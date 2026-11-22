హైదరాబాద్లో బాంబులు పేలుతాయంటూ బెదిరింపులు - పోలీసులు అప్రమత్తం
Bomb Threatening Emails In Hyderabad : హైదరాబాద్లో బాంబులు పేలుతాయంటూ పోలీసులకు బెదిరింపు మెయిల్ వచ్చింది. దీంతో స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీసు అధికారులు హైదరాబాద్ పోలీసులను అప్రమత్తం చేశారు.
Published : November 22, 2026 at 6:51 PM IST
హైదరాబాద్ నగరంలో పలు చోట్ల బాంబులు పేలుతాయంటూ పోలీసులకు బెదిరింపు మెయిల్ వచ్చింది. 26/11 ముంబయి ఉగ్రదాడి తరహా దాడి జరుగుతుందని అందులో పేర్కొన్నారు. లష్కరే తయిబా పేరుతో దుండగులు హైదరాబాద్ పోలీసులకు మెయిల్ చేశారు. కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్ లక్ష్యంగా దాడులు చేస్తామని, హోటల్ టూరిస్ట్ ప్లాజా వద్ద బాంబు పేలుస్తామంటూ మెయిల్లో హెచ్చరించారు. తమ నేత లతీఫ్ భట్ హత్యకు ప్రతీకారంగా దాడులు చేస్తామని బెదిరింపులకు దిగారు.
బెదిరింపు మెయిల్ నేపథ్యంలో నగర పోలీసులను స్పెషల్ బ్రాంచ్ అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. హోటళ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్టాండ్లు, రద్దీ ప్రాంతాల్లో భద్రత పెంచాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు, వాహనాలు, వదిలివెళ్లిన వస్తువులపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాలని, అన్ని భద్రతా విభాగాలతో సమన్వయం చేసుకోవాలని పోలీసులకు ఆదేశాలు వచ్చాయి. మెయిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.