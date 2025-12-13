వేలల్లో ఇ-చలానాలు పెండింగ్ - చెల్లించకపోతే తప్పవు కష్టాలు!
చలానాలు చెల్లించకపోతే చాలా కష్టం - పెండింగ్లో ఉంటే వాహన సంబంధిత సేవలు నిలిచిపోతాయని వెల్లడించిన రవాణాశాఖ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 3:24 PM IST
Thousands of E-Challans Are Pending in NTR District: ఇచ్చట వాహనాములు నిలుపరాదు లేదా నో పార్కింగ్ అన్న దగ్గరే వాహనాలు నిలుపుతారు. ట్రాఫిక్ పోలీస్ లేరు కదాని సిగ్నల్ జంప్ చేస్తారు. ఎవరూ చూడటం లేదని వన్ వేలోకి దూసుకుపోతారు. అయితే ఎవరు చూడకపోయినా కెమెరా కన్ను చూస్తోందని తెలియదు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిని పోలీసులు ఆపి ఒకప్పుడు కేసులు నమోదు చేసేవారు.
కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. కొన్ని చోట్ల సీసీ కెమెరాలు ఆటోమేటిక్గా ఉల్లంఘనలను ఫొటోలు తీసి ఇ-చలానాలు పంపిస్తుంటే మరికొన్ని చోట్ల పోలీసులు చరవాణిలో ఫొటోలు తీస్తుంటారు. వాటికి తగ్గట్టుగా జరిమానాలు విధిస్తుంటారు. ఒక్కసారి ఇ-చలానా పడితే దాన్ని తప్పకుండా కట్టి తీరాల్సిందే.
పెండింగ్లో ఉన్న వేలకొద్దీ ఇ-చలానాలు: ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమిషనరేట్లో ట్రాఫిక్ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఇ-చలానాలు వేలల్లో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇక చెల్లించాల్సిన సొమ్ము రూ.కోట్లలో ఉంది. విజయవాడలోని 5 ట్రాఫిక్ పోలీస్స్టేషన్లు, ఇబ్రహీంపట్నం, జగ్గయ్యపేట, నందిగామ పీఎస్ల పరిధిలో అధికారులు ఇ-చలానాలు నమోదు చేస్తున్నారు. వీటిలో జరిమానాల సొమ్ము సగం వరకూ వసూలు కాక పెండింగ్లో ఉంది.
చలానాలు చెల్లిస్తేనే సేవలు: వాహనంపై చలానాలు పెండింగ్లో ఉంటే వాహన సంబంధిత సేవలు నిలిచిపోతాయని రవాణాశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. కొంత మంది ఫైనాన్స్లో వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ఫైనాన్స్ క్లియర్ అయిన తర్వాత వారి పేరు మీద మార్చుకోవాలంటే కుదరదు. ఎందుకంటే పెండింగ్ చలానాలు కడితేనే పేరు మారుతుంది. ఇక రెన్యువల్, చిరునామా మార్పు, పన్ను చెల్లింపు తదితర ఈ సేవలన్నీ నిలిచిపోతాయి. చలానాలన్నీ పూర్తిగా పరిష్కారం అయిన తర్వాతే ఈ సేవలన్నీ అందుబాటులోకి వస్తాయి. దాంతో ఇక వాహన యజమానులూ ఇక జరభద్రం అంటున్నారు ట్రాఫిక్ పోలీసులు, రవాణాశాఖ అధికారులు.
నమోదు ప్రక్రియ: ఇ-చలానా నమోదు కాగానే వాహన యజమాని చరవాణికి సందేశం వస్తుంది. కొంత మంది చూసినా పట్టించుకోరు. మరికొందరు నంబర్లు మార్చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికి మెసేజ్ వచ్చినా తెలియదు. వారి వాహనంపై చలానాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయని పోలీసులు ఆపినప్పుడే తెలుస్తుంది. పెద్ద మొత్తంలో పెండింగ్లో ఉంటే పోలీసులు వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటారు. గతంలో 90 రోజులు గడువు ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు మాత్రం ఆ గడువు లేకపోవడం గమనార్హం.
ఇ-చలాన్లపై పార్లమెంటులో ప్రస్తావన: ఏపీలో ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వాహనదారులపై 2024వ సంవత్సరంలో 44,24,135 ఈ-చలానాలు జారీ అయినట్లు కేంద్ర రహదారి, రవాణాశాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. వీటి ద్వారా రూ.102.13 కోట్ల మొత్తం వసూలైందనీ, ఇంకా రూ.126.51 కోట్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయని పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల్లో సభలో మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
|సంవత్సరం
|కేసులు
విధించిన
జరిమానా
(రూ)
చలానాలు
వేసింది
కట్టిన
సొమ్ము
పెండింగ్
చలానాలు
చెల్లించాల్సిన
జరిమానా
(రూ)
|2024
|1,41,980
|6,53,57120
|59,026
|2,59,63,180
|82,954
|3,93,93,940
|2025
|2,16,188
|127396150
|1,43,627
|6,82,12,190
|72,561
|5,91,83,960
