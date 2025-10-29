ETV Bharat / state

తుపాకీతో బెదిరించి RMP వైద్యుడి ఇంట్లో చోరీకి యత్నం - భయాందోళనలో గ్రామస్థులు

మంకీ క్యాప్‌లు ధరించి దోపిడీకి యత్నించిన ఇద్దరు దుండగులు - తుపాకీతో బెదిరించి డబ్బు, బంగారం డిమాండ్ - ఇంట్లో వారు కేకలు వేయడంతో భయంతో పరార్

Gun Threat in Siddipet
Gun Threat in Siddipet (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 4:08 PM IST

Gun Threat in Siddipet : సిద్దిపేట జిల్లాలో మంగళవారం రాత్రి జరిగిన ఘటన స్థానికులను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. అక్బర్​పేట-భూంపల్లి మండలం రుద్రారం గ్రామానికి చెందిన మాజీ సర్పంచి, ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ లక్ష్మీ నర్సయ్య ఇంట్లోకి ఇద్దరు అగంతకులు చొరబడి భయానక వాతావరణం సృష్టించారు. తుపాకీతో భార్యాభర్తలతో పాటు కుటుంబసభ్యులను బెదిరించి దోపిడీకి యత్నించారు. కుటుంబ సభ్యుల అరుపులతో చుట్టుపక్కల వారు చేరుకోవడంతో దుండగులు పరారయ్యారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

బంగారం ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ : దుబ్బాక సీఐ శ్రీనివాస్, మిరుదొడ్డి ఎస్సై సమత తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మంగళవారం రాత్రి 9-10 సమయంలో ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ లక్ష్మీ నర్సయ్య ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మంకీ క్యాప్‌లు ధరించిన ఇద్దరు అగంతకులు ఇంటి వెనుక ద్వారం గుండా లోనికి ప్రవేశించారు. తుపాకీ చూపించి కుటుంబసభ్యులను బెదిరించారు. డబ్బులు, బంగారం ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

సీసీ కెమెరా ఫుటేజీల పరిశీలన : భయాందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు అరుస్తుండటంతో చుట్టుపక్కల వారు పరుగు పరుగున వచ్చారు. అప్పటికే దుండగులు ఏర్పాటు చేసుకున్న తమ ద్విచక్ర వాహనంపై పారిపోయారు. పోలీసు బృందం క్లూస్ టీం, డాగ్ స్క్వాడ్ సహాయంతో ఇంటి పరిసర ప్రాంతాలను పరిశీలించారు. దుండగుల జాడ కోసం సమీప ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరా దృశ్యాలను సేకరించామన్నారు. లక్ష్మీ నర్సయ్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

రాత్రిపూట పహారా బృందాలు ఏర్పాటు : ఈ సంఘటనతో రుద్రారం గ్రామంలో తీవ్ర భయాందోళన నెలకొంది. స్థానికులు రాత్రిపూట పహారా బృందాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. మిరుదొడ్డి మండలంలోని ధర్మారం, కాసులాబాద్ గ్రామాలకు చెందిన వ్యక్తులుగా గ్రామస్థులు భావిస్తున్నారు. పోలీసులు ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. గ్రామంలో అనుమానాస్పదంగా ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు తిరిగితే వారి గురించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు.

ఫొటో తీసే ప్రయత్నం చేయటంతో : దుండగులు ఇంట్లోకి వచ్చీరాగానే గన్​ చూపించారని, అసభ్యకర పదజాలంతో ఇంట్లో వారిని దూషించారని బాధితులు తెలిపారు. ఆపై అందరినీ బెదిరించడం ప్రారంభించారని, వారి ముసుగు తీసి ఫొటో తీసే ప్రయత్నం చేయగా, వారు పరిగెత్తడం ప్రారంభించారని వెల్లడించారు.

"రాత్రి 9 - 10 సమయంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇంటికి వచ్చారు. వారిలో ఒకరు హెల్మెట్ వేసుకుంటే, మరొకరు మంకీ క్యాప్ పెట్టుకున్నారు. ఎవరు మీరని నేను అడిగాను. వారి నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాలేదు. నువ్వు సర్పంచ్​వేనా అని నన్ను ప్రశ్నించారు. కాదు అన్నాను. వారు తుపాకీ తీసి బెదిరించారు. నా భార్య భయంతో కేకలు వేసింది. ఆపై వారు పరిగెత్తారు. ఊరిలో ఏ సమయంలో ఎవరు వచ్చినా వైద్యం చేస్తాను. అలాంటిది ఈ సమయంలో వారు రావడం, బెదిరించడం చాలా భయంగా ఉంది." - ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ లక్ష్మీ నర్సయ్య

