, కుమారుడు, కుమార్తె అందరూ ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నప్పటికీ మానసికంగా ఎవరి దోవ వారిదే అవుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే బయటి వ్యక్తులతో కొత్త బంధాలు పుడుతున్నాయి.
