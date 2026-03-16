మొయినాబాద్​ ఫామ్​​హౌస్ కేసు - పైలట్ రోహిత్​ రెడ్డి సహా ముగ్గురి అరెస్టు, రిమాండ్‌

సంచలనం రేపిన మొయినాబాద్‌ మద్యం పార్టీ కేసు - బీఆర్​ఎస్​ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఫామ్​​హౌస్​ పార్టీలో డ్రగ్స్‌ కలకలం - తుపాకీతో కాల్చిన దిల్లీవాసి నమిత్‌ శర్మ -రోహిత్‌రెడ్డి ఆదేశాలతోనే కాల్పులు జరిపినట్లు అభియోగాలు

Ex-MLA Rohith Reddy Moinabad Drug Party Case
Ex-MLA Rohith Reddy Moinabad Drug Party Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 16, 2026 at 8:17 AM IST

Updated : March 16, 2026 at 8:49 AM IST

Moinabad Drug Party Case : బీఆర్​ఎస్​ నాయకుడు, తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్‌ రోహిత్‌రెడ్డి ఫామ్​​హౌస్​​లో మద్యం పార్టీలో కాల్పుల ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. మొయినాబాద్‌ ఠాణాలో 11 మందిపై కేసు నమోదవగా, రోహిత్‌రెడ్డిని ప్రధాన నిందితుడిగా పేర్కొన్నారు. ఆయనతో పాటు మరో ఇద్దరిని అరెస్ట్‌ చేశారు. మిగిలిన 8 మందికి స్టేషన్‌ బెయిల్‌ ఇచ్చారు. పోలీసులు ఆదివారం రాత్రి 9 గంటల సమయంలో ఉప్పర్‌పల్లిలో జడ్జి ముందు రోహిత్‌ రెడ్డి, రితేశ్‌ రెడ్డి, నమిత్‌ శర్మను ప్రవేశపెట్టారు. వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి ముగ్గురికి 14 రోజుల రిమాండ్‌ విధించడంతో చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలించారు. నిందితుల నుంచి 0.26 గ్రాముల కొకైన్, జర్మన్‌ మేడ్‌ తుపాకీ, 4 ఖాళీ క్యాట్‌రిడ్జ్‌లు, ఒక లైవ్‌ క్యాట్‌రిడ్జ్, 48 బీర్లు, ఆరు మద్యం సీసాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఫామ్‌హౌస్‌ పార్టీలో డ్రగ్స్‌ కలకలం : పైలట్‌ రోహిత్‌రెడ్డి శనివారం రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్‌ మండలం అజీజ్‌నగర్‌లోని ఫామ్​​హౌస్​​లో స్నేహితులకు పార్టీ ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ పార్టీకి ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌ కుమార్‌, రోహిత్‌రెడ్డి సోదరుడు రితేశ్‌ రెడ్డి, హైదరాబాద్‌లోని మణికొండకు చెందిన వ్యాపారులు రమేశ్‌, వరమాచినేని శ్రవణ్‌ కుమార్‌, దిల్లీకి చెందిన వ్యాపారి నమిత్‌శర్మ, అమీర్‌పేటకు చెందిన విజయకృష్ణ, బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది కౌశిక్‌ రవి, పుప్పాలగూడకు చెందిన అర్జున్‌రెడ్డి, వికారాబాద్‌ జిల్లా కన్యాలాల్‌బాగ్‌కు చెందిన శరత్‌కుమార్‌, ఫిల్మ్‌నగర్‌కు చెందిన ప్రియాంకారెడ్డి ఫాంహౌస్‌కి వచ్చారు. పార్టీకి విదేశీ మద్యం తెచ్చారు.

తుపాకీతో కాల్చిన దిల్లీవాసి నమిత్‌శర్మ : ఇక్కడ డ్రగ్స్‌ వినియోగిస్తున్నట్లు సమాచారం అందుకున్న ఈగల్, శంషాబాద్, చేవెళ్ల ఎస్​వోటీ మొయినాబాద్‌ పోలీసులు దాదాపు 40 మంది రాత్రి 10 గంటలకు సోదాలకు వెళ్లారు. నేరుగా సోదాలకు వెళ్తే తలో దిక్కు నుంచి తప్పించుకుంటారనే ఉద్దేశంతో ఫాంహౌస్‌ చుట్టూ ఉన్న గోడ దూకి లోపలికి వెళ్లారు. ఫామ్​​హౌస్​లోని చెట్ల చాటున చీకటిలో దాక్కుంటూ పార్టీ జరిగే ప్రదేశానికి వెళ్తున్న క్రమంలో మూడుసార్లు పేలుళ్ల శబ్దం వినిపించింది. గమనించి తుపాకీతో కాల్పులు జరుపుతున్నారేమోనని అప్రమత్తమై పోలీసులమని, సోదాల కోసం వచ్చామని గట్టిగా చెప్పారు. ఆ సమయంలోనే నమిత్‌శర్మ పోలీసులవైపు తుపాకీతో ఒక రౌండు కాల్చాడు. వెంటనే అతడిని అదుపులోకి తీసుకొని తుపాకీ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఏమాత్రం పొరపాటు జరిగినా ప్రాణనష్టం వాటిల్లేది. నమిత్‌శర్మ పక్కనే ఉన్న శరత్‌కుమార్‌ దగ్గర తూటాలు, షెల్స్‌ దొరికాయి.

