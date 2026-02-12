ETV Bharat / state

చిన్నప్పన్నకు పెద్దపీట - ఒక్క నెలలోనే 6,433 సుపథం టికెట్లు

2021 సెప్టెంబరులో జారీ చేసిన టీటీడీ ఛైర్మన్‌ కార్యాలయం - 4 సంవత్సరాల్లో ఎన్ని లక్షల టికెట్లు ఇచ్చి ఉంటారో? - అప్పటి ఛైర్మన్‌ సుబ్బారెడ్డికి సన్నిహితుడు కాకపోతే అన్ని టికెట్లు ఎందుకిస్తారు?

YV Subba Reddy PA Chinnappanna Role Exposed in TTD Issue
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 7:20 AM IST

YV Subba Reddy PA Chinnappanna Role Exposed in TTD Issue: వైవీ సుబ్బారెడ్డి టీటీడీ ఛైర్మన్‌గా ఉన్న కాలంలో ఆయన పీఏ చిన్నప్పన్నకు పెద్దపీట వేశారనేందుకు మరో రుజువు దొరికింది. చిన్నప్పన్న పేరిట 2021 సెప్టెంబర్‌ ఒక్క నెలలోనే 6 వేల 433 సుపథం టికెట్లను టీటీడీ ఛైర్మన్‌ కార్యాలయం జారీ చేసింది. ఎమ్మెల్యేకు రోజుకు కేవలం 6 సుపథం టికెట్లను మాత్రమే జారీ చేస్తే చిన్నప్పన్నకు ఏకంగా సగటున 214 టికెట్లను ఇవ్వడం అప్పటి టీటీడీ ఛైర్మన్‌తో ఉన్న బంధాన్ని బట్టబయలు చేస్తోంది. సుబ్బారెడ్డికి సన్నిహితుడు కాకపోతే అన్ని టికెట్లు ఎందుకిస్తారని, నాలుగేళ్లలో ఎన్ని లక్షల టికెట్లు ఇచ్చి ఉంటారోనని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
వైవీ సుబ్బారెడ్డి చెప్పేవి అబద్దాలే: తిరుమల కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసులో నిందితుడైన కదురు చిన్నప్పన్న 2018 వరకే తనకు పీఏగా పనిచేశాడని, తర్వాత అతనితో తనకెలాంటి సంబంధం లేదని టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డి పదే పదే చెబుతున్న మాటలు పచ్చి అబద్ధాలనడానికి మరో రుజువు లభ్యమైంది. కలియుగ ప్రత్యక్షదైవం శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిని దర్శించుకోవడానికి సాధారణ భక్తులు ఉచిత దర్శనం టోకెన్ల కోసం తిరుపతిలోని క్యూలైన్లలో తెల్లవారుజాము నుంచే పడిగాపులు కాస్తారు. ఇక ఆన్‌లైన్‌లోనో, ఏ ఎమ్మెల్యే సిఫారసు లేఖతోనో 300 రూపాయల సుపథం టికెట్లు దొరికితే సంబరపడతారు. అలాంటిది టీటీడీ ఛైర్మన్‌గా వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఉన్న సమయంలో 2021 సెప్టెంబరులోనే చిన్నప్పన్న పేరు మీద ఛైర్మన్‌ కార్యాలయం నుంచి ఏకంగా 6 వేల 433 టికెట్లు జారీ చేశారు.

ఒక్క నెలలో 6 వేల 433 సుపథం టికెట్లు: ఈ లెక్కన సుబ్బారెడ్డి టీటీడీ ఛైర్మన్‌గా ఉన్న నాలుగేళ్లలో చిన్నప్పన్న పేరుమీద కొన్ని లక్షల టికెట్లు జారీ చేసి ఉంటారనడానికి ఇది నిదర్శనం. వీఐపీ బ్రేక్‌దర్శనం, ఆర్జితసేవల టికెట్లు ఇంకెన్ని జారీ చేసి ఉంటారోననే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కూడా ఒక్కో ఎమ్మెల్యేకి రోజుకు 6 సుపథం టికెట్లు మాత్రమే ఇచ్చేవారు. అది కూడా వారానికి ఐదు రోజులే. కానీ చిన్నప్పన్న పేరు మీద 2021 సెప్టెంబరులో ఒక్క రోజు కూడా విరామం లేకుండా రోజుకు సగటున 214 టికెట్లు జారీ అయ్యాయి. అది కూడా ఛైర్మన్‌ కార్యాలయం నుంచి! సుబ్బారెడ్డి మాత్రం చిన్నప్పన్న 2014 నుంచి 2018 వరకే తన దగ్గర పీఏగా పనిచేశారని, ఆ తర్వాత ఏపీ భవన్‌లో లైజన్‌ అధికారిగా పనిచేశాడని, అతనితో తనకెలాంటి సంబంధమూ లేదని చెప్పుకొస్తున్నారు. సుబ్బారెడ్డి అండ లేకపోతే ఏపీ భవన్‌లో లైజన్‌ ఆఫీసర్‌గా పనిచేసే ఒక సాధారణ ఔట్‌సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగి పేరు మీద టీటీడీ ఛైర్మన్‌ కార్యాలయం ఒక్క నెలలో 6 వేల 433 సుపథం టికెట్లు ఎందుకు జారీ చేస్తుంది.

చిన్నప్పన్న హవా: గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో చిన్నప్పన్న పేరుకు దిల్లీలోని ఏపీ భవన్‌లో లైజన్‌ ఆఫీసర్‌గా ఉన్నా సుబ్బారెడ్డికి అనధికారిక పీఏగా పనిచేశారని, ఆయన ఇంట్లో మనిషిగా చలామణి అవుతూ, ఆయన తరఫున అన్ని పనులూ చక్కబెట్టారని టీటీడీ లోనూ చక్రం తిప్పారనడానికి, ఛైర్మన్‌ కార్యాలయంలో హవా చెలాయించరనడానికి ఇంతకంటే నిదర్శనం ఏం కావాలి. సుబ్బారెడ్డి ఛైర్మన్‌గా ఉన్న సమయంలో చిన్నప్పన్న పేరు మీద ఎన్ని లక్షల టికెట్లు జారీ చేశారో, టీటీడీతో ఏ సంబంధం లేని వ్యక్తి పేరు మీద అన్ని లక్షల టికెట్లు ఎందుకు జారీ చేశారో లెక్కలు తీసి, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని సామాన్య ప్రజలు కోరుతున్నారు.

