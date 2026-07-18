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ఆయుధాలు జేబుల్లో - భద్రత గాల్లో - మాల్స్‌లో అరకొరగా తనిఖీలు

నిత్యం వేల సంఖ్యలో షాపింగ్​మాల్స్​ను సందర్శిస్తున్న ప్రజలు - భద్రతను గాలికొదిలేసిన మాల్స్ యాజమాన్యాలు - 2 నుంచి 5 సెకన్ల వ్యవధిలోనే చెకింగ్​ - వాహనాలకూ 4 సెకెన్లలోపే తనిఖీ

Safety Lapses In Shopping Malls Telugu
Safety Lapses In Shopping Malls Telugu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 8:48 PM IST

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Safety Lapses In Shopping Malls Telugu : ఏదైనా ప్రమాదం చోటుచేసుకున్నాక బాధపడటం కంటే ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకుని ప్రజలను సురక్షితంగా ఉంచడం ఎంతో ముఖ్యం. దీనిలో దృష్టిలో ఉంచుకొని అధిక జనసంచారం కలిగి ప్రాంతాల్లో భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకుంటే ఆస్తినష్టం, ప్రాణనష్టం జరిగి అవకాశం ఉంటుంది.

నిత్యం రద్దీగా షాపింగ్​ మాల్స్​ : మహిళలు, యువతకు షాపింగ్​ అంటే మక్కువ. దీంతో నగరాల్లో షాపింగ్​ మాల్స్​ నిత్యం రద్దీగా ఉంటాయి. అదే వారాంతాల్లో అయితే ఆ సంఖ్య రెట్టింపుగా ఉంటుంది. షాపింగ్​మాల్స్​లో సూపర్‌మార్కెట్‌లు, అన్ని రకాల బ్రాండెడ్‌ దుస్తులు, ఉత్పత్తులు, ఆట స్థలాలు, థియేటర్ల సముదాయాలు, ఫుడ్‌కోర్టులు, రెస్టారెంట్లు ఇలా అన్నీ ఒకే చోట అందుబాటులో ఉంచడమే మాల్స్, మల్టీప్లెక్స్‌ల ఏర్పాటు ఉద్దేశం.

ఇంతటి రద్దీ ప్రాంతాల్లో జన సమూహాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. అయితే మాల్స్​లో తనిఖీల విషయంలో మాత్రం నామమాత్రంగా సాగుతోందని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. రద్దీకి అనుగుణంగా మాల్స్‌ యాజమాన్యాలు భద్రతా ప్రమాణాలు పెంచడం లేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.

వారాంతంలో 50 వేల మంది : ఇటీవల జేఎన్​టీయూ రోడ్డులోని ఓ మాల్​లో పిస్తోల్​ కలిగిన వ్యక్తి, ఓ కుటుంబంతో వాగ్వాదానికి దిగిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. సాధారణ రోజుల్లో షాపింగ్ మాల్స్​కు 25 వేల మంది వరకు వస్తున్నారు. అదే వారాంతాల్లో అయితే ఈ సంఖ్య రెట్టంపవుతోంది. అంటే దాదాపుగా 50 వేల మంది వరకు మాల్స్​ను సందర్శిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ఆయా చోట్ల తనిఖీ కేంద్రాలు ఉన్నప్పటికీ అధికారుల పరిశీలనలో వాటి డొల్లతనం వెలుగులోకి వచ్చింది.

స్త్రీలకు ఏర్పాటు చేసిన బాక్స్​ ఇరుకుగా ఉండటంతో వారు అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. అక్కడి సిబ్బంది వారిని 2 నుంచి 5 సెకన్లలో తనిఖీలు పూర్తి చేసి లోపలకు పంపేస్తున్నారు. అంటే భద్రత విషయాన్ని ఎంత తేలికగా తీసుకుంటున్నారో అర్థమవుతోంది. చాలా షాపింగ్ ​మాల్స్​లో డీఎఫ్​ఎండీ (డోర్​ ఫ్రేమ్​ మెటల్​ డిటెక్టర్​) అందుబాటులో లేదు.

కార్లకు ప్రత్యేక డిటెక్టర్‌ అవసరం : మాల్స్​లలో కార్ల తనిఖీ ప్రాంతంలోకి వచ్చి టోకెన్​ తీసుకోగానే టోల్​ బ్యారియర్​ వాహనాన్ని విడిచిపెడుతోంది. ఈ తనిఖీ కేవలం 4 నుంచి 5 సెకన్ల వ్యవధిలోనే పూర్తవుతోంది.​ అంటే వాహనాన్ని పూర్తిగా చెకింగ్ లేకుండానే లోనికి అనుమతిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వాహనాలను మాల్స్​ లోపలికి అనుమతించే సమయంలో పైపై తనిఖీలు చేస్తూ ప్రజల భద్రతను గాలికి వదిలేస్తున్నారు. మనుషులకు డీఎఫ్​ఎండీ, హెచ్​హెచ్​ఎండీ (హ్యాండ్​ హెల్డ్​ మెటల్​) డిటెక్టర్లు ఉన్నట్లు వాహనాలకోసం ప్రత్యేక డిటెక్టర్లు ఏర్పాటు చేయాలనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

అదే కారు బయటకు వెళ్లడానికి మాత్రం టోకెన్​ చూసి డబ్బు కట్టించుకునేందుకు దాదాపు 2 నిమిషాల సమయం తీసుకుంటూ పూర్తిగా వ్యాపార ధోరణి చూపిస్తున్నారు. వాహనాల్లో సైతం ప్రమాదకర మారణాయుధాలు రవాణా చేసే అవకాశం ఉంది. నిత్యం ప్రజలతో రద్దీగా ఉండే మాల్స్‌లో అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటే ఎన్నో కుటుంబాల్లో తీరని శోకం మిగిలే అవకాశం ఉంది.

సేల్స్‌పైనే శ్రద్ధ : సేల్స్‌ను పెంచుకునే క్రమంలో మాల్స్‌ యాజమాన్యాలు జనాన్ని ఆకట్టుకునేలా రాయితీలు గుప్పిస్తున్నాయి. వోచర్లు, ఆఫర్లు, పండుగలు, కానుకలంటూ ఆకర్షిస్తున్నాయి. దీంతో పండగ రోజుల్లోనే కాకుండా నిత్యం జనంతో షాపింగ్​ మాల్స్ అన్నీ రద్దీగా దర్శమిస్తున్నాయి. సేల్స్​ అధికంగా ఉంటుందని భద్రతా సిబ్బంది సైతం జనాన్ని తేలిగ్గా తీసుకుంటున్నారు. ఓవైపు ఆక్టోపస్‌ బృందాలు, పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ మాల్స్‌ సిబ్బందికి అవగాహన కల్పిస్తుంటే, మరో వైపు భద్రతా ప్రమాణాలు తగ్గుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

షాపింగ్ మాల్​లో​ అగ్ని ప్రమాదం - లక్షల్లో సామాగ్రి ఆహుతి

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CHECKUP AT SHOPPING MALLS
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SAFETY PRECAUTIONS FOR MALLS
మాల్స్​లో భద్రతా లోపాలు
SAFETY LAPSES IN SHOPPING MALLS

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