11 మందికి పరీక్షలు జరపగా ఆరుగురికి పాజిటివ్‌ : పార్టీలో పాల్గొన్న 11 మందికి డ్రగ్స్‌ కిట్లతో పరీక్షలు చేయగా, రోహిత్‌రెడ్డి, రితేశ్‌రెడ్డి, కౌశిక్‌ రవి, అర్జున్‌రెడ్డి, నమిత్‌శర్మకు పాజిటివ్‌ వచ్చింది. పుట్టా మహేశ్‌కు తొలుత నెగెటివ్‌ వచ్చింది. పాజిటివ్‌ వచ్చిన వారిలో కొందరు తాము ఫామ్​​హౌస్​​లో డ్రగ్స్ తీసుకోలేదని గోవా, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో, సిమ్లాలో తీసుకున్నట్లు వాదనకు దిగారు. పోలీసులు మరింత కచ్చితత్వం కోసం అర్ధరాత్రి ఎర్రగడ్డలోని ప్రభుత్వాసుపత్రికి తీసుకెళ్లి రక్త నమూనాలను పరీక్షించారు. రెండోసారి పరీక్షల్లో ఆ ఐదుగురితో పాటు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌కు పాజిటివ్‌ వచ్చింది. అంతకుముందు సోదాలకు వెళ్లినప్పుడు తుపాకీ పేల్చడం, అనంతరం పోలీసులు చుట్టుముట్టాక ఫామ్​​హౌస్​​లో కొద్దిసేపు హైడ్రామా నడిచింది. కొందరు మఫ్టీలో ఉన్న పోలీసులను ఎందుకొచ్చారంటూ ప్రశ్నించారు. అందరి ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు, ఫామ్​​హోస్​లో తనిఖీలు నిర్వహించగా శరత్‌కుమార్‌ దగ్గర 0.26 గ్రాముల కొకైన్‌ దొరికింది. అక్కడే కొంత డ్రగ్స్‌ వినియోగించినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. స్వాధీనం చేసుకున్న కొకైన్‌ను ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌కు పంపారు.

ఎక్సైజ్‌ చట్టం కింద కేసు నమోదు : తుపాకీ లైసెన్సు గురించి ఆరా తీయగా రోహిత్‌రెడ్డి సోదరుడు రితేశ్‌రెడ్డి పేరిట ఉన్నట్లు గుర్తించారు. లైసెన్స్‌డ్‌ తుపాకీ దుర్వినియోగం చేసినందుకు రితేశ్, కాల్చినందుకు నమిత్‌పై వివిధ సెక్షన్లు నమోదు చేశారు. ఎంపీ పుట్టా మహేశ్, మిగిలిన ఏడుగురికి నోటీసులిచ్చి పంపారు. ఈ ఘటనపై ఎన్​డీపీఎస్​ చట్టంలోని 8సి, 22ఎ, 27, 29 సెక్షన్లు, ఆయుధాల చట్టంలోని సెక్షన్‌ 30, 25(1బి)(ఎ), తెలంగాణ ఎక్సైజ్‌ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. నమిత్‌శర్మ రాజస్థాన్‌కు చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యే అని ప్రచారం జరిగినా పోలీసులు ధ్రువీకరించలేదు. అతడు ప్రస్తుతం దిల్లీలో స్థిరాస్తి వ్యాపారం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

సంచనాలకు కేరాఫ్​గా ఆ ఫామ్​హౌస్​ : తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్‌రెడ్డి ఫామ్​​హౌస్ సంచలనాలకు కేంద్ర బిందువుగా నిలిచింది. దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన ‘ఎమ్మెల్యేలకు ఎర’ కేసు ఇక్కడే బయటపడింది. అప్పట్లో ఆ కేసు దర్యాప్తునకు ప్రభుత్వం సిట్‌ ఏర్పాటు చేసింది. ఆ తర్వాత ఇదే కేసు సీబీఐకి బదిలీ అయ్యింది. ఇప్పుడు డ్రగ్స్‌ పట్టుబడటం, ఎంపీ సహా ఆరుగురికి పాజిటివ్‌ రావడం సంచలనం రేపింది.

Last Updated : March 16, 2026 at 8:49 AM IST

