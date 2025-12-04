వెయ్యి లోపే జనాభా - 3982 బర్త్ సర్టిఫికెట్లు - కొమరేపల్లిలో కదిలిన డొంక
కొమరేపల్లి సచివాలయం నుంచి వేలకొద్ది నకిలీ జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ - 11 నెలల వ్యవధిలో దాదాపు 4 వేల మంది జన్మించినట్లు పత్రాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 3:37 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 4:57 PM IST
Fake Birth Certificates Issued at Komarepalli: విద్య, ఉద్యోగం, ఇతర అవసరాల కోసం జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలు అవసరం. కొందరు తప్పుడు పత్రాలు సమర్పించి, బర్త్ సర్టిఫికెట్లో పుట్టిన తేదీని మార్చి ప్రయోజనాలు పొందాలని చూస్తుంటారు. ఈ తరహా అక్రమాలకు పాల్పడే వారికి కొమరేపల్లి సచివాలయం కేంద్రమైంది.
శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలోని అగళి మండలం కొమరేపల్లిలో జనాభా 1000కి లోపే. గ్రామ సచివాలయం నుంచి 3,982 జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ అయ్యాయి. అంతేకాదు మరో 129 పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ సంఖ్య చూస్తేనే అక్కడ ఏం జరుగుతోందో అందరికీ అర్థమవుతోంది. అనధికారికంగా అడ్డదిడ్డంగా వేల సంఖ్యలో ధ్రువపత్రాల జారీ జరిగిందన్నది వాస్తవం. దీని వెనుక పాత్ర, సూత్రధారులు ఎవరన్నదే ఇప్పుడు అందర్నీ తొలుస్తున్న ప్రశ్న.
అగళి మండలంలోని రవూడి పంచాయతీ నుంచి 2020లో కొమరేపల్లిని ప్రత్యేక పంచాయతీగా విభజించారు. అప్పటి నుంచి ఇక్కడ నలుగురు కార్యదర్శులుగా పని చేశారు. ప్రస్తుతం మధూడి పంచాయతీ కార్యదర్శి మహేశ్ ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈయన సెప్టెంబరు 9న బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. ఐడీ, పాస్వర్డ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోగా అదే నెల 14న ఇచ్చారు. కొత్త ఐడీతో లాగిన్ అయ్యాక ఆయన ఒక జనన ధ్రువీకరణ పత్రం జారీ చేశారు.
ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి అక్టోబరు 31 వరకు జిల్లా మొత్తం 12,507 జననాలు నమోదు కాగా కేవలం కొమరేపల్లి పంచాయతీ నుంచే వేల సంఖ్యలో జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ కావడం గమనార్హం. అంతకుముందు పని చేసిన కార్యదర్శి అసలు ఐడీ, లాగిన్ను వినియోగించలేదని చెప్పినట్లు సమాచారం. దీనిపై కొమరేపల్లి సచివాలయం ఇన్ఛార్జి కార్యదర్శి మహేశ్ మాట్లాడుతూ జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలు వేల సంఖ్యలో కొమరేపల్లి సచివాలయం పేరుతో బయట వ్యక్తులు దొంగ పత్రాలు మంజూరు చేశారని, దీనిలో తన ప్రమేయం లేదని మీడియాతో తెలిపినట్లు చెప్పారు.
అత్యధికం ఏడాదికి పైబడినవే: వినయ్కుమార్ గుప్తా అనే వ్యక్తి 1985లో పుట్టినట్లు కొమరేపల్లి సచివాలయం నుంచి జనన ధ్రువీకరణ పత్రం జారీ అయింది. అది నకిలీదంటూ అశీష్ గుప్తా విజయవాడలోని ప్రజారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖ డైరెక్టరుకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో విచారణ చేయాలని గత నెల 27న జిల్లా వైద్యాధికారిణి ఫిరోజ్బేగంను ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు. ఈ నేపథ్యంలో వైద్యశాఖ జిల్లా గణాంక అధికారి కళాధర్ ఆధ్వర్యంలో విచారణ చేయడంతో అసులు విషయం వెలుగు చూసింది. దీనిపై లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తే మరిన్ని నిజాలు బయట పడే అవకాశం ఉంది.
సాధారణంగా జనన ధ్రువీకరణ పత్రం జారీ చేయాలంటే ఇంటి వద్ద ప్రసవం జరిగి 21 రోజుల్లోపైతే స్థానికంగా ధ్రువపత్రాలు పరిశీలించి పంచాయతీ కార్యదర్శి ఇస్తారు. ఏడాదిలోపైతే ప్రజారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖ అధికారులకు దరఖాస్తు చేసుకుంటే ధ్రువీకరణ పత్రాలన్నీ సక్రమంగా ఉంటే జారీ చేస్తారు. ఏడాది పైబడితే ఆర్డీఓ స్థాయి అధికారికి దరఖాస్తు చేసుకుంటే పూర్తిగా విచారించిన మీదటనే జారీకి అవకాశం ఉంటుంది. కొమరేపల్లిలో జారీ చేసినవి ఏడాదికి పైబడినవే అధికంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
పక్కాగా పత్రాలు - పథకాల పేరుతో వల - వెలుగులోకి వైఎస్సార్సీపీ నేత కుమారుడి మోసాలు