నడిరోడ్డుపై వేల సంఖ్యలో OMR షీట్లు - అసలు ఎలా బయటకు వచ్చాయి?
రోడ్డుపై ఓ పరీక్షకు సంబంధించిన ఒరిజినల్ ఓఎంఆర్ షీట్లు - అభ్యర్థుల పేర్లు, హాల్ టికెట్ నంబర్లు, వ్యక్తిగత వివరాలు ఉండటంతో తీవ్ర ఆందోళన - బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్న టీజీపీఎస్సీ
Published : July 27, 2026 at 7:24 AM IST
Exam Answer Sheets On Road Hyderabad : తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నియామకాల్లో అత్యంత కీలకమైన, రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ టీజీ పీఎస్సీ నిర్వహణపై తీవ్ర ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. అత్యంత గోప్యంగా భద్రపరచాల్సిన పరీక్షల ఒరిజినల్ ఓఎంఆర్ జవాబు పత్రాలు వేల సంఖ్యలో హైదరాబాద్ రోడ్డుపై ప్రత్యక్షమవడం కలకలం రేపింది. అభ్యర్థుల వ్యక్తిగత వివరాలు, హాల్ టికెట్ నంబర్లు, ఇన్విజిలేటర్ల సంతకాలతో కూడిన ఈ పత్రాలు బహిరంగంగా కనిపించడంతో టీజీపీఎస్సీ భద్రతా ప్రమాణాలపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
రోడ్డుపై వేల సంఖ్యలో ఓఎంఆర్ జవాబు పత్రాలు : హైదరాబాద్లోని పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ వే శివరాంపల్లి చౌరస్తా నుంచి ఆరాంఘర్ అండర్ పాస్ వరకు శనివారం రాత్రి వేల సంఖ్యలో ఓఎంఆర్ జవాబు పత్రాలు రోడ్డుపై చెల్లాచెదురుగా కనిపించాయి. వసతి గృహ సంక్షేమాధికారి పోస్టుల భర్తీ కోసం 2018లో నిర్వహించిన పరీక్షలకు సంబంధించిన ఈ ఒరిజినల్ ఓఎంఆర్ షీట్లలో అభ్యర్థుల పేర్లు, హాల్ టికెట్ నంబర్లు, వ్యక్తిగత వివరాలు, పేపర్ కోడ్లు, ఇన్విజిలేటర్ల సంతకాలు స్పష్టంగా ఉండటం తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న వాహనదారులు పత్రాలను సేకరిస్తూ ఫొటోలు తీయగా, సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ముక్కలుగా చేసి రీసైక్లింగ్ : నిబంధనల ప్రకారం నియామక ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఓఎంఆర్ షీట్లను చిన్న, చిన్న ముక్కలుగా చేసి రీ సైక్లింగ్కు పంపించాలి. అయితే ఆ ప్రక్రియలో నిర్లక్ష్యం జరిగిందా? లేక రవాణా సమయంలో బయటకు వచ్చాయా? అనే కోణాల్లో పోలీసులు, ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఘటనా స్థలంలోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించారు. స్థానికులను కూడా విచారిస్తున్నారు.
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